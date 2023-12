Người phụ nữ tung tin giả bị cướp xe máy để được gia đình quan tâm

Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) lập hồ sơ xử lý chị P.T.C. (SN 1992, trú tại Tứ Liên) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Khuya 24/12, chị P.T.C. đến Công an phường Tứ Liên trình báo lúc 21h30 cùng ngày, trên đường đi làm về, chị bị 2 kẻ dùng dao khống chế, cướp xe máy hiệu Honda Vision và 1 triệu đồng.

Công an phường Tứ Liên báo cáo Công an quận Tây Hồ phối hợp để điều tra xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, nhận thấy nội dung lời khai của chị C. có nhiều điểm bất thường, kết hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được, công an xác định chị C. trình báo sai sự thật.

Người phụ nữ báo tin giả bị cướp xe máy.

Tại cơ quan công an, chị C. thừa nhận hành vi báo tin giả, tin không đúng sự thật. Người này cho biết do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cảm thấy không được người thân quan tâm nên giả bị cướp xe để được gia đình lo lắng, quan tâm nhiều hơn.

Tối 24/12, sau khi tan làm, chị C. gửi xe máy ở Bệnh viện Tim Hà Nội rồi đi xe ôm về đến đầu đường xuống cầu sắt, thuộc tổ 7, phường Tứ Liên. Chị C. đi bộ ra khu vực cầu sắt rồi gọi điện cho gia đình báo là bị cướp tài sản, sau đó cùng gia đình lên Công an phường Tứ Liên trình báo.

Công an phường Tứ Liên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm C, khoản 3, điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, người cố tình tung tin giả hoặc báo tin giả lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng.