Một cuốn sách hoàng gia vừa phơi bày một chi tiết khiến dư luận xôn xao: Meghan Markle từng tỏ ra bức xúc vì “không được trả tiền” khi thực hiện một nhiệm vụ truyền thống của hoàng gia – đi bộ chào hỏi dân chúng (royal walkabout).

Theo cây bút Valentine Low của The Times, trong cuốn sách Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown (tạm dịch: "Cận thần – Quyền lực thầm lặng phía sau Hoàng gia") xuất bản năm 2022, Nữ công tước xứ Sussex dường như "không hiểu nổi" lý do phải bắt tay với hàng trăm người lạ trong các chuyến công du.

Cụ thể, vào tháng 10/2018, chỉ vài tháng sau đám cưới hoàng gia đình đám và thời điểm Meghan mới thông báo mang thai đứa con đầu lòng, vợ chồng Harry – Meghan đã có chuyến công du dài ngày qua Úc, Fiji, Tonga và New Zealand. Đây được xem là một trong những chuyến đi thành công nhất của cặp đôi khi họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ công chúng.





Valentine Low viết: “Cặp đôi như cơn lốc tại Nam Thái Bình Dương. Hàng nghìn người kéo đến chỉ để được nhìn thấy họ. Sự thân thiện và phong cách gần gũi của Meghan tạo hiệu ứng tích cực với người dân Úc”.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là những lời than phiền bất ngờ. Một số nhân viên trong đoàn cho biết Meghan từng nói: “Tôi không thể tin được là mình không được trả tiền cho chuyện này”.

Một nguồn tin khác tiết lộ thêm một khoảnh khắc gây tranh cãi khi Meghan nhìn thấy đám đông người hâm mộ tụ tập trước Nhà hát Opera Sydney và nói: “Tất cả bọn họ đang làm gì ở đây vậy? Thật ngớ ngẩn”.





Cuối cùng, đến đầu năm 2020, vợ chồng Harry và Meghan chính thức tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của hoàng gia. Hiện họ sống tại biệt thự triệu đô ở Montecito, bang California cùng hai con: Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Dù đã rời khỏi hoàng gia, cặp đôi vẫn từng xuất hiện trở lại bên cạnh Thân vương William và Vương phi Kate trong buổi đi bộ chào hỏi dân chúng tại Windsor sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào năm 2022. Đó cũng là lần cuối cùng Meghan Markle xuất hiện tại Anh cho đến nay.