Người sáng suốt chẳng bao giờ tiết kiệm khi mua 10 món đồ dùng này

Tiết kiệm là một hành vi đáng khen ngợi. Tuy nhiên dù bạn muốn tiết kiệm thế nào thì cũng phải có sự linh hoạt và khôn ngoan.



Trong cuộc sống hàng ngày có những mặt hàng mà bạn không nên tiết kiệm hay cố mua đồ rẻ. Bởi hành vi đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, thậm chí còn khiến bạn gặp nguy hiểm.

Dưới đây là 10 thứ trong cuộc sống hàng ngày mà những người thông minh sẽ không tiết kiệm khi mua chúng.

1. Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh là một trong những mặt hàng thiết yếu, bạn gần như sử dụng mỗi ngày. Mua thương hiệu giấy vệ sinh có mức giá thấp dường như là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền trong mỗi lần đi siêu thị. Tuy nhiên, trang Apartment Therapy lập luận rằng chọn một thương hiệu giấy vệ sinh đắt hơn ngược lại có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Bạn cứ để ý mà xem, cuộn giấy vệ sinh đắt tiền sẽ sử dụng được lâu hơn. Bạn bỏ ra nhiều tiền hơn để mua chúng trong hiện tại nhưng nó giúp bạn tiết kiệm tiền trong thời gian dài. Và chắc chắn là trải nghiệm mà bạn có được cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

2. Túi rác

Đây là một món đồ nhiều người không mấy quan tâm, họ sẽ nghĩ: “Chỉ để đựng rác thôi mà, túi nào chẳng được, cứ mua túi rẻ cho tiết kiệm”.

Túi rẻ tiền dễ bị rách, đứt quai. Bạn có muốn mình rơi vào tình cảnh xách túi rác chưa đến bãi tập kết thì trên đường nó đã bị bục ra? Thêm một chút tiền và mua loại túi rác chất lượng tốt hơn, bạn sẽ tránh được những rắc rối ấy.

3. Các chất tẩy rửa gia dụng

Chất tẩy rửa có giá thành cao, chất lượng tốt hơn không chỉ giúp bạn làm sạch bát đĩa, đồ gia dụng, lau dọn nhà cửa dễ dàng, mà còn an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

4. Dụng cụ nhà bếp

Không ít người coi việc nấu nướng và chuẩn bị thức ăn là một trong những thú vui đơn giản của cuộc sống. Do đó, khi mua sắm đồ dùng và thiết bị cho nhà bếp, bạn lưu ý chọn những sản phẩm chất lượng tốt, tất nhiên đi kèm với đó thì giá cả cũng cao hơn.

Tuy nhiên, theo trang Apartment Therapy, một con dao làm bếp chất lượng tốt sẽ có tuổi thọ gấp 10 lần con dao được mua với giá rẻ bằng một nửa. Ngoài độ bền, chắc chắn việc sử dụng một con dao chất lượng tốt cũng thuận tiện, hiệu quả hơn nhiều.

5. Cũi cho trẻ em

Nuôi một đứa trẻ thực sự rất tốn kém, bao gồm chi phí y tế, bỉm, sữa, đồ chơi và các loại đồ dùng khác nhau… Bởi vậy nhiều bậc cha mẹ có tâm lý mua đồ rẻ cho con để tiết kiệm tiền.

Trước khi nghĩ đến khía cạnh tiết kiệm tiền thì bạn phải đặt an toàn và sức khỏe của con lên hàng đầu. Với một chiếc cũi đắt tiền, trẻ ngủ ngon và được an toàn gấp nhiều lần.

Ngoài ra chiếc cũi ấy sẽ sử dụng trong nhiều năm, do đó việc mua một chiếc cũi chất lượng cao, bền chắc là sự lựa chọn thông minh.

6. Chi phí y tế và chi phí nha khoa

Sức khỏe của bạn là một điều đáng để chi thêm tiền, có thể là mua loại thuốc tốt hơn, đi khám bác sĩ thường xuyên hơn hay đơn giản chỉ là thay bàn chải đánh răng định kỳ.

Bạn chớ nên lơ là với sức khỏe của mình, mua một chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt cũng là cách sử dụng tiền khôn ngoan.

7. Các tính năng an toàn trên ô tô và bảo hiểm xe hơi

Các tính năng an toàn trên ô tô là khoản chi bạn không nên bỏ qua, ví dụ như công nghệ phát hiện điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước hoặc phanh tự động. Chúng có thể khiến ví tiền của bạn vơi đi nhưng theo một cách hoàn toàn xứng đáng. Các tính năng này sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn xe hơi, thậm chí có thể cứu tính mạng bạn.

Nếu bạn chẳng may gặp tai nạn, việc có bảo hiểm xe hơi cũng là điều rất quan trọng. Không mua bảo hiểm cho xe, bạn chẳng những làm trái với quy định của pháp luật mà còn tốn nhiều tiền sửa chữa nếu chẳng may gặp sự cố.

8. Sửa chữa nhà

Đầu tư tiền vào việc sửa chữa nhà giúp bạn yên tâm hơn về tình trạng ngôi nhà của mình. Bạn không nên tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn, giá rẻ cho nhà ở, hãy chi tiêu nhiều tiền hơn để có một không gian sống an toàn và chắc chắn.

Tiết kiệm tiền khi xây dựng và sửa chữa nhà, hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, khi chẳng may hệ thống điện gặp trục trặc hoặc rủi ro hỏa hoạn…

9. Sạc điện thoại chính hãng

Sạc không chính hãng rẻ thật nhưng nó cũng rất nhanh hỏng. Hãy cố gắng tìm mua sạc chính hãng từ nhà sản xuất nếu chẳng may sạc điện thoại của bạn bị mất hoặc cần thay thế.

Không phải chiếc sạc nào cũng tương thích với điện thoại của bạn, thậm chí chúng còn làm hỏng điện thoại. Bạn

10. Đồ bảo hộ cho trẻ nhỏ

Khi con bạn đang ở tuổi hiếu động, nghịch ngợm thì đầu tư vào các mặt hàng bảo hộ cho trẻ nhỏ như băng đầu gối, mũ bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ con bạn tốt hơn.

Tiết kiệm tiền cho những khoản mua sắm này, chẳng may bé bị thương, lúc ấy bạn có hối hận cũng đã muộn. Ngoài ra, chi phí y tế cha mẹ phải chi trả nếu chẳng may con bị thương sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng “biết thế mua các thiết bị an toàn chất lượng tốt ngay từ đầu".