Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chu kỳ kinh nguyệt tiện lợi, bảo vệ môi trường hơn đang trở thành xu hướng của phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên, sự chủ quan trong thao tác sử dụng chúing đôi khi lại biến những món đồ quen thuộc thành "con dao hai lưỡi" đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cơ quan nội tạng. Câu chuyện hy hữu của Sarah (30 tuổi, sống tại Anh) là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho phái đẹp.

Suốt nửa năm trời, Sarah liên tục chịu đựng những cơn đau nhức âm ỉ ở vùng chậu và thắt lưng. Bận rộn với guồng quay công việc, cô ngỡ đó chỉ là hệ quả của việc ngồi nhiều, thay đổi hormone sau tuổi 30 hay những thay đổi sinh lý bình thường trong kỳ kinh nguyệt. Chỉ đến khi vô tình phát hiện tiểu ra máu kéo dài gần một tuần, cô mới chịu đến bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán khiến Sarah chết lặng. Ban đầu, các bác sĩ tại Anh nghi ngờ cô mắc bệnh sỏi thận tái phát. Thế nhưng, kết quả chụp cắt lớp tiết niệu (CT) lại chỉ ra một sự thật bất ngờ: thận phải và niệu quản của cô bị sưng phù nề nghiêm trọng với đường kính giãn nở lên đến 22mm.

Chụp CT cho thấy thận phải của nhân vật bị sưng. Mũi tên màu đỏ chỉ niệu quản giãn ngay phía trên cốc nguyệt san

Nguyên nhân sâu xa không đến từ sỏi, mà xuất phát từ việc cô đặt cốc nguyệt san quá sâu và sai vị trí. Thiết bị này vô tình chèn ép đường dẫn nước tiểu, gây ra hiện tượng ứ nước thận cục bộ, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và bùng phát thành ổ nhiễm trùng nặng nề.

Tiến sĩ Gratien Andersen (Mỹ) cho biết: "Nhiễm trùng thận (viêm bể thận) là tình trạng vi khuẩn ngược dòng từ đường tiết niệu xâm nhập sâu vào cấu trúc thận. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh lý này có thể để lại sẹo thận vĩnh viễn, dẫn đến nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng. Các dấu hiệu điển hình bao gồm sốt cao, đau ê ẩm vùng lưng, tiểu buốt và nước tiểu đổi màu".

Các bác sĩ cho biết kết quả chụp cắt lớp cho thấy thận phải nhân vật bị ứ nước với đường kính trước sau là 22mm

Sau khi được bác sĩ hướng dẫn ngưng sử dụng, điều chỉnh lại thao tác và điều trị ngoại trú, tình trạng của Sarah đã cải thiện đáng kể. Dù vậy, trường hợp này cho thấy những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt khi dùng cốc nguyệt san có thể gây ra hậu quả khôn lường và thực tế lâm sàng giống Sarah không hề hiếm.

Tiến sĩ Gratien Andersen khẳng định cốc nguyệt san rất tốt nếu dùng đúng cách và chỉ ra 5 sai lầm phổ biến mà chị em cần đặc biệt tránh:

- Chọn sai kích thước cốc: Nếu cốc quá to hoặc quá cứng, nó có thể gây áp lực lên niệu đạo, cản trở dòng nước tiểu, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Đặt cốc quá sâu hoặc sai vị trí: Cốc nguyệt san nên nằm ở phần thấp của âm đạo, không nên đặt quá sâu. Nếu không, nó có thể chèn ép niệu quản, gây ứ nước thận và đau vùng chậu.

- Không tháo cốc đúng cách: Kéo cốc ra mà không phá vỡ lực hút có thể gây tổn thương âm đạo và làm lệch vị trí của cổ tử cung, gây khó chịu và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Một số hướng dẫn một số cách gấp để đưa vào cơ thể phụ nữ khi sử dụng cốc nguyệt san (Ảnh minh họa)

- Sử dụng quá lâu mà không thay rửa: Cốc nguyệt san có thể giữ kinh nguyệt trong vòng 8-12 giờ, nhưng nếu để quá lâu, vi khuẩn có thể sinh sôi, gây viêm nhiễm âm đạo và hội chứng sốc độc (TSS).

- Không vệ sinh cốc đúng cách: Nếu không tiệt trùng cốc nguyệt san sau mỗi chu kỳ hoặc rửa không đúng cách, vi khuẩn có thể tích tụ, gây viêm nhiễm phụ khoa.

Lưu ý, nếu cảm thấy khó chịu hay dấu hiệu bất thường khi sử dụng, nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc đi khám ngay.

Nguồn và ảnh: Express, Metro UK