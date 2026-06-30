Bà Lý, một cư dân 56 tuổi của khu dân cư ở Trung Quốc, luôn được hàng xóm biết đến như một "chuyên gia sức khỏe". Từ khi về nhà an dưỡng, bà luôn tuân thủ chế độ ăn uống thanh đạm, không bao giờ ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối hoặc nhiều đường. Bà xuống nhà đi bộ nhanh mỗi sáng và tối, duy trì lịch trình đều đặn và hầu như không bao giờ thức khuya.

Gia đình bà cho rằng bà có sức khỏe tốt hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa và không cần phải lo lắng về bệnh tim mạch. Nhưng tháng trước, một buổi sáng khi đang tập thể dục, bà Lý đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngã quỵ, tê liệt chân tay. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán bị nhồi máu não cấp tính diện rộng. Mặc dù đã được nỗ lực hết sức để cứu sống, nhưng không may bà đã qua đời.

Gia đình bà vô cùng đau buồn và hoang mang. Tại sao một người phụ nữ không có thói quen xấu và luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe lại đột nhiên lâm bệnh nặng? Sau khi xem xét kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt hàng ngày của bà, bác sĩ điều trị đã tiếc nuối tiết lộ sự thật: Điều đã cướp đi sức khỏe của bà chính là 3 thói quen xấu mà mọi người lầm tưởng là tốt cho sức khỏe của bà.

- Chế độ ăn uống quá nhạt nhẽo, kèm theo chế độ ăn kiêng không dầu kéo dài. Để kiểm soát mỡ thừa và bảo vệ mạch máu, bà Lý đã chỉ ăn rau luộc và cháo ngũ cốc trong nhiều năm, hoàn toàn loại bỏ thịt và dầu thực vật.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên rằng cơ thể con người cần một lượng axit béo không bão hòa thích hợp để duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Chế độ ăn kiêng không chất béo trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng tính dễ vỡ của thành mạch máu, giảm khả năng trao đổi chất và rối loạn chuyển hóa lipid trong máu, dễ hình thành các mảng bám nhỏ có thể âm thầm làm tắc nghẽn mạch máu trong não.

- Đi bộ cường độ cao khi bụng đói vào buổi sáng đột ngột kích thích các mạch máu. Mỗi sáng sau khi thức dậy, bà Lý đều đi bộ nhanh trong 40 phút mà không ăn uống gì.

Sáng sớm là thời điểm máu trong cơ thể đặc nhất và huyết áp dao động mạnh nhất. Tập thể dục cường độ cao vào thời điểm này có thể gây tăng đột ngột nhịp tim và huyết áp, dễ ảnh hưởng đến thành mạch máu, khiến các mảng xơ vữa cũ vỡ ra và làm tắc nghẽn mạch máu não, trở thành yếu tố nguy cơ cao gây nhồi máu não cấp tính.

- Uống quá ít nước suốt cả ngày, chỉ bổ sung chất lỏng khi khát. Bà Lý, vì sợ đi tiểu nhiều, đã hình thành thói quen uống ít hơn 500ml nước mỗi ngày. Tình trạng mất nước mãn tính làm tăng trực tiếp độ nhớt của máu, làm chậm quá trình lưu thông máu lên não và làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành cục máu đông. Đối với người trung niên và người cao tuổi có quá trình trao đổi chất mạch máu yếu hơn, tác hại của tình trạng mất nước kéo dài sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

3 thói quen đúng đắn để tránh những sai lầm thường gặp và ngăn ngừa nhồi máu não

Cốt lõi của việc giữ gìn sức khỏe là thích nghi một cách khoa học với thể trạng của mỗi người, chứ không phải mù quáng chạy theo xu hướng. Để bảo vệ sức khỏe mạch máu não và ngăn ngừa nhồi máu não, cần phải từ bỏ những thói quen xấu và thực hiện các biện pháp lành mạnh thiết thực.

- Chế độ ăn nhẹ không có nghĩa là chế độ ăn không chất béo; dinh dưỡng cân bằng mới là chìa khóa. Chế độ ăn hàng ngày nên ít muối, đường và dầu; không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn chất béo. Hãy tiêu thụ một lượng vừa phải thịt nạc, trứng, cá biển sâu và các loại hạt mỗi ngày để bổ sung protein chất lượng cao và axit béo không bão hòa, giúp phục hồi nội mô mạch máu. Kết hợp ngũ cốc tinh chế và ngũ cốc nguyên hạt trong thực phẩm chính của bạn, và ăn nhiều trái cây và rau quả giàu chất xơ để duy trì mức lipid và đường huyết ổn định, đồng thời bảo vệ độ đàn hồi của mạch máu.

- Điều chỉnh thời gian và cường độ tập luyện, và tránh tập thể dục gắng sức khi bụng đói vào buổi sáng. Thời gian tốt nhất để người trung niên và người cao tuổi tập thể dục là từ 9-10 giờ sáng và 4-5 giờ chiều, khi huyết áp ổn định và tình trạng máu tốt. Đi bộ chậm 10 phút để khởi động vào buổi sáng rất hữu ích; tránh đi bộ nhanh và tập thể dục cường độ cao. Tập luyện nên tuân theo nguyên tắc "đổ mồ hôi nhẹ và thở đều", và mỗi buổi tập nên kéo dài khoảng 30 phút để tránh gây áp lực quá mức lên mạch máu.

- Thường xuyên bổ sung chất lỏng để làm loãng máu và bảo vệ mạch máu. Hãy tạo thói quen uống nước đều đặn, duy trì lượng nước uống hàng ngày từ 1.5-2 lít. Uống một cốc nước ấm khi bụng đói vào buổi sáng để nhanh chóng làm loãng máu đặc tích tụ qua đêm; bổ sung chất lỏng thành nhiều phần trong suốt buổi sáng và buổi chiều, và uống một lượng nhỏ nước trước khi đi ngủ để ngăn máu cô đặc lại qua đêm, do đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.