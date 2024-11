Công an TP Hà Nội ngày 16/11 cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố tiếp nhận tin trình báo của một người phụ nữ về việc bị mất 4 tỷ đồng khi kết bạn trên mạng.

Theo đó, chị T (trú tại Hà Nội) có nhận được tin nhắn làm quen trên mạng xã hội. Người này giới thiệu mình là “bố đơn thân”, làm việc tại một công ty công nghệ. Quá trình nói chuyện, hai người chia sẻ nhiều hơn và phát sinh tình cảm.

Sau đó, người này thông báo đi công tác gửi quyết định đi của công ty và vé máy bay và trong quá trình này liên tục cập nhật , video khi đến sân bay, khi nhận phòng khách sạn nên chị T hoàn toàn tin tưởng.

Vài ngày sau, người đàn ông có gửi cho chị T một đường link nhờ chị T thao tác giúp. Lúc đầu, “bố đơn thân” nạp 100 triệu đồng và nhờ chị T rút ra được số tiền 115 triệu đồng. Sau đó, người này bảo chị lập tài khoản mới, chờ có cơ hội lãi nhiều mới tranh thủ chơi. Chị T được hướng dẫn thao tác, từng khung giờ vào chơi có cơ hội lãi.

Bị đối tượng quen qua mạng dụ dỗ, người phụ nữ ở Hà Nội đã bị mất gần 4 tỷ đồng - Ảnh minh họa tạo bởi AI Chat GPT

Chỉ trong vòng 6 ngày, chị đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Khi chị định rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Lúc này, chị được yêu cầu nạp hơn 900 triệu đồng thì mới được rút tiền ra. Nghi ngờ bị lừa, ngày 14/11/2024, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến và không tránh khỏi bị các đối tượng lợi dụng vào mục đích lừa đảo.

Các đối tượng gia tăng ứng dụng AI kết hợp sử dụng các công nghệ DeepFake, DeepVoice,.. để làm giả thông tin, tạo kịch bản dễ dàng tiếp cận với người dùng mạng xã hội để lừa đảo.

Vì vậy, để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online. Cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, trang web đầu tư tài chính online quảng cáo lợi nhuận cao vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro.

Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào và bất kỳ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.