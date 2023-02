Người phụ nữ hiến máu hàng chục lần trong 4 năm, cứu nhiều bệnh nhân nguy kịch

Ấn tượng đầu tiên chúng tôi gặp chị Hồ Thị Hà (35 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi chị đang hiến máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An là khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tươi, niềm nở, vui vẻ chuyện trò với mọi người xung quanh. Chị Hà cho biết đây là lần thứ 13 chị tham gia hiến máu tình nguyện trong vòng 4 năm qua.



Chị Hà trong một lần hiến máu cứu người.

"Tôi tham gia hiến máu nhân đạo đã 4 năm nay. Mỗi lần nghe tin có bệnh nhân cần máu trùng với nhóm máu của mình, dù sáng sớm hay đêm khuya, lễ, Tết… tôi cũng cố gắng tham gia kịp thời. Khi nghe tin người mình cho máu qua cơn nguy kịch, phục hồi sức khỏe, tôi cảm thấy rất vui.

Bình quân mỗi năm tôi hiến máu từ 3 đến 4 lần, chủ yếu là cho những bệnh nhân cấp cứu, cần máu gấp để phẫu thuật", chị Hà chia sẻ.

Bình quân mỗi năm, chị Hà hiến máu từ 3 đến 4 lần.

4 năm trước, chị Hà ly hôn rồi ôm con về nhà bố mẹ đẻ sống. Hôn nhân tan vỡ , thay vì đau khổ, chị vùi mình vào công việc để kiếm tiền chăm sóc con và dành thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Chị Hà cùng thiện nguyện viên chia sẻ quà giúp người nghèo.

"2 năm trước, khi đó khoảng 23 giờ đêm, nghe tin một người đàn ông cùng xã mắc trọng bệnh, cần máu để phẫu thuật cấp cứu. Biết nhóm máu người bệnh cần trùng với mình, tôi đăng ký hiến máu. Ngay trong đêm, tôi gửi con, bắt ô tô vượt hơn 70km để kịp thời cho máu.

Vừa rồi tôi bất ngờ nhận được tin nhắn cảm ơn của người đàn ông này. Qua lời kể tôi mới nhớ lại lần cho máu ấy. Nghe anh ấy nói sức khỏe đang dần hồi phục, tôi rất vui, thấy tình người thật ấm áp", chị Hà vui vẻ kể lại.

Chị Hà thăm trẻ vùng cao.

Chị Hà cùng nhóm thiện nguyện xã Quỳnh Văn rửa xe gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Hiện tại, chị Hà đang chăm sóc 2 đứa con (lớn lớp 11, nhỏ lớp 4). Cuộc sống của 3 mẹ con trông chờ vào cửa hàng bán thảo dược Tây Bắc ngay tại nhà. Kinh doanh tự do nên chị có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chị Hà cùng thiện nguyện viên trong đợt cứu trợ lũ lụt tại huyện Quỳnh Lưu.

Ngoài hiến máu nhân đạo, chị Hà còn kêu gọi, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn rủi ro trên địa bàn xã; cứu trợ miền Trung lũ lụt; tiếp sức phòng, chống dịch Covid; chia nhu yếu phẩm cho người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; phát động chương trình rửa xe, bán xô nhựa gây quỹ từ thiện, giúp đỡ người nghèo…

Cứ thế suốt nhiều năm qua, người dân địa phương biết đến chị Hà như một tấm gương sáng, một người truyền cảm hứng trong hoạt động thiện nguyện, mang hơi ấm, niềm tin đến với những hoàn cảnh bất hạnh.

Chân dung chị Hồ Thị Hà.

Chị Hà bên 2 đứa con.

"Có đi, gặp gỡ tôi mới nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người khi còn sức khỏe, con cái. Tôi tâm niệm, giúp được ai dù chỉ là một việc nhỏ, tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ bằng tất cả cái tâm của mình. Giúp được một ai đó, tôi lại tìm thấy niềm vui, hi vọng và thấy cuộc sống thật ý nghĩa, đáng sống vô cùng. Chỉ hi vọng những người xung quanh tôi đều có cuộc sống bình yên, tốt đẹp", chị Hà vui vẻ chia sẻ.