Tôi đã xịt khử mùi phòng tắm suốt nhiều năm mới nhận ra: Thứ bốc mùi nhất lại không phải bồn cầu

Nguyên nhân là bởi phần lớn các giải pháp khử mùi hiện nay chỉ che lấp mùi tạm thời chứ không xử lý tận gốc nguồn gây mùi. Trong khi đó, những mùi khó chịu phổ biến trong phòng tắm thường xuất phát từ cống thoát sàn, bồn cầu, đường ống bồn rửa, khu vực tắm hoặc thùng rác.

Tin vui là bạn hoàn toàn có thể làm sạch và khử mùi phòng tắm bằng những nguyên liệu đơn giản như muối, giấm trắng hay baking soda mà không cần phụ thuộc vào các sản phẩm hóa học nồng mùi.

4 nguồn gây mùi phổ biến nhất trong phòng tắm

Cống thoát sàn

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra mùi hôi dai dẳng trong nhiều gia đình.

Khi lớp nước ngăn mùi bên trong cống bị khô hoặc đường ống tích tụ tóc, cặn bẩn và dầu mỡ, khí từ hệ thống thoát nước có thể trào ngược lên phòng tắm. Vào những ngày mưa hoặc thời điểm sử dụng nước nhiều, hiện tượng này thường rõ rệt hơn.

Khe chân bồn cầu

Phần keo silicone quanh chân bồn cầu rất dễ bị mốc hoặc thấm nước tiểu theo thời gian.

Nếu không được vệ sinh định kỳ, vi khuẩn sẽ phát triển trong các khe hở nhỏ, tạo nên mùi chua khó chịu mà việc xả nước thông thường không thể loại bỏ.

Đường ống dưới bồn rửa

Tóc, xà phòng, kem đánh răng và dầu mỡ tích tụ lâu ngày trong ống thoát nước sẽ phân hủy và gây mùi.

Không ít gia đình nhận thấy khu vực tủ dưới lavabo có mùi hôi dù bề mặt vẫn sạch sẽ.

Thùng rác phòng tắm

Giấy vệ sinh, khăn giấy ướt hoặc rác sinh hoạt để qua đêm trong môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Đây cũng là lý do nhiều phòng tắm có mùi khó chịu dù đã được lau dọn thường xuyên.

5 cách khử mùi phòng tắm đơn giản mà hiệu quả

1. Làm sạch cống thoát sàn bằng muối và giấm trắng

Mỗi tuần 2–3 lần, hãy đổ một thìa muối cùng nửa cốc giấm trắng xuống cống.

Để yên khoảng 10–15 phút rồi xả lại bằng nước sạch.

Giấm giúp hòa tan cặn bẩn và dầu mỡ, trong khi muối hỗ trợ làm sạch và hạn chế vi khuẩn phát triển trong đường ống.

Nếu cống thoát nước đã cũ, nên cân nhắc lắp thêm lõi chống mùi bằng silicone để ngăn khí hôi trào ngược.

2. Dùng baking soda để làm sạch bồn cầu

Cho baking soda vào nước ấm rồi đổ trực tiếp vào lòng bồn cầu.

Ngâm khoảng 20 phút trước khi dùng bàn chải cọ kỹ các khe và mép trong.

Phương pháp này giúp làm sạch cặn bẩn, giảm mùi nước tiểu tồn đọng và hạn chế đóng cặn.

Với các vết mốc đen quanh chân bồn cầu, nên sử dụng sản phẩm chuyên xử lý nấm mốc và lau khô khu vực này hằng tuần.

3. Vệ sinh định kỳ đường ống lavabo

Ít nhất mỗi tuần một lần, hãy kiểm tra và loại bỏ tóc hoặc rác mắc trong ống thoát nước.

Đừng quên lau khô bề mặt lavabo sau khi sử dụng để tránh tích tụ cặn xà phòng và vết nước.

Một mẹo nhỏ là đặt túi than hoạt tính hoặc túi hút ẩm trong tủ lavabo để giảm mùi và hạn chế ẩm mốc.

4. Giữ khu vực tắm luôn khô ráo

Độ ẩm là “đồng minh” của nấm mốc.

Sau khi tắm, hãy dùng gạt nước hoặc khăn lau khô sàn, đặc biệt là các góc khuất và chân tường.

Có thể xịt giấm trắng pha loãng lên các góc dễ ẩm mốc để ngăn vi khuẩn phát triển.

Nếu phòng tắm có cửa sổ, nên mở khoảng 20–30 phút sau khi tắm. Với phòng tắm kín, hãy bật quạt hút thêm một thời gian sau khi sử dụng.

5. Khử mùi thùng rác bằng muối khô

Rắc một lớp muối mỏng dưới đáy thùng rác giúp hút ẩm và giảm mùi phát sinh từ rác hữu cơ.

Ngoài ra, nên thay túi rác mỗi ngày và ưu tiên sử dụng thùng có nắp đậy kín.

3 cách khử mùi tưởng hiệu quả nhưng thực tế không giải quyết được vấn đề

Lạm dụng nước hoa phòng

Mùi thơm chỉ che phủ tạm thời mùi hôi bên dưới. Khi hương thơm bay đi, mùi khó chịu vẫn còn nguyên.

Đổ nhiều chất tẩy mạnh xuống cống

Các loại hóa chất có mùi nồng có thể gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt trong không gian kín.

Trong nhiều trường hợp, chúng cũng không xử lý được nguyên nhân gốc rễ là cặn bẩn hoặc khí từ đường ống.

Dùng các loại đệm thơm đặt trong bồn cầu

Những sản phẩm này thường tích tụ bụi bẩn, tóc và vi khuẩn sau thời gian dài sử dụng.

Nếu không được thay mới thường xuyên, chúng thậm chí còn khiến mùi hôi nghiêm trọng hơn.

4 thói quen giúp phòng tắm luôn thơm tho mỗi ngày

- Lau nhanh khu vực quanh bồn cầu sau khi sử dụng.

- Đổ một ít nước vào các cống ít sử dụng để duy trì lớp nước ngăn mùi.

- Không để rác qua đêm trong phòng tắm.

- Duy trì thói quen thông gió hoặc bật quạt hút sau mỗi lần tắm.

Thực tế, một phòng tắm không có mùi không phụ thuộc vào việc sử dụng bao nhiêu sản phẩm khử mùi, mà nằm ở việc xử lý đúng nguồn gây mùi và duy trì các thói quen vệ sinh đơn giản mỗi ngày. Chỉ cần chú ý đến những chi tiết nhỏ như cống thoát nước, bồn cầu hay độ ẩm trong phòng, bạn hoàn toàn có thể giữ không gian này luôn sạch sẽ, dễ chịu và thông thoáng quanh năm.