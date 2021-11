Người tuổi thọ ngắn sau khi ăn cơm sẽ xuất hiện 3 dấu hiệu này, chỉ cần có 1 điểm bạn cũng nên đi khám khẩn cấp

Ba bữa ăn sáng, trưa, tối là khoảng thời gian cần thiết mỗi ngày để cơ thể bổ sung dinh dưỡng, chỉ bằng cách ăn đủ bữa thì bạn mới có thể bổ sung đầy đủ được các chất dinh dưỡng cần thiết và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.



Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nhịp sống dần tăng tốc, nhiều người trẻ không thể hình thành thói quen ăn uống điều độ, từ đó làm giảm chức năng của dạ dày và các cơ quan khác, không có lợi cho tuổi thọ.

Đặc biệt với những người có 3 biểu hiện dưới đây sau khi ăn thì rất có thể bệnh đã đến. Nếu mắc phải dù chỉ 1 điều thì cũng phải để ý và đi khám chữa bệnh kịp thời, tránh để ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Người tuổi thọ ngắn sau khi ăn cơm thường xuất hiện 3 dấu hiệu

1. Người tuổi thọ ngắn thường buồn nôn và nôn mửa sau khi ăn

Nếu duy trì thói quen ăn uống lành mạnh sẽ có lợi cho quá trình tiêu hóa, giúp phân hủy và hấp thụ thức ăn dễ dàng, giúp chúng ta ăn uống ngon miệng, không có triệu chứng buồn nôn và nôn mửa.

Nhưng nếu cứ ăn xong bạn lại thấy buồn nôn không thể giải thích được, trước tiên cần phải xác định yếu tố nào gây ra điều đó, nếu không phải do thai nghén hoặc thức ăn ôi thiu thì bạn nên đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa. Chẳng hạn như viêm loét đường tiêu hóa thông thường và thậm chí là ung thư dạ dày.

Buồn nôn và nôn sau khi ăn là dấu hiệu cơ thể đang "kêu cứu", do đó bạn đừng nên chần chừ mà hãy đi khám sức khỏe sớm.

2. Cứ ăn xong là thấy đau bụng

Thông thường, bạn sẽ không bị đau bụng sau khi ăn một lượng thức ăn vừa phải, nhưng nếu bạn luôn cảm thấy đau sau mỗi lần ăn thì nên cảnh giác với ung thư.

Các số liệu lâm sàng cho thấy khi bệnh ung thư dạ dày xuất hiện thì hầu hết các bệnh nhân đều thấy đau bụng sau ăn. Nguyên nhân bởi dạ dày bị kích thích rõ rệt sau khi ăn no, khiến những khu vực bị tổn thương phát đi dấu hiệu đau.

Lúc này nếu không xác định được nguyên nhân đau bụng là do đâu thì tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kịp thời, nếu không khối u sẽ ngày càng lớn và khiến cho bệnh tình trở nên trầm trọng.

3. Đầy bụng sau ăn

Khi nói đến biểu hiện đầy bụng, ai cũng cho rằng đó là do chứng khó tiêu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cảm giác đầy bụng nghiêm trọng, kéo dài, thậm chí không thuyên giảm sau khi uống thuốc rất nên cảnh giác cao. Bởi vì sau khi thức ăn vào cơ thể, một phần trong đó sẽ được tiêu hóa bình thường trong khoảng nửa giờ, và sẽ không gây đầy bụng.

Ngược lại, khi bạn mắc bệnh dạ dày hay ung thư dạ dày thì tình trạng đầy bụng sẽ xảy ra do lúc này chức năng của dạ dày đã không còn hoạt động tốt. Tình trạng này cũng là cảnh báo cơ thể chúng ta tiêu hóa không bình thường.

2 thói quen ăn uống lành mạnh để tuổi thọ không bị ảnh hưởng

1. Chỉ ăn no đến 70%

Người sống thọ họ thường có thói quen chỉ ăn no đến 70% chứ không ăn no quá mức khiến dạ dày quá tải. Lúc này họ sẽ thấy cơ thể ở trạng thái cân bằng, không quá no cũng không quá đói, cơ thể khoan khoái, bụng ấm, tràn đầy năng lượng.

2. Chế độ ăn uống cân bằng

Người biết giữ gìn sức khỏe thì trên bàn ăn sẽ có rau xanh nhiều hơn thịt, ngoài ra còn có ngũ cốc thô rất giàu chất xơ, còn rau quả thì giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, nếu ăn thường xuyên thì có thể cải thiện khả năng miễn dịch của con người.