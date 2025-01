Vào năm 2020, Tammy Slaton (Kentucky, Mỹ) cùng chị gái tên Amy xuất hiện trên chương trình thực tế nổi tiếng 1000-Lb Sisters. Lúc này, cả hai chị em đều nặng hơn 200kg, Tammy là 272kg. Họ chưa quá lo lắng về những hậu quả sức khỏe do béo phì và cũng từng cố gắng giảm cân không ít lần nhưng thất bại do nhiều lý do.

Tammy cùng chị gái trước khi giảm cân

Riêng với Tammy, cân nặng khủng khiếp thậm chí đã đẩy cô vào trạng thái nguy hiểm sau đó. Cuối năm 2021, cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì cùng lúc gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Tammy thậm chí chỉ có thể nằm một chỗ trên giường trong một thời gian dài và buộc phải phẫu thuật mở khí quản để duy trì sự sống. Nhưng cũng chính biến cố này đã trở thành động lực để cô giảm cân, thay đổi cuộc sống.

Sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật và sức khỏe bắt đầu ổn định, Tammy đã dành 14 tháng tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Ohio (Mỹ). Đó là nơi cô được hỗ trợ để xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và bắt đầu hành trình tập luyện cải thiện sức khỏe, giảm cân. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì vượt qua những khó khăn về thể chất và tâm lý. Rời khỏi trung tâm vào năm 2022, cô giảm được 52kg. Người chị của cô cũng đồng hành của em gái và nỗ lực giảm cân.

Tammy từng phải nằm viện thời gian dài, phẫu thuật mở khí quản do cân nặng của mình

Cho tới gần đây, những hình ảnh thay đổi vóc dáng ấn tượng của Tammy cùng chị gái được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải sốc. So với năm 2022, cô đã giảm được 129kg trong 2 năm. Như vậy, so với khi xuất hiện trên 1000-Lb Sisters, Tammy đã giảm được 181kg và có cân nặng 97kg ở hiện tại. Sức khỏe của cô cũng tốt lên rất nhiều về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Câu chuyện của Tammy không chỉ truyền động lực mạnh mẽ đến những người muốn giảm cân mà còn là lời nhắc nhở về những tác hại của thừa cân - béo phì tới sức khỏe, tuổi thọ.

Hành trình nỗ lực giảm cân, cải thiện sức khỏe của Tammy

Theo các chuyên gia y tế, đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, bệnh xương khớp … và nhiều loại ung thư. Những tác động này không chỉ làm giảm tuổi thọ mà còn ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đồng thời tác động tiêu cực tới tâm lý và ngoại hình.

Hình ảnh vui tươi, khỏe mạnh hơn của Tammy cùng chị gái sau khi cô giảm còn 97kg

Tuy nhiên, giảm cân cũng cần khoa học, kiên trì và kết hợp giữa tập luyện với ăn uống, lối sống. Không nên giảm cân tiêu cực bằng mọi cách vì có thể cái giá phải trả là rất đắt. Trong cuộc sống hàng ngày, nên ăn uống và vận động phù hợp để kiểm soát cân nặng dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Nguồn và ảnh: Bright Side, Healthline