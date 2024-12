Năm 2022, Tòa án nhân dân Thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã xét xử 1 vụ tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại tài sản. Vụ án này thu hút sự quan tâm của dư luận

Theo đó, ngày 22/7/2022, anh Lỗ mua một chiếc ô tô. Cùng ngày, người đàn ông này mua bảo hiểm ô tô bắt buộc và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô với giá 2 triệu NDT (hơn 6,9 tỷ đồng) từ công ty bảo hiểm trên địa bàn.

Khoảng 2h30 sáng ngày 14/8 cùng năm, ô tô của anh Lỗ đậu trong gara nhà hàng xóm họ Lưu bỗng bốc cháy, khiến gara và đồ đạc ở đây bị thiêu rụi. Xe của anh Lỗ cũng bị hỏng hoàn toàn.

Theo bác cáo do Đội cứu hỏa Thành phố Tương Đàm cung cấp, vụ cháy bắt nguồn từ chiếc ô tô nhỏ của anh Lỗ. Ngọn lửa bắt đầu từ mui xe phía trước bảng điều khiển trung tâm của ô tô. Khả năng cao là xe tự bốc cháy, không phải do tác động từ bên ngoài.

Ảnh: Sohu

Đối mặt với việc chiếc xe của mình và những tài sản của nhà hàng xóm bị cháy rụi, anh Lỗ đã đến công ty bảo hiểm yêu cầu bồi thường nhưng bị từ chối. Nguyên nhân được công ty bảo hiểm đưa ra là hợp đồng ghi rõ họ chỉ bồi thường nếu xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, xe ô tô của anh Lỗ tự cháy nên không được xem là một vụ tai nạn do va chạm giao thông. Cũng vì thế nên với 2 gói bảo hiểm mà anh Lỗ đã mua, phía công ty bảo hiểm cũng cho biết họ không có trách nhiệm phải bồi thường cho cả anh và bên thứ ba là anh Lưu.

“Chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng bảo hiểm”, đại diện công ty bảo hiểm cho biết.

Sau khi biết tin công ty bảo hiểm từ chối giải quyết yêu cầu bồi thường của anh Lỗ, bên thứ 3 trong vụ việc là anh Lưu đã viết đơn khởi kiện cả anh Lỗ và công ty bảo hiểm ra tòa.

Trong vụ việc này, Tòa án Thành phố Tương Đàm cho rằng anh Lỗ đã mua bảo hiểm ô tô bắt buộc và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô từ công ty bảo hiểm trên. Theo quy định của bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Ảnh: Sohu

Đối với trường hợp người được bảo hiểm tử vong, hoặc mất chức năng hành vi dân sự theo quyết định của toà án, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị hại. Từ đó có thể hiểu, đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên thứ ba, tức bên bị thiệt hại do tai nạn mà chủ xe cơ giới gây ra.

Toà án cho rằng “tai nạn” được đề cập trong quy định này không đề cập cụ thể là tai nạn do điều khiển phương tiện cơ giới hay tai nạn không phải do điều khiển phương tiện cơ giới. Do đó, tòa cho rằng tai nạn không phải do điều khiển phương tiện cơ giới cũng phải được bảo hiểm chi trả.

Kết quả giám định thiệt hại trong vụ tai nạn cho thấy bên thứ 3 là anh Lưu bị thiệt hại 203.492 NDT (hơn 707 triệu đồng). Do đó, tòa án đã ra phán quyết yêu cầu công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người này tổng cộng 245.492 NDT (hơn 854 triệu đồng) do vụ tai nạn hỏa hoạn gây ra (bao gồm 203.492 NDT thiệt hại về tài sản và 42.000 NDT phí giám định thiệt hại). Công ty bảo hiểm không hài lòng với phán quyết của tòa án nên đã kháng cáo lên tòa án cấp cao. Tuy nhiên sau khi xem xét sự việc, tòa án cấp cao đã bác đơn kháng cáo của công ty này và giữ nguyên bản án ban đầu.

(Theo Sohu)