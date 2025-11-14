Con trai 6 tuổi nhập viện vì cúm A, mẹ ân hận vì quên tiêm phòng

Con trai sốt cao liên tục kèm ho và nôn, chị Thu Hương (Hà Nội) vội đưa con đến viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé mắc cúm A, tình trạng viêm phổi nhẹ, phải nằm viện điều trị. Nhìn con nằm trên giường với ống truyền dịch, chị Hương ân hận vì biết có vaccine cúm nhưng cứ lần lữa, nghĩ bệnh này nhẹ, ai ngờ con lại nhập viện.

Ba ngày trước bé bắt đầu có biểu hiện sổ mũi, mệt mỏi. Chị Hương cho con nghỉ học, tự mua thuốc hạ sốt, nghĩ chỉ cảm thông thường. Đến khi bé sốt cao 39,5 độ, thở nhanh, người tím tái, chị mới đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cúm A , phải theo dõi hô hấp chặt chẽ do nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim.

Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe bé dần ổn định, được xuất viện. Trước khi ra về, chị Hương chủ động hỏi bác sĩ về lịch tiêm vaccine cúm cho cả gia đình. “ Nếu được quay lại, tôi sẽ không bao giờ để quên mũi tiêm này. Chỉ một chút lơ là, con đã phải chịu khổ cả tuần trời ”, chị nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An thăm khám cho trẻ có biểu hiện bệnh đường hô hấp. (Ảnh: BSCC)

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện vì cúm A tăng rõ rệt, nhiều trường hợp triệu chứng nặng, phải nằm điều trị nội trú.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, với các triệu chứng phổ biến như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho, sổ mũi. Virus gây bệnh chủ yếu là cúm A và cúm B, trong đó cúm A chiếm đa số và có khả năng lây lan rất nhanh.

Thông thường, cúm diễn biến nhẹ và hồi phục trong 2-7 ngày. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh mạn tính, bệnh có thể tiến triển nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp tạo "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi virus cúm A và nhiều bệnh lý khác. Đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, tiêm vaccine cúm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nên tiêm vaccine cúm mùa mỗi năm một lần, bởi virus cúm có khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục. Mỗi năm, WHO đều cập nhật các chủng virus cúm lưu hành ở từng khu vực để các hãng dược sản xuất vaccine phù hợp với mùa cúm tại Bắc và Nam bán cầu.

Việt Nam thuộc khu vực Bắc bán cầu, nên người dân nên tiêm vaccine cúm vào khoảng tháng 8–9 hằng năm, trước mùa Đông - thời điểm cúm hoạt động mạnh nhất.

Trẻ nhỏ là nhóm nguy cơ cao nhất và cần tiêm nhắc vaccine đầy đủ. (Ảnh: Ngân Loan)

Bác sĩ Nguyễn Thị An, Hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, cho biết bệnh cúm thường lành tính nhưng có thể diễn tiến nặng với các triệu chứng như sốt cao, khó thở, phù phổi hoặc suy tim. Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 2 tuổi hoặc có bệnh lý nền như hen, tim bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa… là nhóm có nguy cơ cao nhất và cần tiêm nhắc vaccine đầy đủ.

Ngoài trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tim phổi, suy thận cũng nên chủ động tiêm phòng cúm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Để phòng bệnh, WHO khuyến cáo duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ môi trường sống thông thoáng, độ ẩm và nhiệt độ phù hợp. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt kéo dài, khó thở, mệt mỏi, cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời.