Cảm xúc tức giận và thời tiết giá lạnh vốn là "kẻ thù" số một của hệ tim mạch. Một người phụ nữ trẻ đã suýt mất mạng vì đột quỵ chỉ vì một trận tranh cãi nảy lửa với chồng. Câu chuyện này là lời cảnh báo đắt giá về việc kiểm soát tâm trạng để bảo vệ tính mạng.

Bi kịch từ cơn thịnh nộ giữa đêm đông giá rét

Nhân vật chính trong câu chuyện là một phụ nữ khoảng 30 tuổi ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vốn có tính cách nóng nảy, hay hờn dỗi.

Người chồng kể lại, tối hôm đó hai người đi ăn nhưng xảy ra bất đồng ý kiến và cãi vã. Bình thường anh hay nhường nhịn vì hiểu tính vợ, nhưng hôm đó uống chút rượu và đang ở ngoài nên cũng lời ra tiếng vào.

Ảnh minh họa

Về tới nhà người vợ vẫn tiếp tục miếng nhiếc chồng hàng tiếng trời. Đang tức giận thì cô bất ngờ đổ gục, chân tay co giật và rơi vào trạng thái hôn mê. Người chồng hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả chụp cắt lớp CT cho thấy cô bị nhồi máu não nghiêm trọng. Bác sĩ Chen Ruisheng, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện E-Da (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, dù đã được can thiệp lấy huyết khối cơ học, nhưng áp lực nội sọ vẫn tăng cao. Sau đó, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để cắt bỏ một phần xương sọ nhằm cứu tính mạng cô gái trẻ.

Tại sao chỉ một trận cãi vã cũng gây đột quỵ?

Bác sĩ Chen Ruisheng giải thích rằng thời tiết lạnh là tác nhân khiến mạch máu co lại một cách tự nhiên để giữ nhiệt. Khi một người rơi vào trạng thái giận dữ đỉnh điểm, hệ thống thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích mạnh, khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng vọt trong thời gian cực ngắn.

Sự cộng hưởng giữa hiện tượng co mạch do lạnh và áp lực máu tăng đột ngột do tức giận tạo ra một sức ép khổng lồ lên hệ thống mạch máu não vốn đã đang bị thu hẹp. Điều này trực tiếp dẫn đến việc hình thành các cục máu đông hoặc làm vỡ mạch máu.

Ảnh minh họa

Với trường hợp của người phụ nữ này, dù cô không hề có các bệnh lý nền như huyết áp cao, mỡ máu hay tiểu đường, nhưng chính sự bộc phát cảm xúc quá mức dưới nền thời tiết khắc nghiệt đã trở thành "nhát dao" chí mạng.

Hệ quả là khối huyết khối hình thành gây tắc nghẽn mạch máu não, khiến cô phải đối mặt với nguy cơ yếu liệt tay trái vĩnh viễn dù đã được phẫu thuật giữ lại mạng sống. Một trận cãi vã tưởng chừng chỉ là chuyện cá nhân lại vô tình trở thành tác nhân vật lý phá hủy sức khỏe não bộ một cách tàn khốc.

Những lưu ý sống còn để phòng đột quỵ vào mùa lạnh

Qua câu chuyện của người phụ nữ, bác sĩ Chen Ruisheng đưa ra những lời khuyên quan trọng để phòng ngừa đột quỵ vào mùa lạnh như:

- Giữ ấm toàn diện: Chú trọng giữ ấm đầu, cổ và ngực để ngăn chặn tình trạng mạch máu co thắt đột ngột do nhiễm lạnh.

- Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột: Không nên từ phòng ấm ra ngay ngoài trời lạnh mà cần có thời gian để cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường.

Ảnh minh họa

- Kiểm soát tâm trạng: Tuyệt đối tránh kích động mạnh, giận dữ hoặc cãi vã lớn tiếng, đặc biệt khi đang ở ngoài trời lạnh hoặc vào ban đêm.

- Ăn uống khoa học: Ưu tiên thực phẩm ấm nóng, hạn chế muối và chất béo bão hòa để duy trì huyết áp ổn định, tránh gây áp lực lên thành mạch.

- Vận động nhẹ nhàng: Duy trì tập luyện trong nhà khi trời quá lạnh, khởi động kỹ trước khi cử động mạnh để điều hòa lưu thông máu.

- Tầm soát mạch máu: Người trẻ cũng không nên chủ quan, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường về mạch máu não.

Đặc biệt, cần đi cấp cứu ngay nếu thấy miệng méo, nói ngọng, yếu liệt tay chân hoặc loạng choạng không vững.