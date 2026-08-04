Một dịch chuyển đáng chú ý đang diễn ra trong cách người Việt nhìn nhận về sức khỏe. Theo khảo sát mới nhất của Vietnam Report, 55,8% người tiêu dùng Việt Nam dự định tăng chi tiêu cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong năm 2026 – đưa sức khỏe lên vị trí ưu tiên tiêu dùng hàng đầu. Song song đó, quy mô thị trường sức khỏe và wellness tại Việt Nam đã đạt 19,6 tỷ USD trong năm vừa qua, với động lực tăng trưởng chính là xu hướng dịch chuyển từ điều trị sang dự phòng chủ động.

Người Việt ở mọi độ tuổi – từ thế hệ đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp đến những gia đình đã bước vào giai đoạn ổn định tài sản – đều đang hình thành một triết lý sống mới: không đơn thuần mong kéo dài tuổi thọ, mà muốn sống khỏe, sống có chất lượng và sống chủ động trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Trong bối cảnh đó, bảo hiểm nhân thọ đứng trước cơ hội tái định vị vai trò của mình: không còn là giải pháp phòng thủ thụ động, mà là người đồng hành tích cực trong hành trình sống khỏe mỗi ngày. Techcom Life chọn đúng thời điểm này để hiện thực hóa triết lý đó bằng hành động cụ thể. Sức khỏe không chỉ là điều kiện tiên quyết để có cuộc sống tốt mà chính là tài sản chiến lược cần được quản trị chủ động.

Từ đầu năm 2026, Techcom Life triển khai hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" – không phải một chuỗi sự kiện truyền thông thông thường, mà là một mô hình trải nghiệm tích hợp được triển khai trực tiếp tại các chi nhánh của Techcombank trên toàn quốc. Đây là lần đầu ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tích hợp trong cùng một điểm chạm tại chi nhánh ba yếu tố công nghệ y tế, chuyên môn lâm sàng và tư vấn tài chính tạo nên một hành trình liền mạch cho từng khách hàng.

Hành trình khởi đầu tại các chi nhánh Techcombank tại Hà Nội trong những ngày đầu tháng 2/2026, trước khi mở rộng quy mô ra TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ và Đà Nẵng trong tháng 4 và tiếp tục lan tỏa đến Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang từ 15/5 đến 2/6/2026. Tại đây, các khách hàng Techcombank vốn đã có nền tảng mối quan hệ tài chính tin cậy cùng với sự gợi mở từ chính câu chuyện sức khỏe cá nhân, mở ra một cuộc đối thoại về kế hoạch bảo vệ dài hạn cho họ và gia đình. Đồng hành cùng mùa World Cup vừa qua, chương trình tiếp tục nâng cao tinh thần thể thao "Sống trọn mùa bóng lăn" từ 11/6 – 22/7 với nhiều hoạt động tương tác và quà tặng thú vị dành cho khách hàng Techcombank từ Bắc chí Nam.

Giải pháp Vững Sức Khỏe là câu trả lời sản phẩm cho triết lý mà hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" đang truyền tải. Không phải một hợp đồng bảo hiểm chi trả khi biến cố xảy ra – đây là một kiến trúc bảo vệ đa tầng như những lá chắn vững vàng giúp bảo vệ xuyên suốt trước – trong – sau biến cố với những đặc quyền chăm sóc kết hợp với các sản phẩm bảo vệ toàn diện.

Tầng đầu tiên – Chăm sóc chủ động: Thông qua đặc quyền Banca Flexi Life, khách hàng được tiếp cận hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Vinmec – bao gồm tầm soát ung thư và kiểm tra tổng thể – với giá trị lên tới 32 triệu đồng trong hai năm đầu và trả góp lãi suất 0% tại năm thứ hai của Hợp đồng bảo hiểm. Đây là quyền lợi có thể sử dụng ngay, thường xuyên, và biến việc chăm sóc sức khỏe từ một nghĩa vụ thành một đặc quyền được hưởng định kỳ. Song song đó, đặc quyền Banca Credit Card với trả góp 0% đến 3 năm giúp tối ưu dòng tiền, đảm bảo nguồn lực tài chính luôn sẵn sàng cho các khoản chi tiêu y tế và sức khỏe.

Tầng thứ hai – Tư vấn điều trị: Khi có những triệu chứng đầu tiên, khách hàng sử dụng đặc quyền Private Doctor kết nối tức thì với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm 24/7 qua hệ thống IVIE, hỗ trợ tham khảo ý kiến thứ hai từ chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, theo dõi hồ sơ sức khỏe định kỳ và đặt lịch khám linh hoạt cả trong lẫn ngoài nước. Với những gia đình đặt tiêu chuẩn cao cho dịch vụ y tế, đây là lớp đảm bảo rằng sự tiếp cận đó được duy trì bất kể thời điểm hay địa lý.

Tầng thứ ba – Vững vàng tài chính: Nền tảng cốt lõi là Bảo hiểm Liên kết chung Techcom Life Max Vững Vàng - nền tảng tài chính đáp ứng bảo vệ, đầu tư và gia tăng tích lũy với các khoản thưởng hợp đồng sớm. Thêm vào đó, gói Bảo hiểm Bệnh lý Nghiêm trọng Kế hoạch Toàn diện bao phủ 127 bệnh lý cho toàn bộ thành viên gia đình. Khi biến cố xảy ra, quyền lợi tài chính kích hoạt tức thì và toàn bộ phí đóng trong 5 năm tiếp theo của sản phẩm Bệnh lý Nghiêm trọng được miễn – để sự chú ý tập trung hoàn toàn vào phục hồi, không bị phân tán bởi bất kỳ gánh nặng tài chính nào.

Vững sức khỏe là một trong bộ ba giải pháp bảo vệ cho cả gia đình: Vững sức khỏe – Vững tài chính - Vững Hành trang được Techcom Life thiết kế với triết lý đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, bám theo nhu cầu thực tế theo giai đoạn cuộc đời mỗi người, bao phủ cả ba trụ cột lớn: sức khỏe – tài chính – chất lượng sống. Đồng thời, các gói giải pháp được thiết kế cũng trong hành trình liền mạch và trọn vẹn kết nối sản phẩm bảo vệ, tích lũy đầu tư cùng các dịch vụ đặc quyền xuyên suốt hành trình chủ động từ chăm sóc, đồng hành và chuẩn bị các phương án phòng vệ vững vàng trước biến cố cho khách hàng.

Cũng trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng gia tăng, Techcom Life giới thiệu sản phẩm bảo hiểm chi phí y tế thực tế Infinite Care nhằm mang đến sự an tâm toàn diện trước những rủi ro sức khỏe không lường trước và hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý ngân sách y tế cho cả gia đình.

Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo vệ lên đến 5 tỷ đồng mỗi năm, thuộc nhóm mức bảo vệ hàng đầu trên thị trường bảo hiểm sức khỏe hiện nay. Bên cạnh việc có thể tiếp cận mạng lưới cơ sở y tế thuộc phạm vi bảo hiểm tại Việt Nam, khách hàng được hưởng quyền lợi bồi hoàn chi phí khám bệnh ở phạm vi nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Danh sách cơ sở y tế cụ thể trong nước sẽ được đơn vị cung cấp theo hợp đồng và cập nhật theo từng thời kỳ.

Một trong những điểm ưu việt của Infinite Care là tính năng Gia đình san sẻ, cho phép các thành viên tham gia bảo hiểm trong cùng một gia đình chia sẻ phần Giới hạn năm điều trị nội trú chưa sử dụng. Cơ chế linh hoạt này giúp tối ưu hóa nguồn lực bảo vệ chung của gia đình, đảm bảo quyền lợi được phân bổ hiệu quả theo nhu cầu thực tế của từng thành viên.

Infinite Care cũng mang đến một chuẩn mực trải nghiệm bồi thường hoàn toàn mới dựa trên nền tảng công nghệ AI. Lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam, khách hàng có thể nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe mà không cần điền biểu mẫu: chỉ vài chạm trên ứng dụng, công nghệ AI tự động trích xuất thông tin từ chứng từ y tế và hoàn tất hồ sơ. Khách hàng nhận phản hồi trong vòng 5 phút và theo dõi trạng thái xử lý theo thời gian thực ngay trên ứng dụng. Quy trình này mang lại sự thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" và giải pháp Vững Sức Khỏe của Techcom Life mang tới cho khách hàng thời gian qua nhằm thể hiện triết lý kinh doanh: bảo hiểm có thể và cần phải tạo ra giá trị ngay từ những ngày bình thường nhất, mỗi ngày – không phải chỉ vào ngày khi biến cố xảy ra. Đồng thời, sản phẩm Infinite Care tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Techcom Life: đặt khách hàng và gia đình vào trung tâm của mọi giải pháp. Từ mức bảo vệ vượt trội, cơ chế chia sẻ quyền lợi linh hoạt, đến trải nghiệm số hiện đại và thuận tiện - mỗi yếu tố đều được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng một nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai.

Đây cũng là tầm nhìn mà Techcom Life cam kết đồng hành cùng những người Việt thịnh vượng thế hệ mới để cùng xác lập lại vai trò bảo hiểm: không chỉ là một lưới an toàn cho điều tệ nhất, mà là một kiến trúc vững vàng cho cuộc sống trọn vẹn nhất.