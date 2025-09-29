Sáng ngày 29/9, đoạn clip ghi lại hình ảnh sự cố xảy ra tại một thang máy chung cư được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người được phen hú vía. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra tại chung cư trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Trong clip, sau khi thang dừng ở tầng 14, một phụ nữ bế con nhỏ bước ra ngoài và đặt một thanh sắt chắn cửa để giữ thang chờ… quay lại. Tuy nhiên, cánh cửa bất ngờ khép lại, kẹp thanh sắt và kéo vướng lên trần, tạo nên khoảnh khắc nguy hiểm khiến người xem hú vía.

Diễn biến trong đoạn clip đã khiến nhiều nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động giữ cửa chờ một cách thiếu hiểu biết và lo lắng hộ dân kia sẽ phải đến bù thiệt hại nếu thang máy bị hư hỏng.

Tuy nhiên, theo thông báo từ BQL tòa nhà gửi đến cư dân được biết, sau khi thang máy gặp sự cố, đơn vị bảo trì đã nhanh chóng kiểm tra và khắc phục, may mắn là không phát sinh chi phí sửa chữa và thang máy đã hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý tòa nhà cũng cho biết đã gửi thông báo khuyến cáo cư dân về việc sử dụng thang máy đúng quy định, đồng thời báo cáo sự việc tới Ban Quản trị để phối hợp giám sát.

Thông báo nêu rõ, nguyên tắc chung là khi xảy ra sự cố hư hỏng, người gây ra phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, với những trường hợp cấp bách, ảnh hưởng đến an toàn vận hành và tài sản chung như thang máy, BQL buộc phải xử lý ngay để đảm bảo hoạt động liên tục, tránh gián đoạn sinh hoạt của toàn bộ cư dân. Vì vậy, chi phí sửa chữa có thể được tạm ứng từ Quỹ bảo trì để kịp thời khắc phục.

Sau khi hoàn tất, Ban Quản lý sẽ xác minh nguyên nhân và cá nhân vi phạm; nếu xác định được đối tượng gây hư hỏng, sẽ yêu cầu bồi hoàn toàn bộ chi phí. Việc này nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cư dân.

Thông báo được gửi đến cư dân sau khi xảy ra sự cố thang máy nói trên.

Cách đây vài ngày, sự việc 3 em nhỏ tại một tòa chung cư thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) chơi ném dép ở hành lang làm hỏng van chữa cháy, khiến nước tràn vào thang máy gây hỏng nặng cũng đã khiến dư luận xôn xao.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc về ý thức của một số người sống trong chung cư, cho rằng việc cố tình dùng vật cản giữ cửa thang là hành động nguy hiểm và thiếu văn minh. Không ít bình luận nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức, tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và tập thể, tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.

Một tài khoản bình luận, “Thang máy không phải chỗ muốn làm gì thì làm, hành động này quá nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ nhỏ.”

Người khác gay gắt: “Đã bế con nhỏ mà còn liều, may mà không xảy ra tai nạn, nhưng thiệt hại thì ai gánh? Đến lúc hư hỏng, phải đề bù cả số tiền lớn thì lại bảo 'không biết' là xong à. Nhà ở chung cư ghét nhất kiểu giữ thang xong để cư dân các tầng khác phải chở đợi.”

Nhiều ý kiến đồng tình rằng cần nâng cao ý thức khi sử dụng thang máy, “Sống tập thể, mỗi người chỉ cần cẩn thận và tôn trọng quy định chung thì đã tránh được biết bao rủi ro,” một cư dân mạng nhấn mạnh.