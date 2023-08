Người thân kể lại giây phút phát hiện 4 mẹ con chết trong nhà tại Khánh Hòa

Trưa 24/8, dưới cái nắng gắt, rất đông người dân, hàng xóm đã đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình của 4 mẹ con xấu số tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Dù nắng gắt nhưng rất đông người đến chia buồn cùng gia đình.

Căn nhà nhỏ đặt 4 quan tài, khói nhang nghi ngút, di ảnh chị N.H.N.D (SN 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (SN 2002), H.N.K.G.M (SN 2009) và H.N.T. (SN 2013) cạnh bên nhau, cùng với những vòng hoa của hàng xóm, người thân, các em học sinh,.. đến chia buồn khiến ai cũng rơi nước mắt.

Chị Nhung thất thần khi nhìn di ảnh của chị gái và các cháu.

4 mẹ con chị D. được xác định nguyên nhân ban đầu là chết do Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Hải, huyện Cam Lâm) - chồng, cha của 4 nạn nhân đã sử dụng khí CO đầu độc khi đang ngủ để cùng chết. Tuy nhiên, Hải được cứu sống.

Tại lễ tang, chị Nguyễn Ngọc Mỹ Nhung (em ruột chị D.) cũng là người phát hiện 4 mẹ con chị D. chết tại nhà, không kìm được nước mắt trong suốt tang lễ. Gương mặt thất thần, khi có người hỏi thăm chị trả lời kèm những nấc nghẹn, không nói ra lời.

Chị Nhung kể, gia đình có bốn chị em, chị D. là thứ 3 trong nhà. Từ lúc lấy chồng, cuộc sống chị gái rất hạnh phúc, khá giả, ba người con gái xinh xắn, học giỏi.

" Con gái lớn đang học năm 2 đại học Y Dược Huế, con bé được học bổng và có ước mơ làm bác sĩ cứu người. Còn bé lớp 9, lớp 5 cũng học giỏi, ngoan ngoãn, nhận được nhiều giấy khen của nhà trường ", chị Nhung nhìn lên bức tường treo đầy giấy khen của các cháu rồi lại òa khóc.

Sáng hôm qua (23/8), chị Nhung gọi điện cho chị gái nhưng không liên lạc được. Chị lo lắng, sốt ruột nên cùng chồng chạy qua đập cửa thì phát hiện sự việc.

"Khi mở cửa, thấy 4 mẹ con chị nằm bất động, tôi ngã quỵ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.", chị Nhung kể.

Nhiều học sinh đến thắp hương cho người bạn vắn số.

Có mặt trong dòng người viếng lễ tang, ông Huỳnh Đức Bá (hàng xóm) cho biết, khi nghe được sự việc, bản thân ông không thể tin là sự thật. Vì gia đình chị D. sống hòa thuận, kinh tế khá giả từ trang trại nuôi heo và các con rất ngoan ngoãn.

"Bao đời nay, ở vùng quê yên bình này chưa có sự việc như thế này xảy ra. Không biết ông Hải đã nghĩ gì mà túng quẫn và hành động nông cạn như vậy", ông Bá nói.

Ngôi nhà nằm tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm.

Là người chở Hồ Xuân Hải đi cấp cứu, anh Trương Minh Hùng (38 tuổi, hàng xóm) cho biết, khi đang ở trại chăn nuôi gà của gia đình thì vợ gọi điện kể sự việc nên chạy về hỗ trợ. Khi đến nơi, anh đã thấy 4 thi thể nằm trong nhà, công an xã vây kín, căng dây phong toả hiện trường.

Anh Hùng dùng ôtô chở Hải đi cấp cứu ở trạm xá cách nhà 500 m, sau đó tiếp tục đưa lên Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. Suốt chuyến đi khi đến bệnh viện, anh Hùng cũng bắt chuyện với Hải nhưng không nhận được hồi đáp, tinh thần mệt mỏi.

“Tôi ở cạnh nhà anh Hải chưa nghe vợ chồng xích mích lần nào, gia đình hạnh phúc lắm. Xóm làng ai cùng ngưỡng mộ vì ba người con gái ai cũng xinh xắn, học giỏi”, anh Hùng cho biết.

Hồ Xuân Hải và các con.

Như VTC News đã đưa tin, trưa 23/8, hàng xóm phát hiện bà N.H.N.D. và 3 con gái tử vong trong nhà. Gần đó, chồng bà D. là Hồ Xuân Hải nằm thoi thóp, liền đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc.

Tại hiện trường, công an thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO.

Trưa 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải để điều tra hành vi "Giết người".

Bước đầu làm việc cảnh sát, Hải khai nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, đối tượng đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình.

Theo đó, Hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí CO, sau đó tham khảo cách sử dụng. Khi vợ con đang ngủ, Hải đã xả khí CO vào phòng ngủ, sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.