Người xưa dặn: Trước cửa nhà nên có 3 thứ này để đón may mắn, giữ tài lộc và tăng sinh khí cho cả gia đình

Trước đây, tôi cũng từng nghĩ việc giữ được tiền hoàn toàn phụ thuộc vào mức thu nhập hoặc khả năng đầu tư. Nhưng sau nhiều năm quan sát cuộc sống của chính mình và những gia đình xung quanh, tôi nhận ra có những chi tiết rất nhỏ trong không gian sống lại ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng, thói quen và cách quản lý tài chính hàng ngày.

Một trong những khu vực thường bị bỏ quên nhất chính là cửa ra vào. Đây là nơi mọi thành viên trong gia đình đi qua mỗi ngày, đồng thời cũng là điểm tạo ấn tượng đầu tiên khi bước về nhà. Khi khu vực này sạch sẽ, sáng sủa và gọn gàng, cảm giác bình yên và ổn định cũng dễ hình thành hơn. Ngược lại, một lối vào bừa bộn, tối tăm thường khiến con người dễ căng thẳng, mất tập trung và thiếu cảm hứng chăm sóc cuộc sống.

Sau một thời gian thử thay đổi, tôi nhận ra chỉ cần bổ sung ba món đồ đơn giản trước cửa nhà và duy trì chúng thường xuyên, không gian sống trở nên dễ chịu hơn hẳn. Điều thú vị là những khoản chi tiêu vô thức cũng giảm đi đáng kể.

1. Một tấm thảm chùi chân sạch sẽ: Bước đầu tiên để giữ nếp sống ngăn nắp

Nhiều gia đình sử dụng thảm chùi chân nhiều năm liền mà không thay mới hoặc vệ sinh định kỳ. Tấm thảm bị bám bụi, cong mép, thậm chí ẩm mốc nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng vì nghĩ rằng đây chỉ là một vật dụng phụ.

Thực tế, thảm chùi chân là lớp "lọc" đầu tiên giữa môi trường bên ngoài và không gian sống bên trong. Một tấm thảm sạch giúp hạn chế bụi bẩn, nước mưa và vi khuẩn theo giày dép đi vào nhà, từ đó giảm đáng kể công sức dọn dẹp.

Quan trọng hơn, sự gọn gàng ở khu vực cửa ra vào có tác động tích cực tới tâm lý. Khi mỗi ngày trở về nhà và nhìn thấy một không gian sạch sẽ, con người thường có xu hướng duy trì sự ngăn nắp trong những khu vực khác. Đây cũng là nền tảng giúp hình thành thói quen chi tiêu có kế hoạch hơn.

Tôi từng sử dụng một tấm thảm cũ suốt gần hai năm. Sau khi thay bằng một tấm thảm đơn giản, chống trơn trượt và giặt định kỳ mỗi tuần, khu vực cửa ra vào sạch sẽ hơn hẳn. Dần dần, tôi nhận thấy mình cũng ít mua sắm bốc đồng hơn, nhà cửa gọn gàng hơn và các khoản chi lặt vặt giảm xuống.

Một số lưu ý khi chọn thảm cửa:

- Ưu tiên màu sắc đơn giản, dễ vệ sinh.

- Trải phẳng, tránh cong vênh gây vấp ngã.

- Giặt thường xuyên và thay mới khi thảm quá cũ.

- Giữ khu vực cửa luôn khô ráo, sạch sẽ.

2. Một vài chậu cây xanh nhỏ: Mang lại cảm giác thư thái mỗi ngày

Không ít người xem cây xanh chỉ là vật trang trí. Tuy nhiên, các nghiên cứu về môi trường sống cho thấy màu xanh của cây cối có thể giúp giảm căng thẳng thị giác, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác dễ chịu cho con người.

Bạn không cần những loại cây đắt tiền hay cầu kỳ. Chỉ cần một vài chậu trầu bà, rau má thủy sinh hoặc các loại cây lá xanh dễ chăm sóc là đủ để tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ra vào.

Mỗi sáng khi ra khỏi nhà và mỗi tối khi trở về, việc nhìn thấy cây xanh tươi tốt có thể tạo cảm giác tích cực hơn. Tâm trạng ổn định giúp con người đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong công việc cũng như trong chi tiêu hàng ngày.

Một lợi ích khác ít được nhắc tới là việc chăm sóc cây giúp rèn luyện tính kiên trì và kỷ luật. Những người có thói quen chăm sóc cây cối thường cũng có xu hướng quản lý cuộc sống và tài chính cá nhân tốt hơn.

Khi đặt cây ở cửa ra vào, nên lưu ý:

- Chọn cây khỏe mạnh, xanh tốt quanh năm.

- Loại bỏ lá úa, cành khô thường xuyên.

- Tránh cây có gai hoặc quá cồng kềnh.

- Không để cây chắn lối đi hoặc cản trở việc đóng mở cửa.

3. Một chiếc đèn cảm biến ánh sáng ấm: Chi tiết nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Nhiều người không để ý rằng khu vực cửa ra vào thường khá tối vào buổi tối hoặc ban đêm. Một không gian thiếu ánh sáng không chỉ gây bất tiện mà còn dễ tạo cảm giác u ám, thiếu sức sống.

Ngày nay, những chiếc đèn cảm biến chuyển động có giá khá rẻ, dễ lắp đặt và tiết kiệm điện. Khi có người đi qua, đèn tự động bật sáng rồi tắt sau một khoảng thời gian nhất định.

Lợi ích đầu tiên là tăng độ an toàn, hạn chế va chạm hay té ngã khi đi lại vào ban đêm. Bên cạnh đó, ánh sáng dịu nhẹ còn tạo cảm giác chào đón và thư giãn khi trở về nhà sau một ngày làm việc.

Tôi từng sống trong một hành lang khá tối. Sau khi lắp một chiếc đèn cảm biến ánh sáng vàng ấm, cảm giác mỗi lần mở cửa bước vào nhà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Dù không thể khiến thu nhập tăng lên ngay lập tức, nhưng nó giúp tâm trạng ổn định hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng mỗi ngày.

Để đạt hiệu quả tốt nhất:

- Ưu tiên ánh sáng vàng ấm, không quá chói.

- Lắp ở vị trí đủ chiếu sáng toàn bộ lối vào.

- Thay pin hoặc sửa chữa kịp thời khi đèn gặp sự cố.

Bí quyết thực sự không nằm ở đồ vật

Nhiều người thích gán những thay đổi tích cực trong cuộc sống cho yếu tố may mắn. Nhưng trên thực tế, giá trị lớn nhất của ba món đồ kể trên không nằm ở khả năng "chiêu tài" hay "đổi vận".

Một tấm thảm sạch giúp hình thành thói quen ngăn nắp. Một chậu cây xanh mang lại cảm giác thư thái và sức sống. Một chiếc đèn ánh sáng ấm khiến ngôi nhà trở nên dễ chịu hơn sau mỗi ngày dài. Tất cả đều góp phần tạo nên môi trường sống tích cực hơn.

Khi môi trường sống được chăm chút, con người thường có xu hướng sống kỷ luật hơn, ít chi tiêu cảm tính hơn và đưa ra những quyết định hợp lý hơn. Và đôi khi, đó mới chính là cách bền vững nhất để giữ tiền và tích lũy tài chính cho gia đình.