Người phụ nữ 48 tuổi mắc ung thư hiếm gặp vì xem nhẹ 1 khó chịu ở vùng kín hiếm chị em nào chưa từng trải qua

Một người phụ nữ 48 tuổi tên Jo Shaw Pyke (Vương Quốc Anh) ít chú tâm đến sức khỏe, xem nhẹ những bất thường nhỏ nhặt dù nó lặp đi lặp lại. Cho đến khi nhận được chẩn đoán mắc ung thư âm hộ, bà cho biết mình rất hối hận nhưng đã muộn.

Jo Shaw Pyke đi khám và phát hiện mắc ung thư âm hộ vào năm 2023

Vào năm 2022, Jo bắt đầu gặp phải cảm giác ngứa dai dẳng quanh vùng sinh dục, Theo bà, đây là chuyện thường gặp với chị em phụ nữ nên không quá để tâm. Nhiều tháng sau đó, cơn ngứa ngày càng trở nên dữ dội, đôi khi hơi đau buốt khi tiểu.

Sau khi hỏi han bạn bè khác là nữ giới, Jo cho rằng đó là triệu chứng mãn kinh nhưng vẫn quyết định đi khám. Tại phòng khám phụ khoa gần nhà, bà được chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu.

Bà đã uống tới 6 đợt kháng sinh nhưng không thấy thuyên giảm. Điều này khiến Jo càng tin đó là thay đổi riêng biệt của cơ thể mình khi trải qua thời kỳ mãn kinh, bắt đầu học cách sống chung với nó.

Đến nửa cuối năm 2023, Jo một lần nữa phải tìm đến bác sĩ vì các khó chịu vùng kín trở nên nghiêm trọng. Bà nhận ra ngoài ngứa dai dẳng thì bộ phận sinh dục của mình còn thay đổi màu sắc. Đặc biệt là cơn đau dữ dội mỗi khi đi tiểu, nó được Jo mô tả giống như “tiểu ra lưỡi dao cạo”.

Trong vòng 3 tháng, bà đi khám nhiều nơi nhưng hoặc là không tìm ra bệnh, hoặc bác sĩ cho rằng bà bị nhiễm trùng tiết niệu. Cuối cùng, tháng 11/2023 Jo mới được một chuyên gia ung thư phát hiện bệnh chính xác: ung thư biểu mô niêm mạc âm hộ. Đây là bệnh ung thư hiếm gặp, lúc được phát hiện khối u đã đạt kích thước khoảng 8cm, tương đương một quả bóng tennis và di căn sang các hạch bạch huyết.

Bà đã phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua liệu pháp miễn dịch ngay lập tức. Mặc dù vậy, căn bệnh của bà đã tái phát vào tháng sau đó và tiếp tục phải điều trị giảm nhẹ. Tuy nhiên, Jo luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết không để căn bệnh ung thư hiếm gặp chi phối cuộc sống của mình.

Jo Shaw Pyke lạc quan khi đối mặt với bệnh tật dù phải trải qua điều trị tái phát

Cảnh báo 5 dấu hiệu của ung thư âm hộ dễ bị bỏ qua

Khi chia sẻ câu chuyện của mình, Jo Shaw Pyke nhiều lần nhấn mạnh sự hối hận khi đã xem nhẹ các dấu hiệu bất thường ở vùng kín trong suốt thời gian dài. Bà hy vọng sẽ không ai mắc phải sai lầm tương tự, ngay cả đối với những bệnh ung thư khác chứ không chỉ riêng ung thư âm hộ.

Ung thư âm hộ là một dạng ung thư hiếm gặp, chiếm khoảng 1% trong số các ca ung thư hắc tố. Nó có thể điều trị được nếu phát hiện sớm, nhưng phần lớn các ca bệnh lại bị chẩn đoán muộn do các triệu chứng không rõ ràng. Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, chỉ có 58% bệnh nhân sống sót sau 10 năm kể từ khi chẩn đoán, với khoảng 470 người tử vong mỗi năm chỉ riêng tại Anh.

Đáng lo nhất là bệnh này thường bị nhầm lẫn với các vấn đề khác hoặc bỏ qua do các triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Vì vậy, nếu có 5 dấu hiệu của bệnh này thì chị em cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ:

- Ngứa dai dẳng quanh âm hộ: Ngứa là triệu chứng ban đầu mà Jo đã trải qua. Nếu tình trạng ngứa kéo dài mà không có nguyên nhân rõ ràng, điều này có thể là dấu hiệu của sự phát triển bất thường trên da.

Ảnh minh họa

- Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường: Chảy máu không rõ nguyên nhân, đặc biệt là sau mãn kinh, hoặc tiết dịch có mùi khó chịu, cũng có thể là triệu chứng cảnh báo. Đặc biệt là nếu bạn chảy máu sau mãn kinh, cần kiểm tra ngay.

- Cảm giác đau, rát khi đi tiểu: Jo cảm thấy đau đớn giống như “tiểu ra lưỡi dao cạo” nhưng lại bỏ qua. Đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng của ung thư âm hộ nhưng thường bị hiểu lầm là viêm nhiễm thông thường.

- Thay đổi màu sắc của âm hộ: Một số bệnh nhân có thể nhận thấy sự thay đổi màu sắc trên vùng da âm hộ. Trong trường hợp của Jo ở giai đoạn muộn bà mới phát hiện mảng màu đen, cho thấy sự biến dạng của tế bào sắc tố.

- Khối u hoặc vết loét trên da: Nếu có khối u, vết loét hở, hoặc bất kỳ cục cứng nào ở vùng âm hộ, bạn nên kiểm tra ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu ung thư âm hộ, nhất là nếu nó tái phát nhiều lần, bôi thuốc da liễu nhưng không có tác dụng.

Để phòng tránh ung thư âm hộ, nên tiêm vắc xin HPV, thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì vệ sinh cá nhân tốt, quan hệ tình dục an toàn và lối sống lành mạnh. Đương nhiên, cũng cần tự kiểm tra thường xuyên và chú ý các triệu chứng bất thường ở vùng kín, đến bác sĩ ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Healthy D, Metro UK