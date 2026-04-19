Theo trang Mirror Media, nhiều người có thói quen nhét tất cả mọi thứ vào tủ lạnh, tin rằng nhiệt độ lạnh sẽ kéo dài thời hạn sử dụng và giữ được độ tươi ngon. Tuy nhiên, tủ lạnh không phải là thần dược. Tiến sĩ Liu Boren, một chuyên gia về y học chức năng Đài Loan (Trung Quốc), cảnh báo rằng độ ẩm và sự chênh lệch nhiệt độ bên trong tủ lạnh là những nguyên nhân chính khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn, thậm chí sinh ra chất độc hại hơn cả nọc rắn.

Dưới đây là danh sách 3 thứ bạn không nên để trong tủ lạnh.

1. Hạt cà phê và lá trà

Cả cà phê và trà đều có cấu trúc "xốp", khiến chúng rất dễ hấp thụ mùi và độ ẩm trong tủ lạnh. Việc bảo quản lạnh sẽ ngay lập tức làm hỏng hương vị và mùi thơm ban đầu của chúng.

Nếu cần thiết phải bảo quản lạnh (chỉ đối với các gói chưa mở), hãy đợi cho đến khi chúng đạt đến nhiệt độ phòng trước khi mở gói; nếu không, hơi nước sẽ ngưng tụ trên bề mặt hạt cà phê hoặc lá trà, gây hư hỏng.

2. Cá thực phẩm chức năng (chẳng hạn vitamin)

Chẳng hạn như vitamin nhóm B, vitamin C hoặc canxi, hầu hết được thiết kế để bảo quản ở nhiệt độ phòng (khoảng 25 độ C). Việc thường xuyên mở và đóng tủ lạnh có thể gây ra hiện tượng "đóng băng" hoặc tích tụ hơi ẩm, dẫn đến thuốc bị ẩm ướt, dính hoặc mốc.

Ngoại lệ duy nhất là dầu cá hoặc một số loại men vi sinh, cần được bảo quản lạnh.

3. Một số loại rau và trái cây

Chẳng hạn như các loại rau củ như khoai lang, hành tây, tỏi, khoai tây hoặc bí ngô, nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí. Bảo quản lạnh sẽ khiến chúng nhanh hỏng hơn hoặc dễ bị mốc.

Đối với các loại trái cây nhiệt đới như chuối, cà chua hoặc bơ, bảo quản lạnh sẽ làm ngừng quá trình chín và khiến vỏ bị dập và chuyển sang màu đen.

Cách bảo quản đúng cách

Để đạt hiệu quả bảo quản thực phẩm tốt nhất, Tiến sĩ Liu Boren khuyến nghị tuân thủ các nguyên tắc "tránh ánh sáng, tránh độ ẩm và tránh biến động nhiệt độ" như sau:

- Rau lá xanh: Nên bọc trong giấy báo hoặc khăn giấy trước khi cho vào tủ lạnh để giúp duy trì độ ẩm và ngăn ngừa rau bị thối rữa trong túi.

- Trái cây đã gọt vỏ: Phải được bảo quản lạnh để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.

- Bảo quản thực phẩm khô: Nên đựng trong hộp kín, không trong suốt và đặt ở nơi râm mát, nhiệt độ ổn định.

Hiểu rõ bản chất của các loại thực phẩm khác nhau có thể giúp chúng ta tiết kiệm cả tiền bạc và thời gian. Tủ lạnh chỉ dùng để bảo quản một số loại thực phẩm nhất định; chúng không phải là thiết bị lưu trữ đa năng. Hãy xem tủ lạnh ở nhà bạn và xem có thứ gì cần được chuyển ra ngoài không.