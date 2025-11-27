Người phụ nữ mọc cả đống nấm trong mũi vì 1 hành động "vô tri", hầu như ai cũng từng làm trong đời

Một người phụ nữ họ Dương, ngoài 30 tuổi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã phải chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng tái phát sau nhiều năm lơ là bệnh viêm xoang cũ. Mặc dù chụp MRI 6-7 năm trước đã phát hiện bóng mờ trong xoang bướm, cô vẫn trì hoãn phẫu thuật. Gần đây, cơn đau trở nên trầm trọng, thậm chí khiến mặt cô bị sưng tấy nên cô buộc phải nhập viện.

Những tưởng chỉ đến khám rồi về nhưng bác sĩ yêu cầu cô Dương phẫu thuật càng sớm càng tốt. Trong ca phẫu thuật, bác sĩ cũng phải kinh ngạc khi lấy ra 10 khối nấm lấp đầy trong xoang bướm của cô. Đây là tình trạng viêm xoang do nấm nguy hiểm. May mắn thay, khối nấm chưa kịp xâm lấn sang các cơ quan lân cận như hốc mắt hay sọ não.

Ảnh minh họa

Sau ca mổ, cô Dương phải thở bằng miệng do mũi được nhét bông gòn. Quá trình hồi phục được dự đoán là khá lâu. Bác sĩ điều trị tiết lộ nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng bệnh của cô chính là một hành động "vô tri" mà hầu như ai cũng từng làm trong đời: thói quen ngoáy mũi bằng ngón tay duy trì suốt nhiều năm.

Ngoáy mũi: Thói quen nhỏ nhưng hậu quả lớn!

Hành động ngoáy mũi thường mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho tinh thần (giống như việc gãi ngứa), khiến bộ não ghi lại trải nghiệm thú vị đó và thôi thúc chúng ta lặp lại. Tuy nhiên, việc đưa tay vào mũi thường xuyên lại là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm họa sức khỏe:

1. Mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập

Tay và đặc biệt là móng tay, là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn, nấm mốc và mầm bệnh. Khi bạn ngoáy mũi, bạn vô tình đưa toàn bộ mầm bệnh này vào thẳng khoang mũi và các xoang. Hành động này không chỉ gây nhiễm trùng mũi, viêm tiền đình mũi mà còn tạo điều kiện cho các loại nấm như Aspergillus (thủ phạm phổ biến gây viêm xoang nấm) phát triển. Trường hợp cô Dương chính là minh chứng cho việc tổn thương niêm mạc do ngoáy mũi đã tạo điều kiện để nấm hình thành và phát triển thành khối.

2. Gây tổn thương và suy yếu hệ thống phòng thủ

Ảnh minh họa

Niêm mạc mũi chứa rất nhiều mao mạch và là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể. Việc dùng ngón tay ấn mạnh và thường xuyên sẽ làm tổn thương nhẹ và mỏng niêm mạc, gây chảy máu cam hoặc làm giảm chức năng phòng thủ tự nhiên của khoang mũi. Ngoài ra, thói quen này còn làm hư tổn lông mũi - rào cản cuối cùng ngăn chặn bụi bẩn và mầm bệnh xâm nhập sâu vào đường hô hấp. Việc làm suy yếu hệ thống miễn dịch cục bộ khiến mũi dễ bị viêm nhiễm và kích ứng lâu dài hơn.

3. Nguy cơ nhiễm trùng lan vào sọ não (Vùng tam giác chết)

Nghiêm trọng hơn, hành động ngoáy mũi có thể dẫn đến nhiễm trùng mủ. Vùng da mũi, từ khóe miệng đến chóp mũi, được gọi là "vùng tam giác chết" trên khuôn mặt. Nhiễm trùng ở khu vực này, dù là mụn nhọt hay viêm tiền đình mũi, có thể xâm nhập vào xoang hang trong hộp sọ thông qua các tĩnh mạch. Tình trạng này có thể gây ra hội chứng huyết khối xoang hang, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến nghị cách làm sạch mũi an toàn và lành mạnh

Để bảo vệ niêm mạc mũi và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm nấm, vi khuẩn, bạn cần từ bỏ thói quen ngoáy mũi bằng tay và thay thế bằng các phương pháp an toàn:

- Rửa mũi hàng ngày: Nên làm sạch lỗ mũi bằng nước chảy hoặc nước muối loãng/nước muối sinh lý (NACL 0.9%) mỗi buổi sáng và tối. Điều này giúp ngăn ngừa khô, ngứa và làm mềm gỉ mũi.

Ảnh minh họa

- Sử dụng dụng cụ an toàn: Nếu có gỉ mũi cứng, hãy làm mềm bằng nước muối trước, sau đó dùng tăm bông mềm nhúng nước hoặc nước muối loãng để nhẹ nhàng lấy ra.

Hãy nhớ, nếu mũi cảm thấy khó chịu liên tục, đừng tự ý can thiệp. Thay vào đó, hãy đến bệnh viện để khám chuyên khoa kịp thời.