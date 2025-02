Giữa tháng 6 năm 2017, chị Triệu ở Trung Quốc, đã chi 250.000 NDT (hơn 868 triệu đồng) mua một gói bảo hiểm sức khỏe theo lời giới thiệu của bạn bè. Cuối năm 2020, người phụ nữ này đột nhiên bị đau bụng quằn quại và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết chị Triệu bị viêm ruột thừa cấp tính, cần làm phẫu thuật và điều trị một thời gian khá dài ở bệnh viện. Tổng chi phí mà người phụ nữ này phải trả là 100.000 NDT (hơn 347 triệu đồng).

Sau khi xuất viện, chị Triệu nhớ ra mình từng mua bảo hiểm nên đã liên hệ công ty bảo hiểm để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sau khi xem xét trường hợp của người phụ nữ này đã từ chối bồi thường. Nguyên nhân được đơn vị này đưa ra là trong bệnh án của chị Triệu ghi rõ chị bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Trong khi đó, căn bệnh này lại không có trong danh mục được bảo hiểm chi trả.

Vì không được công ty bảo hiểm bồi thường chi phí điều trị, chị Triệu tức giận kiện đơn vị này ra tòa án địa phương.

Trước tòa, người phụ nữ này bức xúc nói: “Tôi đã chi tiền để mua bảo hiểm sức khỏe, vậy mà đến khi bị bệnh, nằm viện hơn 10 ngày, công ty bảo hiểm lại từ chối bồi thường cho tôi. Thật không thể chấp nhận được!”

Ảnh minh họa: internet

Nghe vậy, đại diện công ty bảo hiểm cho biết trường hợp bệnh của chị Triệu không được bồi thường vì loại bảo hiểm mà người phụ nữ này mua là bảo hiểm tai nạn. Theo quy định có liên quan, bảo hiểm tai nạn chỉ chi trả những khoản chi phí thương tật do tai nạn gây ra. Thương tật của chị Triệu do bệnh gây ra thì không được tính vào bảo hiểm tai nạn và không được nhận được bồi thường. Do đó, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm liên quan.

Với vụ án này, tòa án địa phương sau khi xem xét đã ra phán quyết rằng công ty bảo hiểm không cần phải bồi thường cho phía nguyên đơn và chị Triệu phải tự mình chịu mọi chi phí. Phía nguyên đơn không hài lòng với phán quyết của tòa án liền kháng cáo lên tòa án cấp cao, tuy nhiên kết quả không thay đổi.

Có thể thấy trong câu chuyện này, hành động của phía công ty bảo hiểm là đúng theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Về phía chị Triệu, vì người phụ nữ này chưa nắm rõ và hiểu hết loại bảo hiểm mà mình đã mua nên dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.

Hiện nay trước sự xuất hiện của nhiều loại hình bảo hiểm trên thị trường, nhiều người sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn. Mỗi loại sản phẩm bảo hiểm sẽ mang đến những quyền lợi khác nhau mặc dù cùng một danh mục. Và sản phẩm bảo hiểm tốt nhất phải phù hợp với nhu cầu và tài chính của người tham gia. Do đó, để tránh rơi vào trường hợp như chị Triệu, mọi người nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm bảo hiểm và chọn loại phù hợp với mong muốn của mình. Điều này cũng giúp chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của mình thông qua luật pháp nếu có tranh chấp pháp lý.

(Theo Sohu)