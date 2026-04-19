Một sự việc bi thảm xảy ra gần đây ở Hà Nam, Trung Quốc, nơi một phụ nữ mang thai 35 tuổi bị nhiễm khuẩn Listeria - thường được gọi là "kẻ giết người trong tủ lạnh".

Thông tin ban đầu trên Metropolitan Report, thai phụ này sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cô đột ngột cảm thấy rất khó chịu sau khi ăn đồ thừa trong tủ lạnh, được gia đình đưa đến bệnh viện ngay lập tức và bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn Listeria.

Tại viện dù đã được đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức và bệnh nhân hợp tác điều trị suốt ba tháng nằm viện, cô vẫn trút hơi thở cuối cùng hai ngày sau sinh nhật lần thứ 35, cùng với đứa con trong bụng.

Theo các chuyên gia, Listeria là một loại vi khuẩn phân bố rộng rãi, thường tồn tại trong đất, nguồn nước cũng như trên trái cây và rau tươi. Đặc điểm đáng chú ý của vi khuẩn này là khả năng chịu lạnh. Trong khi phần lớn vi khuẩn ngừng phát triển ở khoảng 4°C, Listeria vẫn có thể sinh sôi chậm trong môi trường nhiệt độ thấp. Vì vậy, tủ lạnh gia đình thông thường không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của nó.

Những thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm thịt đã nấu chín nhưng để lạnh, các món ăn nguội ăn liền, sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng và thức ăn thừa bảo quản không đúng cách. Nếu tiêu thụ mà không được hâm nóng kỹ, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng đáng kể.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ mang thai, hệ miễn dịch của phụ nữ có sự thay đổi, làm suy giảm khả năng chống lại Listeria. Vì vậy, phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp khoảng 10 lần so với người bình thường, thuộc nhóm nguy cơ rất cao.

Nguy hiểm hơn, vi khuẩn này có thể truyền từ mẹ sang thai nhi qua nhau thai, gây nhiễm trùng tử cung, sinh non, sảy thai hoặc thai chết lưu. Ngay cả khi trẻ được sinh ra an toàn, vẫn có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não.

Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu của nhiễm Listeria thường khá mơ hồ, như sốt, đau nhức cơ hoặc tiêu chảy. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường, dẫn đến việc chậm trễ trong điều trị.

Từ thực tế này, các bác sĩ cảnh báo rằng tủ lạnh không phải là “lá chắn vạn năng”. Bảo quản thực phẩm không đồng nghĩa với việc khử trùng. Để phòng ngừa hiệu quả, cần tuân thủ nguyên tắc “tách riêng thực phẩm sống và chín” và “nấu chín kỹ”. Dao, thớt nên được dùng riêng cho thực phẩm sống và chín nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, thức ăn thừa không nên bảo quản trong tủ lạnh quá hai ngày. Trước khi ăn, cần hâm nóng để nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 70°C và duy trì trong tối thiểu 10 phút để tiêu diệt vi khuẩn.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn thực phẩm. Các bác sĩ khuyến cáo nên tránh salad chế biến sẵn, sushi và các loại thịt nguội trưng bày trong tủ lạnh siêu thị. Rau củ và trái cây cần được rửa kỹ dưới vòi nước chảy trước khi sử dụng.

Mẹo hay bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh an toàn

- Thời điểm cho vào tủ lạnh hợp lý: Ngay sau khi sử dụng, bạn nên cho thức ăn vào tủ lạnh để bảo quản. Đừng đợi đến lúc nguội hay cách lúc nấu khoảng 2-3 giờ, bởi đây là thời điểm tốt để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào bên trong thực phẩm.

- Sử dụng các hộp đựng thực phẩm chuyên dụng: Để bảo quản thức ăn thừa một cách an toàn, gọn gàng và sạch sẽ, hãy sử dụng các hộp đựng thực phẩm chuyên dụng, có nắp đậy hay phụ kiện bọc kín. Điều này sẽ giúp thực phẩm được làm lạnh nhanh chóng, đảm bảo sức khoẻ và tránh việc tủ lạnh bị ám mùi.

- Để nhiệt độ thấp nhất: Không bảo quản thức ăn ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp để tránh hư hỏng. Điều kiện tốt nhất cho việc giữ thức ăn trong tủ lạnh, hạn chế vi khuẩn xâm nhập cần ở mức khoảng 4-5 độ C.

- Hãy phân loại thức ăn vào hộp nhỏ: Việc chia nhỏ thức ăn còn hạn chế việc hâm đi hâm lại và làm lạnh nhiều lần. Khi cần sử dụng, bạn chỉ cần lấy một hộp nhỏ đựng thức ăn là đủ.

- Nên thường xuyên vệ sinh tủ lạnh: Bạn cần thường xuyên dọn tủ lạnh bằng việc loại bỏ những thực phẩm lâu ngày, hết hạn sử dụng. Không gian thông thoáng sẽ giúp khí lạnh lưu thông tốt hơn, giảm thiểu mùi hôi và hạn chế hư hỏng.

Cách bảo quản từng loại thức ăn tủ lạnh

- Bảo quản cơm thừa đúng cách: Theo Boldsky, sau khi nấu khoảng 1-2h, cơm nên được cho vào tủ lạnh để bảo quản, nhưng không được lưu lại quá 6 ngày. Trước khi sử dụng, cơm cần được làm nóng ở nhiệt độ cao hơn 60 độ C.

- Bảo quản các loại thịt: Món ăn được làm từ thịt không nên giữ trong tủ lạnh quá 2 ngày, tính từ ngày bảo quản. Khi sử dụng, thịt đỏ và thịt trắng cần được hâm nóng ở nhiệt độ 75 độ C trở lên.

- Rau và hoa quả: Không rửa rau củ trước khi bảo quản để hạn chế việc hư hỏng và vi khuẩn xâm nhập. Với rau củ đã được nấu chín, cần để nguội trước khi đóng kín và cho vào tủ lạnh, chỉ sử dụng tối đa trong 2 ngày