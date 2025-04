Người nổi tiếng quảng cáo sữa "giúp con cao thêm 3-5cm sau 3 tháng", chuyên gia nói "Vô lý"

Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh – không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ mà còn bởi chiều cao thường gắn liền với sự tự tin và nhiều cơ hội trong tương lai. Đặc biệt, những bố mẹ có chiều cao khiêm tốn càng lo lắng con sẽ "di truyền" hạn chế này. Chính vì những điều này mà họ dễ bị cuốn vào các sản phẩm hứa hẹn cải thiện chiều cao nhanh chóng. Mong muốn chính đáng ấy, nếu không được dẫn dắt bởi thông tin khoa học, có thể khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy quảng cáo sai lệch và tiêu tốn không ít tiền bạc.

Trong thời đại của mạng xã hội và livestream bùng nổ, việc bán hàng qua hình ảnh người nổi tiếng, người của công chúng, không còn xa lạ. Sự xuất hiện của họ từ bao giờ dần trở thành minh chứng cho chất lượng sản phẩm, tăng lòng tin cho người mua. Và đến khi các vụ việc sản phẩm giả, sản phẩm được quảng cáo thổi phồng công dụng được phanh phui, người ta mới vớ lẽ "hóa ra không phải người nổi tiếng nào cũng trung thực".

Như mới đây, khi vụ gần 600 loại sữa giả bị phanh phui, nhiều người bàng hoàn nhận ra hóa ra mình cũng từng cho người thân uống phải sữa giả và bắt đầu lo lắng về những hệ lụy. Rồi từ đó, những loại sữa được nhiều người nổi tiếng quảng cáo, dù không nằm trong đường dây sữa giả nói trên, nhưng cũng khiến người ta đặt dấu chấm hỏi về chất lượng. Điển hình nhất là một loại sữa về tăng trưởng chiều cao cho con được nhiều người nổi tiếng quảng cáo.

Theo như lời quảng cáo của những người nổi tiếng này thì đây là sản phẩm đặc biệt hiệu quả với chiều cao của con, "bé nào uống vào cũng cao, cũng khỏe" "sau 3 tháng tăng 3-5cm"...

Những chia sẻ mang tính cá nhân, cộng thêm sự nổi tiếng và thuyết phục trong lời nói, đã khiến nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ tiền triệu mỗi tháng để mong con mình… cao lên nhanh chóng, cải thiện gen thấp lùn nhà mình.

"Con cao thêm 3-5cm sau 3 tháng uống sữa?" - chuyên gia nói "Vô lý"

Trước những lời quảng cáo đầy hấp dẫn và "tính thuyết phục" về hiệu quả tăng chiều cao của loại sữa nói trên, TS. BS Nguyễn Hồng Vũ (Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia City of Hope, California, Mỹ), đã thẳng thắn phản bác "đây là một sự vô lý"

Theo bác sĩ, ở độ tuổi phát triển (từ 3-15 tuổi), tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình của trẻ chỉ từ 1–1,5cm/3 tháng. Đây là dữ liệu được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có cơ sở khoa học rõ ràng và đã được kiểm chứng qua hàng chục năm. Do đó, việc khẳng định trẻ tăng 3–5cm/3 tháng – đặc biệt lại cho rằng là do uống một loại sữa – là một sự "lừa dối" khách hàng.

Không chỉ vậy, bác sĩ Nguyễn Hồng Vũ cũng chỉ ra rằng, các bằng chứng khoa học hiện này cho thấy, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng nhất là yếu tố di truyền với ảnh hưởng khoảng 60-80%. Sau đó mới tới yếu tố dinh dưỡng, khoảng 20-30%. Thể dục thể thao chiếm khoảng 5-10%. Giấc ngủ đóng vai trò 5% và cả môi trường sống (độ ô nhiễm, nguồn bệnh, căng thẳng…) cũng góp phần.

Đặc biệt, sữa bò thông thường vốn đã là nguồn cung cấp canxi, protein, vitamin D và một số yếu tố sinh học như IGF-1 – những thành phần cần thiết cho sự phát triển của xương. Nhiều nghiên cứu khoa học đều đã khẳng định rằng nếu trẻ em uống sữa bò (bình thường) khoảng 1 ly (~250 ml) mỗi ngày có thể cải thiện chiều cao, với chiều cao trung bình cao hơn khoảng 1-2cm so với nhóm không uống sữa hoặc uống rất ít. Cho đến nay chưa có loại sữa tăng trưởng chiều cao nào được chứng minh một cách khoa học có tác dụng rõ ràng, đáng kể và vượt trội so với sữa bình thường.

Do vậy, đứng ở khía cạnh khoa học, các bạn không nên buồn hay tự trách mình nếu không đủ tiền mua cho con mình những loại sữa đắt tiền với tên gọi hoa mỹ "sữa tăng trưởng chiều cao", được người nổi tiếng "phóng đại"!

Vậy làm sao để con phát triển chiều cao một cách tối ưu?

Quay lại với câu hỏi "Làm sao để bổ sung dinh dưỡng tối ưu cho con trong giai đoạn tăng trưởng", BS Nguyễn Hồng Vũ chia sẻ: Thật ra, điều này không quá khó khăn. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay bạn, ngay cả khi điều kiện kinh tế không mấy dư dả.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong quá trình phát triển chiều cao, bên cạnh việc ăn uống đầy đủ, canxi và vitamin D đóng vai trò rất quan trọng. May mắn thay, những dưỡng chất này không hề xa xỉ hay khó kiếm – chúng hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Uống một ly sữa (khoảng 250ml) mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 300mg canxi và 100 IU vitamin D (IU – đơn vị quốc tế đo hoạt tính sinh học của vitamin D). Lượng dinh dưỡng này tương đương khoảng 25–30% nhu cầu canxi và 15–17% nhu cầu vitamin D hằng ngày của trẻ đang lớn.

Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ lượng khuyến nghị (1000–1300mg canxi và 600 IU vitamin D mỗi ngày), trẻ cần được bổ sung thêm từ các nguồn thực phẩm như sữa chua, phô mai, đậu phụ, rau xanh, cá nhỏ ăn cả xương, trứng.

Ngoài ra, nếu trẻ được vận động ngoài trời nắng khoảng 30 phút mỗi ngày thì cơ thể có thể tự tổng hợp thêm dễ dàng từ 400–600 IU vitamin D – đủ để đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vũ cũng nhấn mạnh, vận động thể chất, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố thiết yếu giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu – mà không cần phải lệ thuộc vào các sản phẩm sữa chức năng đắt tiền. Nếu con bạn có những bệnh đặc biệt (ví dụ như thiếu hụt một số enzyme chuyển hóa) thì cần điều chỉnh dinh dưỡng đặc biệt theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

"Là cha mẹ, ai cũng muốn con mình cao. Đây là thực tế và cũng là điểm yếu tâm lý để các con buôn "sữa tăng trưởng chiều cao" lợi dụng. Vì vậy, các bạn hãy thận trọng tiếp nhận thông tin nhé!", bác sĩ nhắc nhở.