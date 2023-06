Người nước ngoài nói gì về danh sách các nhà hàng mới được công bố gắn sao Michelin tại Việt Nam?

Đêm ngày 06/06/2023, Michelin công bố danh sách 4 nhà hàng nhận 1 Sao Michelin bao gồm: Anan Saigon (TPHCM), Gia Restaurant (Hà Nội), Hibana by Koki (Hà Nội) và Tầm Vị (Hà Nội).

Danh sách này được rất nhiều người quan tâm kể cả trong nước và ngoài nước. Chính vì rất nhiều thực khách quốc tế yêu thích ẩm thực Việt, và đây như lời gợi ý ăn uống của một người "sành" ăn có uy tín. Và những ai đã vô tình trải nghiệm những nhà hàng này trước đó, đều có những xác nhận chất lượng tương đồng.

Anan Saigon

Anan Saigon là một nhà hàng Fusion có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm ẩn mình trong khu chợ cũ Tôn Thất Đạm để khách hàng ngang qua những trải nghiệm thực tế ở một khu chợ truyền thống rồi vào nhà hàng đến với trải nghiệm ẩm thực chân thực hơn. Nhà hàng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách giải thưởng Asia's 50 Best Restaurants với xếp hạng 40 và được vinh danh là The Best Restaurant in Vietnam 2023. Bếp trưởng kiêm ông chủ Peter Cuong Franklin là đầu bếp người Mỹ gốc Việt, từng học tại Le Cordon Bleu và được đào tạo tại các nhà hàng nổi tiếng thế giới như Caprice ở Hong Kong, Alinea ở Chicago và Nahm ở Bangkok. Gần đây, ông đã giành chiến thắng ở hạng mục "Best Chef" tại MenLife Award.

Bếp trưởng Peter Cuong Franklin

Edd Ong - đầu bếp của nhà hàng The Rivervale Pig tại Singapore đã đến Anan Saigon trải nghiệm và làm hẳn 1 vlog trên kênh Youtube với lời khen: "Đây là một phiên bản ẩm thực Việt Nam mà tôi chưa bao giờ nếm thử. Anan Saigon mang đến cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời từ sự sáng tạo, năng lượng, nhiệt tình của nhân viên. Anan Saigon có cảm hứng từ văn hóa ẩm thực các nước, kết hợp kỹ thuật ẩm thực Pháp để tái hiện ẩm thực đường phố Việt Nam. Sự đổi mới này dẫn đến việc nâng tầm ẩm thực Việt Nam, và có thể tôi có thể nếm thử một ngôi sao Michelin đang đến…"

Nữ thực khách người Úc - Bek Thomas đã đánh giá nhà hàng này xứng đáng 5 sao với nhiều món ngon của Việt Nam được biến tấu thông minh. Ở đây ngoài các món cô yêu thích như bánh mì waygu, bún chả Hà Nội, phở cuốn, cơm rang cua... còn có một số loại cocktail rất ngon.

Bà Janine Campbell-Moller cũng để chia sẻ đánh giá về nhà hàng vừa nhận 1 sao Michelin này như sau: "Xứng đáng 5/5 sao vì món ăn ở đây tuyệt vời, nhân viên tuyệt vời. Tôi rất khuyến khích và đề xuất mọi người đến đây trải nghiệm. Đừng rời Sài Gòn nếu chưa ăn ở đây nhé!"

Gia Restaurant

Gia có nghĩa là "gia đình" - tên nhà hàng Việt xuất phát từ nỗi nhớ quê hương của nữ bếp trưởng Sam Trần và Giám đốc điều hành Long Trần trong nhiều năm làm việc ở nước ngoài. Nhà hàng fine dining này phục vụ Tasting Menu với hành trình trải nghiệm hương vị qua 12 món ăn và thức uống đi kèm. Thực đơn sẽ được thay đổi theo mùa, lấy cảm hứng từ di sản ẩm thực Việt Nam và sẽ không xuất hiện lại trong mùa mới.

Michelin vừa công bố Gia Restaurant là 1 trong 4 nhà hàng nhận được 1 sao, nhiều thực khách và đầu bếp nước ngoài tán thưởng. Một số người khen ngợi rằng Gia làm món ăn Việt Nam vốn thường mang hơi thở bình dân thành được fine dinning mà vẫn không mất đi chất Việt, ngược lại đậm màu Việt, rất sáng tạo.

Đầu bếp George Bloomfield - bếp trưởng của Khói Restaurant đã đăng tải trạng thái chúc mừng và cho rằng đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Mikey Wes - một food reviewer người Malaysia chia sẻ anh rất ngạc nhiên về ẩm thực truyền thống của Việt Nam được biến hoá tại Gia. Anh khen ngợi đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.

Một vị khách nước ngoài có tên tài khoản @froghk81 cũng đăng tải đánh giá về Gia: "Đây là trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà tôi chưa từng có, bữa tối vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Nhất định tôi sẽ quay lại để thưởng thức fine dining mùa khác."

Hibana by Koki

Hibana thuộc nhà hàng Koki (khách sạn Capella Hà Nội), đây là nhà hàng mang phong cách ẩm thực Nhật Bản duy nhất tại Việt Nam vừa nhận được 1 sao Michelin cho phong cách ẩm thực Teppanyaki (nấu ăn trên bàn nóng). Nhà hàng với 14 chỗ ngồi cao cấp được xem đầu bếp Hiroshi Yamaguchi nấu các món teppanyaki với hương vị phức tạp một cách khéo léo. Thực đơn ở đây được làm từ các nguyên liệu cao cấp vận chuyển liên tục từ Nhật Bản vào Việt Nam chẳng hạn như bào ngư, tôm hùm gai, nhím biển, thịt bò Yaeyama Kyori và cua lông Hokkaido.

Ảnh: Ngô Phúc Thiện, Koki - Capella Hanoi

Nhiều khách nước ngoài đã xác nhận ngôi sao này thực sự xứng đáng thông qua các đánh giá trải nghiệm như: "Ban đầu được đối tác mời đến nhà hàng dùng bữa, tôi cứ tưởng chỉ là một kiểu Teppanyaki bình thường nhưng nhà hàng Koki đã nâng nó lên một tầm cao mới thông qua chất lượng món ăn thượng hạng và tay nghề đầu bếp. Mỗi món ăn sẽ được người phục vụ am hiểu giới thiệu câu chuyện đi kèm đầy cảm hứng và hướng dẫn tận tình. Đầu bếp ở đây đã tạo cho tôi một trải nghiệm ẩm thực cực kỳ ấn tượng và khó quên mà không nơi nào có được ở Hà Nội."

Thực khách Yunichi Yoshida chia sẻ cảm nhận: "Ở đây phục vụ món nướng ngon tuyệt vời. Rất khuyến khích mọi người thưởng thức hàu đen tươi, tôm Ise trứng cá chua... "

Tầm Vị

Đây là một nhà hàng Việt "chuẩn cơm mẹ nấu", các mâm cơm "chuẩn Bắc" dựa trên cảm hứng từ thời kì Đông Kinh, có các món ăn quen thuộc: cá kho, canh cua mồng tơi, hay đậu phụ rán tẩm hành... và thực đơn đặc sắc nấu bằng nguyên liệu tươi ngon theo mùa. Tầm Vị cũng được đánh giá cao bởi thiết kế không gian cổ điển, từ bàn ghế ngồi, chén bát đến bảng hiệu viết tay, máy hát và điện thoại cổ...

Clement Tang - nhà sáng tạo nội dung người Đài Loan chia sẻ: "Vừa thấy ba nhà hàng ở Hà Nội nhận được một ngôi sao Michelin, trong đó có Tầm Vị - nhà hàng ẩm thực Việt tinh tế, giá cả phải chăng... tôi đã từng đến ăn và được giới thiệu về không gian."

Ngoài ra rất nhiều thực khách người Nhật đã để lại lời khen cho trải nghiệm bữa cơm gia đình chuẩn Việt tại Tầm vị như cơm rất ngon, hương vị rất mới mẻ nhưng vẫn gần gũi, nhất định sẽ ghé lại lần sau nếu có dịp...