Người phụ nữ cùng con nhỏ xuất viện sau chuỗi ngày thực hiện cách ly: "Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn!"

Chiều hôm nay (2/3) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức cho 30 người Việt về từ Vũ Hán đều âm tính với Covid-19 xuất viện.

Chị Lê Thị Ngà (quê ở Hải Phòng) cùng đứa con nhỏ là 2 trong số các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, chị chia sẻ rằng, chồng chị là người Trung Quốc, vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua đã về quê chồng cùng chồng và con.

Bệnh nhân tâm sự sau những ngày cách ly

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày thì Vũ Hán - nơi nhà chồng chị Ngà sinh sống là tâm dịch và chính thức công bố phong tỏa. Hai mẹ con chị Ngà về nước, còn người chồng thì phải cách ly ở quê Vũ Hán.

"Được sự quan tâm giúp đỡ của đại sứ quán và chính phủ 2 nước nên mẹ con tôi được về nước an toàn. Gia đình tôi chỉ thực sự an tâm và vui mừng khi biết tin tôi đã an toàn tại bệnh viện và cách ly tại đây", chị Ngà chia sẻ.

Theo chị Ngà, trong suốt thời gian thực hiện cách ly là những ngày đáng nhớ và nhiều kỷ niệm với các y bác sĩ.

"Tôi cũng như mọi người được các nhân viên, y bác sĩ quan tâm tận tình. Ở đây không thiếu một thứ gì. Tuy xa nhà nhưng tất cả y bác sĩ đều coi chúng tôi như những người anh em thân thiết. Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn", chị Ngà bày tỏ.

Người phụ nữ cho biết thêm, ngay trong hôm nay chị sẽ được về quê và đi chung chuyến xe cùng một số chị em thực hiện cách ly trong những ngày qua.

Trao đổi với phóng viên, giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết, bệnh viện rất phấn khởi vì 30 người đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Theo giám đốc bệnh viện, sau khi trở về địa phương, phía bệnh viện vẫn thường xuyên trao đổi với người bệnh và chính quyền để nắm sát tình hình.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận khi chị Ngà cùng các công dân khác khi được xuất viện:

Niềm vui của các bệnh nhân

Chị Ngà tâm sự với chúng tôi

Các bẹnh nhân tặng hoa cho bệnh viện

Nơi 30 bệnh nhân trên chuyến bay đặc biệt trở về từ Vũ Hán được cách ly, theo dõi sức khỏe ban đầu

Xem thêm tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam tại đây!