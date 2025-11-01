Kết hôn ở tuổi 45, chị N.T.Y. (Hà Nội) biết mình không còn nhiều hy vọng được làm mẹ. Kinh nguyệt đã mất hơn 5 năm, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu mãn kinh rõ rệt. “ Tôi chỉ nghĩ đến bệnh viện để thử, chứ thật lòng chẳng dám mơ có con nữa ”, chị kể, mắt rưng rưng khi nhớ lại hành trình đầy cảm xúc.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy chị Y. đã mãn kinh hoàn toàn, tử cung teo nhỏ - hay còn gọi là tử cung nhi hóa. Theo các bác sĩ, đây là tình trạng hiếm gặp ở những người muốn thực hiện hỗ trợ sinh sản, bởi cơ thể gần như không còn khả năng rụng trứng tự nhiên và nội mạc tử cung đã suy giảm đáng kể.

“ Chúng tôi hiểu rằng cơ hội thành công với một ca như vậy rất mong manh, nhưng bệnh nhân vẫn kiên định, và đó là điều khiến đội ngũ y bác sĩ muốn nỗ lực hết sức ”, BSCKI Đặng Văn Hà, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện đa khoa An Việt chia sẻ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa để hồi phục niêm mạc tử cung, giúp cơ thể sẵn sàng cho quá trình cấy phôi. Vì không còn trứng tự thân, chị Y. được tư vấn thực hiện xin trứng - phương pháp sử dụng trứng hiến tặng, kết hợp tinh trùng của người chồng để tạo phôi trong phòng thí nghiệm.

Dù hiểu rằng khả năng thành công rất thấp, vợ chồng chị vẫn quyết định thử một lần duy nhất. “ Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội, dù chỉ 1% hy vọng ”, chị Y. nói.

Bác sĩ Hà tư vấn cho bệnh nhân hiếm muộn. (Ảnh: Hải Loan)

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay lần đầu tiên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm , bác sĩ thông báo kết quả thụ thai thành công. “ Khi nghe tin, chị ấy bật khóc nức nở trong phòng khám. Sau bao năm tưởng chừng không còn cơ hội, giấc mơ làm mẹ đã trở thành hiện thực ”, bác sĩ Hà nhớ lại.

Sau khi mang thai, chị được theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ vì thuộc nhóm nguy cơ cao. Dù vậy, mọi chỉ số đều ổn định, thai phát triển tốt. “ Đó là một hành trình gian nan nhưng xứng đáng. Mỗi lần siêu âm nghe tim thai đập, tôi lại thấy mình như đang sống một giấc mơ ”, chị nói.

Đến nay, người phụ nữ ấy đã có thể ôm con trong tay - một em bé khỏe mạnh ra đời bằng chính nỗ lực của chị và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Theo bác sĩ Hà, trường hợp của chị Y. không chỉ đặc biệt về tuổi tác mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của y học trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. “ Ở tuổi 45, đã mãn kinh 5 năm, việc có thai và sinh con khỏe mạnh là điều hiếm gặp. Nhưng với y học hiện đại, không có gì là không thể ”, ông nói.

Bác sĩ Hà cho biết, nhiều người vẫn nghĩ hỗ trợ sinh sản chỉ dành cho phụ nữ trẻ gặp khó khăn trong việc mang thai. Nhưng thực tế, những năm gần đây, số lượng phụ nữ ở tuổi 40 - 50 tìm đến IVF ngày càng tăng, phần lớn do kết hôn muộn hoặc trì hoãn việc sinh con vì lý do cá nhân, sự nghiệp.

“Ở độ tuổi này, buồng trứng đã ngừng hoạt động, số lượng và chất lượng trứng đều suy giảm mạnh. Nhưng nếu tử cung còn đáp ứng tốt, bệnh nhân vẫn có thể mang thai nhờ xin trứng ”, bác sĩ nói.

Phương pháp xin trứng được xem là giải pháp tối ưu trong điều trị vô sinh hiếm muộn khi người vợ không thể sử dụng trứng tự thân. Trứng của người hiến tặng sẽ được thụ tinh với tinh trùng của chồng trong phòng thí nghiệm, sau đó phôi được nuôi cấy và chuyển vào tử cung của người vợ. Toàn bộ quy trình này phải đảm bảo các yêu cầu hành chính, pháp lý nghiêm ngặt.

“Việc xin trứng không chỉ là kỹ thuật, mà còn là câu chuyện nhân văn - nơi một người phụ nữ trao cho người khác cơ hội được làm mẹ”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Ngoài xin trứng, bác sĩ Hà khuyến nghị những phụ nữ chưa có kế hoạch sinh con sớm nên cân nhắc trữ trứng - phương pháp giúp “bảo quản” khả năng sinh sản ở độ tuổi còn sung sức.

“Ngày càng nhiều phụ nữ chọn trữ trứng ở tuổi 30-35 để chủ động hơn cho tương lai. Khi họ muốn sinh con, trứng được rã đông và sử dụng cho thụ tinh trong ống nghiệm, đảm bảo chất lượng tốt hơn nhiều so với trứng ở tuổi 40 trở lên ”, ông phân tích.

Theo bác sĩ, mỗi lần chọc hút, có thể thu được khoảng 5 - 10 noãn. Một số phụ nữ thực hiện nhiều lần để đạt số lượng trứng mong muốn. Việc trữ đông trứng không chỉ giúp phòng ngừa nguy cơ vô sinh do tuổi tác, mà còn mang lại sự an tâm cho những người đang điều trị bệnh ung thư hoặc các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.