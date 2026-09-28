MC Quyền Linh 'kêu cứu' việc bị bạo lực mạng

MC Quyền Linh đặt câu hỏi về tình trạng mạng xã hội trở thành nơi phán xét một cá nhân thay cho các cơ quan có thẩm quyền. Anh đặc biệt lo ngại khi hình ảnh vợ, con và người thân bị đưa lên mạng cùng những lời buộc tội nghiêm trọng, trong khi chưa có phán quyết của tòa án.

“Chẳng lẽ để mạng xã hội hành hạ, bạo lực tinh thần thay cho quan tòa?”, nam MC viết.

Quyền Linh viết tâm thư, kêu cứu vì bị bạo lực mạng liên quan đến vụ việc An Cung Hoàn.

Anh khẳng định, nếu có sai phạm, bản thân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Quyền Linh khẳng định anh chưa bị cơ quan chức năng kết luận hay xử lý về bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Vì thế, nam MC đề nghị người dùng mạng thận trọng khi chia sẻ thông tin và mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ công dân trước những hành vi công kích, xúc phạm trên không gian mạng.

Trước đó, chiều 25/9, Quyền Linh lên tiếng phủ nhận liên quan đến vụ An Cung Hoàn giả và một số sản phẩm được nhắc đến trong các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Quyền Linh lên tiếng phủ nhận liên quan đến An Cung Hoàn giả và một số sản phẩm được nhắc đến trong các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Anh khẳng định bản thân không liên quan đến những sản phẩm này và mong khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin: “Mong mọi người nhìn đúng sự việc, đừng để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật” .

Nam MC cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định nếu tên tuổi và hình ảnh của anh tiếp tục bị sử dụng để dẫn dắt thông tin hoặc câu tương tác trên mạng xã hội.

Quyền Linh, tên thật Mai Huyền Linh, sinh năm 1969 tại Tiền Giang. Anh thi đỗ Trường Nghệ thuật Sân khấu II và bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, Quyền Linh chủ yếu nhận vai nhỏ, vai quần chúng.

Trong thập niên 1990, Quyền Linh góp mặt trong nhiều phim như Khát vọng sống, Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu. Đầu những năm 2000, anh chuyển hướng sang dẫn chương trình và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Năm 2024, Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim Hai Muối.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh từng vướng một số vụ ồn ào, chủ yếu liên quan đến quảng cáo và hoạt động nghề nghiệp. Năm 2021, anh xin lỗi sau khi quảng bá sản phẩm Scurma Fizzy với những thông tin về công dụng bị phản ứng, đồng thời thừa nhận đây là bài học trong quá trình làm nghề.

Năm 2025, tên anh tiếp tục bị nhắc đến trong các tranh cãi liên quan quảng cáo sữa và thực phẩm. Anh bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở liên quan đến việc quảng cáo thực phẩm có nội dung gây nhầm lẫn về công dụng. Quyền Linh không bị xử phạt trong trường hợp này do đã quá thời hiệu xử lý.