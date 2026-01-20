Kathleen Nicole Ramos Santos, 24 tuổi, vô cùng vui mừng khi mang thai đứa con thứ 2. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị sốc khi các bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai đôi do một hiện tượng hiếm gặp.

Cô thừa nhận rằng trường hợp mang thai cực kỳ hiếm gặp này được phát hiện lần đầu vào năm 2021 nhưng đã quyết định giữ kín câu chuyện của mình cho đến bây giờ. Kathleen nói thêm rằng khi 2 đứa con của mình chào đời, cô đã "vô cùng lo lắng" vì các bé sinh non.

Kathleen đã vô cùng sốc khi nhận ra mình mang thai đôi. (Ảnh: Newsflash)

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Kathleen – đến từ thành phố Nova Iguaçu của Brazil – cho biết cô đã là mẹ của một đứa con đáng yêu trước khi phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi khi cô bắt đầu có những triệu chứng mang thai rõ rệt hơn bình thường.

Cảm thấy có điều gì đó đáng lo ngại, cô đã làm thêm một xét nghiệm thai kỳ nữa và vô cùng kinh ngạc khi kết quả cho thấy cô ấy đang mang thai 2 đứa con cùng lúc. Tình trạng này được gọi là siêu thai, có nghĩa là Kathleen được xác nhận là đang mang thai trong khi đã có con, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Hiện tượng đa thai là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp, trong đó người phụ nữ vẫn có thể rụng trứng ngay cả sau khi đã mang thai, thụ thai đứa con thứ 2 vài ngày hoặc vài tuần sau đứa con đầu lòng. Các bác sĩ phụ khoa cho biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí hai đứa trẻ còn có cha khác nhau.

Tiết lộ vào ngày 13/1, Kathleen nói: "Tôi đã gọi một người bạn đến nhà và làm xét nghiệm vì tôi sợ kết quả. Tôi vẫn chưa thực sự tin vào việc mình sắp làm mẹ lần nữa".

Để tìm hiểu thêm về hiện tượng kỳ lạ này, Kathleen đã đi siêu âm và xác nhận rằng cô ấy thực sự đang mang thai đôi thay vì một. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi có sự khác biệt rõ rệt về kích thước giữa hai thai nhi – một thai nhi nhỏ hơn thai nhi kia một tuần tuổi.

Maju và Maya chào đời ở tuần thứ 33 và phải trải qua 3 tuần đầu đời trong phòng chăm sóc đặc biệt (Ảnh: Newsflash)

Các bác sĩ ngay lập tức xếp thai kỳ của cô vào loại nguy cơ cao và khuyên cô cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Mặc dù phần lớn thời gian mang thai mọi việc diễn ra bình thường nhưng vấn đề bắt đầu khi cặp song sinh Maju và Maya chào đời sớm 7 tuần.

Cô đã vô cùng sợ hãi sau khi sinh thường đứa con đầu tiên trong khi đứa thứ 2 phải chào đời bằng phương pháp mổ cấp cứu chỉ một giờ sau đó. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, cô nói: "Đó là một cú sốc lớn - tôi đã sinh 2 đứa con trong cùng một đêm".

Cả Maju và Maya cuối cùng đều được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi 2 đứa trẻ ở lại trong 3 tuần đầu đời.

"Tôi tự mình chăm sóc các con vì chồng tôi đi làm, mọi việc đều do tôi lo liệu", cô chia sẻ. "Ban đầu rất khó khăn, điều đó thực sự tước đoạt mọi thứ của tôi - nhưng không có gì mà một người mẹ không thể vượt qua".

