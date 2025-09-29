Sự việc bé trai chơi ném dép ở sảnh tầng 5 chung cư, vô tình ném trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động, làm hư hỏng 2 thang máy tại chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP. Hà Nội) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với báo VietNamNet, chị T. (mẹ của cháu bé 7 tuổi vô tình gây ra sự cố) cho biết, đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Các bé chỉ chơi ném dép xem ai ném xa hơn nhưng không ngờ lại gây hậu quả như vậy.

Theo chị T., khi biết chuyện, con trai chị sợ hãi trốn sang nhà bạn, cả tối không dám ngủ. Gia đình đã ngay lập tức làm việc với ban quản trị tòa nhà, mong sao việc sửa chữa không quá tốn kém.

Nước phun xối xả xuống sàn nhà sau cú ném dép của cháu bé trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động. (Ảnh: Cắt từ clip)

Về con số chi phí bồi thường lên tới 2 tỷ đồng đang lan truyền trên mạng xã hội, chị T. tỏ ra khá bất ngờ. Người mẹ thông tin hiện đơn vị bảo trì thang máy vẫn đang kiểm tra mức độ hư hỏng, chưa có con số chính thức về chi phí.

Nói thêm trên báo Người Lao Động, chị T. bộc bạch nếu số tiền bồi thường quá lớn, chị cũng "không biết phải làm sao".

Theo một bảo vệ làm việc tại chung cư CT12B, sự cố khiến 2 thang máy của chung cư bị hỏng, 5 thang còn lại vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại, đơn vị bảo dưỡng, bảo trì thang máy đang kiểm tra mới biết thông tin chi tiết về số tiền thiệt hại.

1 trong 2 thang máy bị hỏng, đang phải dừng hoạt động. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 cháu bé chơi ném dép tại sảnh chung cư, bất ngờ, một cháu bé đã ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động, dòng nước cực mạnh lập tức chảy xối xả xuống sàn.

Sự việc khiến nước từ vòi phun chảy tràn xuống hệ thống thang máy khu tầng cao (từ tầng 25 đến tầng 45) của tòa nhà, làm cho 2 thang máy bị hư hỏng nặng.

Sự cố trên đã làm nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội. Đa số cho rằng các cháu còn nhỏ, vô ý gây ra hậu quả. Song, đây cũng là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh cần dặn dò, quản lý con em cẩn thận hơn tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.