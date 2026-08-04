Người phụ nữ 56 tuổi nguy kịch vì nốt đen "lạ" mọc trên người, bác sĩ cảnh báo điều này

Theo Changsha Evening News, bà Wang, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bắt đầu có các triệu chứng bất thường khoảng một tuần trước khi nhập viện. Người phụ nữ liên tục sốt cao, ớn lạnh, đau bụng dữ dội, mệt mỏi và chán ăn.



Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tình trạng sức khỏe của bà đã diễn biến nghiêm trọng với biểu hiện nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, lượng bạch cầu và tiểu cầu trong máu giảm mạnh.

Điều khiến các bác sĩ gặp khó khăn là nguyên nhân gây bệnh ban đầu vẫn chưa được xác định. Bệnh nhân đã được thực hiện nhiều xét nghiệm như cấy máu, chụp chiếu và kiểm tra tủy xương nhưng chưa tìm ra nguồn nhiễm trùng. Sau khi điều trị bằng kháng sinh không đạt hiệu quả như mong muốn, bà Wang được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực (ICU).

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Chỉ đến khi tiến hành giải trình tự gen, các bác sĩ mới xác định nguyên nhân khiến bệnh nhân nguy kịch là do mắc sốt phát ban do ve (scrub typhus) - bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền qua vết cắn của ấu trùng ve.

Sau khi được điều trị đúng hướng, tình trạng của bà Wang dần cải thiện và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Cẩn trọng với vết loét nhỏ trên da

Theo các chuyên gia y tế, sốt phát ban do ve thường có triệu chứng ban đầu khá giống cảm cúm như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Các biến chứng nguy hiểm có thể bao gồm suy hô hấp, viêm cơ tim, tổn thương thận cấp, rối loạn đông máu hoặc viêm màng não.

Một dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết căn bệnh này là vết loét đóng vảy màu đen tại vị trí bị cắn. Tổn thương thường bắt đầu bằng một chấm đỏ nhỏ, sau đó hình thành mụn nước và phát triển thành lớp vảy đen với vùng da xung quanh bị đỏ.

Tuy nhiên, những vết loét này thường xuất hiện ở các vị trí khó quan sát như da đầu, nách, bẹn, vùng eo hoặc dưới ngực. Vì không gây đau rát hay ngứa rõ rệt, nhiều người bệnh không nhận ra mình đã bị côn trùng cắn.

Trong trường hợp của bà Wang, vết loét nằm trên đỉnh đầu và bị tóc che khuất, khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ không phát hiện ngay từ đầu. Việc chẩn đoán chậm trễ khiến bệnh có thời gian tiến triển nặng hơn.

Phòng tránh nguy cơ mắc bệnh từ ấu trùng ve

Các bác sĩ cho biết ấu trùng ve thường sinh sống tại những khu vực ẩm ướt, nhiều cây cỏ như rừng, đồng ruộng, bãi cỏ hoặc khu vực có nhiều bụi rậm. Đặc biệt, vết cắn của chúng thường rất khó nhận biết vì không gây cảm giác đau.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, người dân khi đi vào khu vực có nhiều cây cối nên:

- Mặc quần áo dài tay, che kín vùng da tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

- Sử dụng thuốc xua côn trùng khi cần thiết.

- Hạn chế nằm hoặc ngồi trực tiếp trên cỏ, đất ẩm.

- Sau khi trở về, cần tắm rửa, thay quần áo và kiểm tra các vùng da kín như da đầu, sau tai, nách, bẹn.

Nếu xuất hiện tình trạng sốt cao kéo dài, cơ thể mệt mỏi bất thường hoặc phát hiện vết loét đóng vảy đen sau khi tiếp xúc với môi trường tự nhiên, người dân nên đi khám sớm và thông báo cho bác sĩ về lịch sử hoạt động ngoài trời để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.