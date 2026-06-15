Khi tháng Năm âm lịch đến, thời tiết dần trở nên ẩm ướt, oi ả trong khi vẫn cực kỳ nóng bức, nhiều người bắt đầu cảm thấy nặng nề và khó chịu. Lúc này, lựa chọn thực phẩm của chúng ta đặc biệt quan trọng. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng thực phẩm như thế nào để tăng cường năng lượng dương cho cơ thể, loại bỏ ẩm thấp và độc tố, giúp bản thân cảm thấy thư giãn và thoải mái chưa?

Sohu chia sẻ, 3 loại thực phẩm phổ biến nhưng giàu dinh dưỡng, không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn gợi lên những kỷ niệm ấm áp mà bạn nên ăn trong tháng này:

Trứng xào gừng

Gừng không chỉ là gia vị mà còn là nguyên liệu có tính ấm. Trong cuốn sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS Đỗ Tất Lợi ghi lại, theo tài liệu cổ, gừng có tác dụng ôn trung tán hàn, hồi dương thông mạch, dùng chữa thổ tả, bụng đau, chân tay lạnh, mạch nhỏ, hàn ẩm xuyên hi phong hàn thấp tỳ. Trong nhân dân, gừng là một vị thuốc giúp tiêu hóa, dùng trong những trường hợp kém ăn ăn uống không tiêu, nôn mửa đi ỉa, cảm mạo, phong hàn làm thuốc ra mồ hôi, chữa ho mất tiếng...

Trong tháng 5 âm lịch trời oi nóng ẩm ướt, tính cay nồng và ấm nóng của gừng có thể giúp chúng ta ra mồ hôi để giảm các triệu chứng bên ngoài và làm ấm dạ dày. Trứng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, có thể bổ sung khí huyết. Khi kết hợp hai thành phần này, chúng tạo nên món trứng xào gừng quen thuộc và ngon miệng.

Cách làm trứng xào gừng thực ra rất đơn giản. Đầu tiên, thái nhỏ gừng và phi thơm trong dầu nóng. Sau đó, cho trứng đã đánh vào và đảo đều cho đến khi vàng nâu. Ăn khi còn nóng sẽ tạo cảm giác ấm áp cho dạ dày, giúp bạn cảm thấy rất dễ chịu. Đặc biệt vào mùa hè, nhiều người thường thèm những thứ lạnh, như đồ uống lạnh và điều hòa không khí, dẫn đến tích tụ ẩm thấp trong cơ thể. Trứng xào gừng có thể giúp tán hàn hiệu quả, làm ấm dạ dày và cân bằng độ ẩm trong cơ thể.

Cháo đậu đỏ

Đậu đỏ là một loại đậu nhỏ nhưng rất bổ dưỡng, được đánh giá cao nhờ khả năng loại bỏ độ ẩm vượt trội. Đặc biệt trong mùa nóng oi, ẩm ướt, uống một bát cháo đậu đỏ không chỉ giúp bổ tỳ vị, lợi tiểu mà còn giúp giải độc cơ thể.

Cách làm cháo đậu đỏ cũng rất đơn giản. Ngâm đậu đỏ ít nhất 4 tiếng trước, hoặc nấu trong nồi áp suất cho đến khi đậu nở bung và cháo sánh lại. Lúc này, bạn có thể cho thêm một ít hạt ý dĩ tùy theo khẩu vị để tăng thêm hiệu quả hút ẩm. Cháo đậu đỏ có kết cấu mềm mịn và vị ngọt nhẹ, có thể làm hài lòng vị giác và mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu.

Bí ngô hấp

Bí ngô là món quà của thiên nhiên, được ban tặng bởi ánh nắng vàng. Nó có tính ấm, vị ngọt và giàu chất dinh dưỡng. Bí ngô hấp giữ được tối đa chất dinh dưỡng và vị ngọt, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già và trẻ em.

Bí ngô hấp cũng rất dễ làm. Cắt bí ngô thành từng miếng, cho vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 15 phút. Sau khi hấp, bạn có thể rắc một chút muối hoặc mật ong lên trên tùy theo sở thích. Vị ngọt của bí ngô sẽ được giải phóng hoàn toàn trong quá trình hấp, tạo nên kết cấu mềm và ngon. Đây là một món ăn gia đình rất phổ biến.

Bí hấp có tính chất dịu nhẹ, rất thích hợp để bổ sung khí huyết. Cho dù bạn đang yếu hay bị tiểu đường, ăn bí hấp với lượng vừa phải đều có thể mang lại lợi ích.