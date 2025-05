Khoản tiền tiết kiệm khổng lồ đã biến mất

Mới đây, một vụ việc gây chú ý về quản lý tài khoản ngân hàng đã xảy ra tại Trung Quốc, khi một người phụ nữ tên Vương phát hiện ra số tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng đã bị biến mất gần hết.

Cô Vương, một phụ nữ đến từ vùng nông thôn, đã tiết kiệm được số tiền lên tới 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ đồng) từ việc kinh doanh. Quyết định gửi số tiền này vào ngân hàng để tích lũy cho tương lai, Cô Vương chọn hình thức gửi tiết kiệm cố định với kỳ hạn 5 năm.

Xuất phát từ thói quen tiết kiệm từ khi còn nhỏ, cô Vương luôn coi trọng việc tích lũy tiền bạc để đảm bảo một tương lai an toàn. Ảnh hưởng từ mẹ, một người phụ nữ có thói quen tiết kiệm triệt để, đã khiến cô Vương tin rằng gửi tiền vào ngân hàng là cách bảo vệ tài sản tốt nhất. Khi quyết định gửi số tiền lớn như vậy, cô cho rằng đây là một bước đi đúng đắn, giúp cô duy trì sự an toàn tài chính trong tương lai mà không phải lo lắng về lạm phát hay những biến động thị trường.

Với số tiền lớn là 1 triệu NDT, Vương bắt đầu tìm hiểu các ngân hàng để gửi tiền. Sau khi tham khảo ý kiến từ bạn bè, cô quyết định chọn một ngân hàng thương mại địa phương, nơi được cho là có mức lãi suất cao hơn một chút so với các ngân hàng khác. Vì không có kinh nghiệm đầu tư tài chính, cô Vương nghĩ rằng gửi tiền vào ngân hàng là một cách an toàn và đơn giản để kiếm lời mà không phải lo lắng về những biến động tài chính phức tạp.

Ảnh minh họa

Khi đến ngân hàng, cô Vương được đối xử như một khách hàng VIP. Các nhân viên đã giải thích rất kỹ lưỡng về các lựa chọn gửi tiền và lãi suất, giúp cô lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn 5 năm. Sau khi nhận được sự tư vấn, Vương cảm thấy yên tâm và cho rằng đây là quyết định tốt nhất, không chỉ giúp cô tiết kiệm mà còn mang lại một khoản lợi nhuận ổn định trong tương lai. Cô không nghĩ rằng có điều gì cần phải lo ngại khi lựa chọn phương thức gửi tiền cố định này.

Với suy nghĩ rằng số tiền này sẽ an toàn và có thể sử dụng trong những tình huống khẩn cấp, Vương không theo dõi tài khoản của mình thường xuyên. Cô để số tiền đó trong tài khoản gửi tiết kiệm mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong suốt 5 năm, chỉ đơn giản là tin tưởng vào cam kết của ngân hàng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn 5 năm, khi Vương đến ngân hàng để rút tiền, cô đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được thông báo rằng tài khoản của mình chỉ còn đúng 1 NDT (khoảng 3 nghìn đồng).

Đây là một số tiền mà Vương đã vất vả tích lũy trong nhiều năm qua, và không thể nào cô tin rằng số tiền lớn như vậy lại biến mất không có bất kỳ thông báo gì. Cô bắt đầu chất vấn nhân viên ngân hàng, yêu cầu giải thích về sự mất mát lớn này. Nhân viên ngân hàng giải thích rằng do cô không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong suốt 5 năm qua, tài khoản của cô đã bị đóng tự động theo quy định của ngân hàng. Vì vậy, số tiền trong tài khoản không còn nữa và chỉ còn lại số dư tối thiểu là 1 NDT.

Việc tài khoản của Vương bị đóng mà không có thông báo trước là điều cô không thể ngờ tới, và đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy rất bối rối và tức giận. Cô không hề nhận được bất kỳ sự cảnh báo nào từ phía ngân hàng trong suốt 5 năm qua, và ngay cả khi có sự thay đổi quan trọng về tài khoản, cô cũng không nhận được thông báo kịp thời để có thể có những hành động cần thiết.

Tranh chấp và phán quyết cuối cùng từ Toà

Bức xúc trước sự việc, Vương đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Ngân hàng sau đó cho biết rằng khách hàng phải chủ động theo dõi tài khoản của mình, và không thể "bỏ mặc" tài khoản suốt 5 năm mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Phía ngân hàng cho rằng hành động này là vi phạm quy định của họ và cảnh báo Vương có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Vài ngày sau, ngân hàng kiện Vương, cáo buộc sổ tiết kiệm mà cô cầm là giả. Ngân hàng cho rằng các trang trong sổ tiết kiệm có sự khác biệt về màu sắc, cho thấy chúng không được in từ cùng một máy in. Đồng thời, do không có giao dịch nào trong suốt 5 năm, ngân hàng khẳng định sổ tiết kiệm không thuộc về Vương.

Ảnh minh họa

Vương bị tạm giam trong 28 ngày để điều tra. Tuy nhiên, sau khi sức khỏe cô yếu đi, cảnh sát đã cho phép tạm tha vì lý do y tế. Vụ việc sau đó được đưa ra xét xử tại tòa án.

Tại phiên tòa, luật sư của Vương lập luận rằng ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo và giám sát tài khoản của khách hàng. Họ cũng cho rằng ngân hàng đã không nhắc nhở Vương về tình trạng tài khoản của cô trong suốt 5 năm qua, dẫn đến việc tài khoản bị đóng mà không có sự xác nhận từ phía khách hàng.

Phía ngân hàng bảo vệ lập luận rằng họ đã thực hiện đúng quy trình và cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng. Họ cũng cho rằng Vương không tuân thủ các quy định và yêu cầu của ngân hàng, dẫn đến kết quả như vậy.

Sau quá trình xét xử, tòa án phán quyết ngân hàng phải bồi thường cho Vương toàn bộ số tiền đã gửi. Tòa án khẳng định rằng ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng khi tài khoản không có giao dịch trong thời gian dài và không được tự ý đóng tài khoản mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Ngân hàng sau đó bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bồi thường, tuy nhiên, họ đã trì hoãn việc thực hiện phán quyết. Vương tiếp tục khiếu nại và công khai vụ việc lên mạng xã hội. Dưới sự can thiệp của dư luận và cơ quan chức năng, ngân hàng cuối cùng đã phải thực hiện bồi thường cho Vương.

Theo các quy định trong Bộ luật Dân sự, khi hai bên ký kết hợp đồng, hợp đồng có hiệu lực ngay từ thời điểm ký kết. Trong trường hợp này, Vương và ngân hàng đã ký kết hợp đồng gửi tiết kiệm và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Việc ngân hàng không thực hiện nghĩa vụ thông báo, giám sát tài khoản khách hàng trong suốt thời gian gửi tiền là hành vi vi phạm hợp đồng. Do đó, ngân hàng phải chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ tổn thất của Vương.

Cũng theo luật pháp, các tổ chức tài chính có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của khách hàng, thông báo kịp thời nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tài khoản. Hành động không thông báo và đóng tài khoản một cách tự ý của ngân hàng đã vi phạm các quy định này.

Theo Baidu