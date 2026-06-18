Bếp từ ngày càng phổ biến trong các căn hộ và nhà phố hiện đại nhờ thiết kế đẹp mắt, dễ vệ sinh, khả năng đun nấu nhanh cùng nhiều tính năng an toàn. Không ít người đánh giá đây là thiết bị nhà bếp đa năng khi vừa tiết kiệm không gian vừa mang lại trải nghiệm nấu nướng tiện lợi. Thế nhưng trên thực tế, bếp gas vẫn chưa hề "thất sủng". Thậm chí, nhiều gia đình vẫn ưu tiên sử dụng bếp gas hoặc kết hợp song song cả bếp gas lẫn bếp từ. Vậy đâu là lý do khiến loại bếp tưởng đã hết thời này vẫn giữ được sức hút?

1. Dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng

Một trong những ưu điểm lớn nhất của bếp gas là sự quen thuộc. Chỉ cần bật van, đánh lửa là có thể nấu ăn ngay mà không cần làm quen với bảng điều khiển cảm ứng hay các chế độ cài đặt. Đặc biệt với người lớn tuổi, bếp gas thường dễ sử dụng hơn bếp từ. Việc quan sát ngọn lửa trực tiếp cũng giúp nhiều người cảm thấy yên tâm và chủ động điều chỉnh mức nhiệt theo kinh nghiệm nấu nướng hằng ngày.

2. Không kén nồi chảo

Bếp từ chỉ hoạt động với các loại nồi có đáy nhiễm từ. Điều này đồng nghĩa nhiều bộ nồi cũ trong gia đình có thể không sử dụng được. Trong khi đó, bếp gas gần như không kén dụng cụ nấu. Từ nồi nhôm, nồi đất, chảo gang cho đến các loại nồi kích thước lớn đều có thể sử dụng dễ dàng. Đây là lý do nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà thường xuyên nấu ăn, vẫn đánh giá cao tính linh hoạt của bếp gas.

3. Thuận tiện khi chế biến các món cần lửa lớn

Nhiều món ăn châu Á đòi hỏi nhiệt độ cao và khả năng điều chỉnh lửa linh hoạt. Chẳng hạn như xào rau, chiên ngập dầu, rang cơm hay các món cần đảo liên tục trên chảo lớn. Bếp gas có thể tạo ngọn lửa mạnh, tập trung nhiệt trực tiếp vào đáy nồi, giúp việc chế biến một số món ăn diễn ra thuận lợi hơn. Đây cũng là lý do nhiều đầu bếp chuyên nghiệp vẫn ưu tiên sử dụng bếp gas trong quá trình nấu nướng.

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4. Không phụ thuộc hoàn toàn vào điện

Đây là lợi thế mà bếp gas vẫn giữ được cho đến nay. Khi mất điện, phần lớn bếp từ sẽ không thể hoạt động. Trong khi đó, bếp gas vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường nếu hệ thống đánh lửa và bình gas vẫn đảm bảo hoạt động. Ở những khu vực thỉnh thoảng xảy ra sự cố điện hoặc những gia đình muốn có phương án dự phòng khi cần thiết, bếp gas vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

5. Chi phí thường thấp

Hiện nay, giá thành của bếp từ đã dễ tiếp cận hơn trước nhưng nhìn chung, để sử dụng hiệu quả, nhiều gia đình còn phải đầu tư thêm bộ nồi phù hợp. Ngược lại, bếp gas có mức chi phí ban đầu tương đối thấp, dễ lắp đặt và không yêu cầu thay đổi nhiều dụng cụ nấu nướng sẵn có. Đây là yếu tố khiến không ít gia đình vẫn lựa chọn bếp gas, đặc biệt khi muốn tiết kiệm chi phí.

Nhiều gia đình chọn dùng song song cả hai loại bếp

Thay vì chỉ sử dụng một loại, hiện nay không ít gia đình lắp đặt cả bếp gas và bếp từ trong cùng không gian bếp. Bếp từ được ưu tiên cho các món luộc, hầm, nấu canh nhờ khả năng đun nhanh, sạch sẽ và dễ vệ sinh. Trong khi đó, bếp gas thường được sử dụng khi cần xào nấu ở nhiệt độ cao hoặc chế biến các món ăn yêu cầu điều chỉnh lửa linh hoạt. Sự kết hợp này giúp tận dụng ưu điểm của cả hai thiết bị, đồng thời mang lại sự chủ động trong nhiều tình huống khác nhau.

Nên chọn bếp gas hay bếp từ?

Thực tế, không có loại bếp nào phù hợp với tất cả mọi gia đình. Bếp từ ghi điểm ở sự hiện đại, an toàn và tiện lợi. Trong khi đó, bếp gas vẫn có những lợi thế riêng về tính linh hoạt, khả năng sử dụng với nhiều loại nồi chảo và sự quen thuộc trong quá trình nấu nướng. Vì vậy, lựa chọn nào phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, thói quen nấu ăn và điều kiện của từng gia đình. Cũng bởi những lý do đó mà dù bếp từ ngày càng phổ biến, bếp gas vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong rất nhiều căn bếp Việt.