Xử phạt 2 người tung tin đồn về 1 phụ nữ nhiễm HIV lây cho nhiều đàn ông

Ngày 2/12, Công an tỉnh Thanh Hoa thông tin, Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" đối với D.T.M. thường trú tại thị trấn Cành Nàng và L.T.M. ở xã Cổ Lũng (cùng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

Căn cứ theo quy định, Công an huyện Bá Thước đã xử phạt D.T.M 7,5 triệu đồng, L.T.M 5 triệu đồng.

Trước đó, vào các ngày 21-22/11/2023, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một cô gái trẻ ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước đã lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông khiến dư luận xôn xao.

Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc xác minh, khẳng định thông tin trên là không có cơ sở, không đúng sự thật. Làm việc với cơ quan công an, D.T.M. và L.M.T. cho biết do bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội.

Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, có chọn lọc, đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.