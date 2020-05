Người ta gặp hên về tình duyên hay tiền bạc, 11 kẻ này lại gặp may về đường ăn uống

Theo ước tính, tỷ lệ trúng số độc đắc của con người rơi vào khoảng 1 trên 292.2000.000 - còn không bằng tỷ lệ bị sét đánh (1 trên 700.000).

Nói chung, vận may có muôn hình vạn trạng, người may mắn thoát chết trong tai nạn giao thông, người lại gặp may về công danh sự nghiệp... Còn 13 trường hợp dưới đây lại ăn hên về đường ăn uống.

Nghe rất vớ vẩn nhưng được cái buồn cười:

Tìm thấy "ông phù thủy" trong túi chíp chíp vốn dĩ chỉ có hình gấu

Cải bắp siêu to khổng lồ

Cà chua tự nhiên 100% của nông dân Ý

Nhánh tỏi to bằng bàn tay

Bí ngòi khổng lồ

1 quả chuối đủ 4 người ăn

Giải độc đắc là 1 quả bơ không hột

Giải nhì lại là quả bơ nặng gần 2kg

1 gốc đủ 5 củ cà rốt

Quýt trong quýt

Thịt cua ngập mồm là đây chứ đâu!

Theo B.P