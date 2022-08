Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Bị chích điện nếu không lừa được khách

Ba ngày trôi qua, anh L.Đ.H. (cư trú tỉnh Gia Lai) vẫn chưa tin rằng mình đã về được Việt Nam sau 4 tháng bị bóc lột sức lao động và hành hạ tại casino bên Campuchia.

Bị còng, chích điện khi không hoàn thành nhiệm vụ

Anh H. là một trong số hơn 40 người liều mạng tấn công bảo vệ casino và bơi sang sông để về Việt Nam. Trước đó, anh cùng nhiều người khác vượt biên trái phép sang Campuchia với ước mơ về một công việc ổn định lương cao. Tuy nhiên, khi qua đến Campuchia, anh H. mới vỡ mộng khi chẳng có việc nhẹ, cũng không hề có lương cao.

Hơn 40 người cùng nhau tấn công bảo vệ và tẩu thoát khỏi casino. (Ảnh cắt từ clip).

Anh H. cùng nhiều nạn nhân bị đưa vào các đường dây thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi ngày, nạn nhân phải làm việc 15 giờ, hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam.

Chỉ tay vào những vết thương chưa lành trên người, anh H. kể lại những lần bị chích điện "thừa sống thiếu chết" khi không thực hiện đủ chỉ tiêu lừa đảo mà các đối tượng ở casino giao cho.

“Tôi sang làm việc ở bên đó 4 tháng rồi. Công việc hàng ngày là lên các trang mạng thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng cho chỉ tiêu ví dụ trong vòng 5 ngày phải tìm được 2 khách và 10 đến 15 triệu, những ai không làm được sẽ bị đưa vào danh sách đen. 5 ngày tiếp theo mà không đạt chỉ tiêu sẽ bị chích điện. Nếu 5 ngày sau nữa mà vẫn không tìm được khách nào sẽ bị đem đi bán.

Tôi bị 2 lần chích điện. Ba thanh niên còng tôi vào một cái ghế, giữ chặt tôi lại và bắt đầu chích điện đến khi nào mình gần ngất xỉu mới ngưng”, anh H. kể.

Tiếp lời H, anh N.Q.T. (cư trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho hay, anh ám ảnh với những cảnh người Việt Nam bị đánh đập, hành hạ ngay trước mắt.

“Làm việc ở đó, chúng tôi bị áp lực và chèn ép nhiều lắm. Tháng lương đầu, tôi được hơn 500 USD, nhưng những tháng sau bị trừ dần vì không đạt chỉ tiêu, doanh thu… Chúng đánh người Việt trước mặt mình luôn, ngay tại phòng làm việc.

Qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, đừng ham và tin vào việc nhẹ lương cao. Chẳng có việc nhẹ đâu, nặng đầu lắm và khi làm không được sẽ bị bán từ công ty này sang công ty khác, chỗ nào cũng bị đánh đập dã man, thiếu tình người…”, anh T. nói.

Nhiều nạn nhân còn kể, những đối tượng bên casino hành hung đánh đập dã man cả phụ nữ và với bất cứ ai khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Không chịu nổi môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, các nạn nhân đã bàn bạc, tìm cách trốn về Việt Nam.

Chị D. (một trong hơn 40 người tháo chạy khỏi casino Rich World) nhớ lại, hơn 40 người bàn bạc hai đêm.

Theo kế hoạch, buổi sáng, nhóm quản lý còn lơ là và chỉ có rất ít người túc trực, không đóng cổng. Sau khi vào ca làm khoảng một tiếng, cả nhóm đồng loạt xông ra cửa. Theo phân công, nhóm thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm việc tấn công nhóm bảo vệ, phá vòng vây để nhóm thứ hai gồm những phụ nữ từ phía trong xông ra.

Khoảng 9h ngày 18/8, hơn 40 người đồng loạt tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng, bơi sông Bình Di để về Việt Nam. Trong quá trình vượt sông, một người không may mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người này. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Có dấu hiệu của của tội phạm mua bán người

Công an tỉnh An Giang cho biết, qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

"Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, các lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới", Công an tỉnh An Giang thông tin.

Liên quan vụ việc trên, chiều 20/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Danh và Lệ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận, từ khoảng tháng 5/2022, y được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) móc nối tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Sau đó, Lệ rủ Danh cùng tham gia.

Danh sẽ đưa người cần xuất cảnh đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, khi đưa người trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/ người.

Trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam có 6 người do Lệ và Danh tổ chức xuất cảnh trái phép. Ngoài việc đưa 6 người nói trên, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.