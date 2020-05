Người phụ nữ câm điếc nghi bị sát hại, cướp tài sản

Ngày 16/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Tới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, anh Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) phát hiện vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, cả hai vợ chồng đều bị câm điếc) nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, anh Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Nạn nhân bị mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ.