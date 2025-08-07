Dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C, cộng thêm hiệu ứng đô thị và bê tông tích nhiệt, hơi nóng hầm hập từ mặt đường hắt lên, những khối nhà cao tầng với điều hòa mát rượi đã không còn là nơi trú ẩn lý tưởng. Nhiều tòa nhà cao tầng trở thành những 'chiếc hộp giữ nhiệt' - nóng ngoài trời chưa đủ, vào trong lại ngột ngạt đủ đường.

Điều hòa thì bật hết tốc lực, nhưng không gian kín mít, người đông đúc, máy móc vận hành… khiến cái nóng như bị giữ lại, âm ỉ và dai dẳng. Công sở - nơi từng được xem là mát mẻ và ổn định nhất giữa mùa hè, giờ cũng chẳng dễ thở hơn là bao.

Thang máy công ty thành 'lò hấp nhiệt', 'máy ướp mùi'

Không khí bị giữ chặt trong khoảng không chật chội, khoang cabin chật hẹp, người đứng chen chúc - và chỉ cần một ai đó... không đáp ứng 'chuẩn vệ sinh cá nhân' thì chỉ cần thêm 10 giây kẹt bên trong thang máy cũng có thể hóa thành... 10 năm nhớ đời!

Dân văn phòng khổ sở với 'mùi cơ thể trong không gian kín' - Ảnh minh họa

Một sáng thứ Hai, chị Linh - nhân viên hành chính tại công ty ở quận 3, TP.HCM - kể lại: 'Mới sáng đầu tuần đã thấy xui... Chen mãi mới vào được thang máy thì lại mắc kẹt vì hệ thống đóng mở cửa thang. Cỡ gần hai chục người đứng chen chúc, ai cũng im lặng nhưng ánh mắt đều chung biểu cảm: cố gắng nhịn thở. Mình đứng sát vách mà còn thấy 'hương thơm nồng nàn' dội lên. May mà cửa mở kịp, chứ đứng thêm 10 giây nữa chắc xỉu luôn'.

Cái nóng hơn 40 độ như khiến không khí đặc quánh lại, nhưng điều kinh khủng nhất không phải là thiếu gió mát, mà chính là... mùi cơ thể. Từ khắp các góc thang máy, mùi mồ hôi và đặc biệt là mùi hôi nách phảng phất, dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ hở. Thêm chút hương nước hoa nồng gắt hay nước xả vải 'hiệu rẻ tiền' lại càng khiến 'bản hoà tấu mùi hương' tăng phần rối rắm, cảm giác như chỉ cần nín thở thêm 5 giây thôi là có thể... ngừng tim!

Nhiều tòa nhà cao tầng hiện nay đã lắp quạt trong thang máy, thậm chí có đèn sáng rõ, chuông kêu nhanh… nhưng chẳng ai ngờ được ngày nắng nóng lại biến những tiện ích ấy trở nên… vô dụng. Khi cả toà nhà thành một khối bê tông giữ nhiệt, thì cabin thang máy lại càng giống một 'lò hấp' đúng nghĩa. Và dân công sở trở thành nhân vật chính trong show truyền hình thực tế không ai tình nguyện tham gia: 'Sinh tồn chốn công sở - phiên bản mùa nóng'.

Điều hòa bật 26 độ C vẫn không át nổi 'mùi hôi kẹp giữa deadline' - Ảnh minh họa

Thắng - nhân viên phòng Thiết kế - vừa đặt ly cà phê xuống bàn vừa kể: 'Lúc bước vào thang máy là em thấy mùi rồi, nhưng không đi thì muộn giờ chấm công, đứng trong thang thì ngại nhắc. Đúng là em cố nín thở nhưng nín được 20 giây thì phải... thở gấp. Thấy mấy chị cúi xuống xem điện thoại, nhắn tin, lấy tay áo che mũi để... né mùi. Ra khỏi thang máy, em thấy mình như sống cuộc đời thứ 2, ngưỡng mộ bản thân vì đã vượt qua trận 'bão mùi'!!!

'Thế đã là gì, cậu ở nhà mặt đất phi ô tô đến công ty gặp mỗi cái thang máy. Chị đây trọn gói, combo đầy đủ: thang máy chung cư, bãi đỗ xe, thang máy công ty, chưa kể dừng đèn đỏ cũng gặp cảnh người đứng ngay cạnh tỏa mùi hương quyến rũ... Hôm qua đứng trong thang máy ở chung cư, có chị xách theo túi cá, không hiểu túi rác hay túi đồ mà mùi thum thủm bốc lên, kín mít suốt 28 tầng. Nói dại mồm chứ lúc đó chỉ mong thang rơi xuống để đỡ phải ngửi tiếp! Kinh hoàng thật sự luôn...' - chị Ngân - phòng Kế hoạch - đi ngang qua góp vui.

Tuy nhiên, thang máy mới chỉ là màn khởi động. Ra khỏi thang máy chưa phải 'thoát khổ' hoàn toàn. Nhiều dân công sở đồng loạt xác nhận: cú sốc thực sự xảy ra trong phòng họp - nơi điều hòa được bật 26 độ C nhưng vẫn không át nổi 'mùi hôi kẹp giữa deadline' - một hỗn hợp mùi khó gọi thành tên giữa hơi thở, mồ hôi, áo sơ mi ướt đẫm và cả sự lười tắm của một vài cá nhân.

Đồng nghiệp mở 'bảo tàng mùi' ngay trong phòng họp

Trong những cuộc họp dài hàng giờ, người ta không chỉ bàn chuyện công việc, mà còn phải gồng mình vượt qua 'bảo tàng mùi hương' - nơi mọi giác quan bị thử thách. Chị Nhân (31 tuổi, nhân viên truyền thông) kể vui: 'Phòng họp công ty tôi á, cứ đóng cửa tầm 30 phút thôi là từ open space chuyển sang... xông hơi cộng đồng. Nhưng không phải kiểu xông với sả hay tinh dầu đâu nhé, mà là full mùi cơ thể - đủ mọi tầng hương, từ mồ hôi lưng áo đến 'hơi thở deadline'.

Đầu không nổ vì deadline công việc mà là... khứu giác quá tải - Ảnh minh họa

'Cả team ngồi họp mặt ai cũng căng như dây đàn vì công việc, lại phải ráng... thở khẽ, thở ít. Người thì rút khẩu trang ra đeo, người chạy ra ngoài uống nước, tranh thủ 'hít thở nhân đạo' dọc hành lang. Muốn tập trung để bàn giải pháp mà đủ thứ mùi nồng nặc cứ đánh úp thế thì chịu. Đầu không nổ vì deadline công việc mà là... khứu giác quá tải em ạ', chị Nhân than thở.

'Hôm nọ em đi gặp khách hàng, giai men-lì, bo-đì chuẩn như siêu mẫu luôn. Vừa vào phòng họp, chào đối tác theo phép xã giao thôi mà em muốn ngộp thở. Anh giai xịt nước hoa gì mà mùi không hẳn nồng gắt, cũng không hăng hắc, nhưng quyện với mùi 'nách ơi' thì nó thật kinh hoàng... khó tả lắm luôn... Hôm đó tụi em họp với đối tác hơn 3 tiếng. Lúc ngồi taxi về công ty em say lắc lư, tưởng do mùi xăng hóa ra say mùi hoa trong nách chị ạ...' - Hồng Vân - phòng Kinh doanh rôm rả góp chuyện.

Khi lời góp ý 'bốc mùi' trở thành điều cấm kỵ

Nhiều người ngửi thấy - nhưng không ai nói ra. Việc góp ý chuyện 'mùi cơ thể' nơi công sở dường như là 'vùng cấm' - nhạy cảm, khó mở lời, dễ mất lòng. Vì vậy, dân văn phòng đã nhanh chóng phát triển một trường phái 'nhắc khéo không cần nói' - ngắn gọn, thầm lặng nhưng… đầy tính sát thương.

Câu post dí dỏm càn quét mạng xã hội với hơn 90k lượt thích, 7,5k bình luận, 6k share đã khui ra hàng trăm nỗi ám ảnh dân công sở phải đối mặt mỗi ngày giữa tiết trời nắng nóng - Ảnh chụp màn hình

1. Share link sản phẩm kèm caption ngọt ngào

Bài viết 'Top 5 lăn nách bền mùi mùa hè, không ố áo' được share trong group nội bộ, kèm caption nhẹ tênh: 'Lướt thấy hay, share để cả nhà mình cùng thơm!'. Không ai tag ai, nhưng hôm sau thấy không khí trong công ty… dễ chịu hơn hẳn.

2. Sáp thơm bí ẩn trong phòng họp

Một lọ sáp thơm mùi quế đột nhiên xuất hiện ở góc phòng họp tầng 35. Lịch họp vẫn kín, cuộc họp vẫn căng như dây đàn, nhưng không khí trong phòng họp đã… nhẹ nhàng hơn.

3. Mèo meme 'thay lời muốn nói'

Sticker 'con mèo lăn nách' trở thành icon không chính thức. Chỉ cần ai post ảnh cà phê trưa, là thể nào cũng có bình luận chèn meme: 'Cà phê xong lăn cái cho thơm vào họp nhé!'.

4. Chai xịt khử mùi đặt sát cửa thang máy

Không bảng hướng dẫn. Không giải thích. Chai xịt khử mùi vẫn ở đó. Mỗi ngày. Như một lời nhắc nhở, thầm lặng nhưng kiên quyết.

5. Nghệ thuật... refill nước: Không khát cũng đứng lên đi rót nước - vừa tranh thủ vận động tay chân, vừa hít thở không khí ngoài hành lang vài phút.

Việc góp ý chuyện 'mùi cơ thể' nơi công sở vừa khó mở lời, lại dễ mất lòng - Ảnh minh họa

Giữa những ngày nóng nực, bức bối, chẳng ai mong công sở thành spa - nhưng ít nhất, cũng nên là nơi có thể thở được. Nắng nóng không có lỗi, thang máy chật chội cũng không sao, vấn đề ở đây là ý thức. Vậy nên, một thao tác nhỏ trong việc chăm sóc cơ thể, vệ sinh cá nhân... cũng đủ thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh mình.

Tips sinh tồn mùa nóng cho dân văn phòng

1. Tắm sáng - tắm tối: Đừng đợi người khác nhắc, mỗi ngày 2 lần là phép lịch sự mùa hè.

2. Lăn khử mùi & nước hoa: Chọn loại mùi nhẹ nhàng, đừng trộn chanh sả với xạ hương hay cafe vani - vì tổng hợp lại sẽ là mùi hương... không ai chịu nổi.

3. Thay áo sơ mi nếu đi xe máy tới cơ quan: Mồ hôi thấm áo rồi khô lại chính là nguyên nhân để 'mùi hương còn mãi'.

4. Nếu quá nóng, khi đi thang máy có thể mang theo quạt mini cầm tay nhưng tránh tạt gió vào người khác nếu... bản thân mình chưa chắc đã thơm!

5. Nếu cảm nhận được 'cơ thể có mùi' thì nên chọn đi cầu thang bộ: Đó là hành động tử tế với chính bản thân và cộng đồng.