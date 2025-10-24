Trang tin QQ News của Trung Quốc đưa tin, bệnh nhân Lương Mỹ, nữ, 27 tuổi, ở Thâm Quyến đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, yếu sức.

Khi lấy máu xét nghiệm, y tá tại bệnh viện số 8 trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn ở Thâm Quyến nhận thấy máu của bệnh nhân Lương Mỹ có dấu hiệu bất thường.

“Máu của cô ấy không có màu đỏ như bình thường mà có màu trắng đục như sữa”, y tá chia sẻ.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng cholesterol toàn phần trong máu của bệnh nhân cao gấp 7 lần bình thường. Lượng triglyceride cũng cao hơn mức bình thường khoảng 60 lần.

Bác sĩ Lạc Minh Hồng, làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy nặng do mỡ máu tăng cao. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch cần nhanh chóng điều trị. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành thay huyết tương để kiểm soát lipid máu, giảm biến chứng và suy đa tạng cho bệnh nhân.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện (Ảnh: QQ News)

Nguyên nhân gây bệnh đến từ 1 loại đồ uống nhiều người mê

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lạc Minh Hồng phát hiện bệnh nhân có sở thích uống trà sữa, thường uống 3 cốc trà sữa/ngày. Thói quen này kéo dài liên tục trong nhiều tháng.

Bác sĩ Lạc Minh Hồng giải thích: “Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Trà sữa là loại đồ uống chứa nhiều đường, nhiều calo. Tiêu thụ quá nhiều loại đồ uống này có thể dẫn tới tình trạng dư thừa calo. Lượng đường bổ sung cũng được cơ thể chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong máu. Mỡ máu tăng cao có thể gây viêm và làm tổn thương tế bào tuyến tụy”.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân mắc viêm tuỵ cấp có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như suy đa tạng, thậm chí có thể tử vong.

Bệnh nhân có máu trắng đục như sữa. (Ảnh: QQ News)

Không chỉ vậy, bác sĩ Lạc Minh Hồng còn cảnh báo rằng tình trạng tăng mỡ máu có thể gây ra hàng loạt biến chứng, phổ biến nhất là xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ mắc đau tim, đột quỵ.

Ngoài ra, lạm dụng đồ uống chứa nhiều đường còn có thể gây ra nhiều bệnh lý khác như tiểu đường loại 2, các vấn đề gan, thận, đẩy nhanh tốc độ lão hóa da,...

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Lạc Minh Hồng cho biết trà sữa là loại đồ uống được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là người trẻ tuổi. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều loại đồ uống này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường để tránh gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh nhân Lương Mỹ.

Chuyên gia khuyên mọi người không nên tiêu thụ quá nhiều trà sữa. (Ảnh minh họa)

Để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa viêm tụy cấp, chuyên gia cũng khuyên mọi người nên xây dựng thói quen lành mạnh, cụ thể như sau:

- Tiêu thụ không quá 25g đường bổ sung/ngày. Tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống có đường như trà sữa, nước ngọt, bánh ngọt,...

- Giảm tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

- Tăng cường tập thể dục với cường độ vừa phải (như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe,...), tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần.

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

- Hạn chế căng thẳng quá mức.

- Nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các yếu tố nguy cơ như béo phì, mỡ máu, tiểu đường,... và điều trị kịp thời.