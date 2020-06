Người phụ nữ cảnh giới cho nhóm đối tượng vận chuyển 7 kg ma túy đá

Ngày 9/6, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa cho biết, thực hiện cao điểm tấn công tội phạm về ma túy (từ ngày 1 đến 30/6/2020) của Giám đốc Công an TP Hà Nội và kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Các đối tượng của vụ án

Qua công tác quản lý, nắm địa bàn, ngày 4/6, Công an huyện Phúc Thọ đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, khám phá với các đối tượng “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” từ Điện Biên về qua địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây của TP Hà Nội đưa sang tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 7/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Trưởng Ban chuyên án, 5 tổ công tác của Ban Chuyên án Công an huyện Phúc Thọ đã theo dõi, mật phục di biến động của các đối tượng từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội.

Khi đến quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), các tổ công tác đón lõng từ trước đã khép vòng vây, tiến hành bắt quả tang các đối tượng gồm: Hà Văn Thành (SN 1977, ở phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1990, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đỗ Văn Tư (SN 1974, ở thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang cùng đi trên xe ô tô Toyota Vios, BKS 31F-6135.

Hình ảnh phá án





Các đối tượng bị bắt tại chỗ

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi nilon, bên trong mỗi túi đều chứa ma túy đá (Methamphetamine), có tổng trọng lượng 6.000g; 15 gói nilon, bên trong mỗi túi chứa 200 viên ma túy hồng phiến (Methamphetamine, tổng số 3.000 viên), có trọng lượng 315,1g; 2 gói nilon, bên trong mỗi túi chứa 225 viên nén hình tròn, màu hồng thu trên người Thành, có trọng lượng 23.910g là ma túy (loại Methamphetamine).

Quá trình bắt giữ, khai thác “nóng”, các đối tượng khai nhận, tham gia đường dây này còn có Bế Thị Mười (tên gọi khác là Thu, SN 1991, ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Các đối tượng đang đi trên xe ô tô Madaz CX5 BKS 22A-101.68 phía sau để cảnh giới và đánh lạc hướng lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, kiểm tra xử lý.

Đối chiếu thông tin thu thập trước đó, Thượng tá Trần Quyết Thắng đã lập tức chỉ đạo 2 tổ công tác tiến hành phân loại đối tượng, phối hợp với các Đội CSGT của các Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và TP Hà Nội rà soát các phương tiện tham gia giao thông từ Yên Bái về Hòa Bình vào địa bàn TP Hà Nội và phát hiện các đối tượng này đang di chuyển trên quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ nhanh chóng xác định vị trí tiếp cận, bắt giữ đối tượng Bế Thị Mười và Nguyễn Tuấn Anh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 31 viên hồng phiến (Methamphetamine); 2 gói ma túy đá trọng lượng 3.360 gam.

Tang vật

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh với các đối tượng vừa bắt giữ, Bế Thị Mười khai nhận trước đó đưa 660 triệu đồng cho Đỗ Văn Thảo (SN 1973, ở tổ 7, phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để nhóm này cùng lên Điện Biên mua ma túy về tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và công an các tỉnh tiến hành điều tra mở rộng vụ án.