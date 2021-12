Người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ 4 điều không bao giờ làm trong bữa tối, tiếc là người Việt lại hay làm ngược lại

Mỗi khi nhắc đến Nhật Bản, thế giới thường nghiêng mình thán phục trước những nguyên tắc sống cực kỳ khoa học của họ. Có thể nói, cũng nhờ thói quen sống ấy mà tuổi thọ của họ được tăng cường, nhiều năm liền tuổi thọ của người Nhật luôn được WHO xếp hạng top đầu thế giới.

Trong đó, thói quen ăn tối của người Nhật cực kỳ đáng học hỏi, họ không chọn cách nhịn ăn mà vẫn tuân thủ ăn tối đều đặn tuy nhiên họ có những nguyên tắc vô cùng khác biệt, đáng tiếc là người Việt lại thường làm ngược lại.

Nếu là một người quan tâm đến sức khỏe và mong muốn kéo dài tuổi thọ, bạn cũng nên tham khảo những bí quyết ăn tối của người Nhật

Người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ 4 nguyên tắc trong bữa tối

1. Bữa tối người Nhật không ăn đồ thừa chất

Ở nước ta, bữa tối thường được coi là bữa ăn cả gia đình quây quần; cũng là bữa ăn mà các công ty, hội nhóm tụ tập ăn uống nhất. Trong bữa ăn này thường có lẩu, thịt nướng, thịt gà... việc ăn đồ nhiều chất vào buổi tối thực sự không tốt, nó sẽ gây tích mỡ, tăng cân, không có lợi cho tiêu hóa.

Ngược lại, bữa tối của người Nhật chủ yếu là đồ hấp, luộc và đồ sống. Với họ, chế biến đồ ăn càng đơn giản thì cơ thể càng nhận nhiều cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất... Bữa ăn phần lớn là đỗ xào, cải xanh, khoai lang, rau chân vịt, đậu phụ, đều là các loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng. Như vậy, họ vừa có thể ăn no mà không sợ béo phì hay gây bệnh.

2. Bữa tối người Nhật thường không ăn quá no



Một bữa ăn truyền thống ở đất nước Nhật Bản gồm rất nhiều món ăn, tuy nhiên trong mỗi đĩa thức ăn chỉ chứa một lượng nhỏ thực phẩm. Ngoài ra, mỗi thành viên khi dùng bữa đều có những khẩu phần ăn riêng.

Bữa tối của người dân Nhật Bản thường không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no 70% bởi ăn tối ít sẽ tốt cho quá trình tiêu hóa ở dạ dày và ruột, thức ăn sẽ không bị tích tụ lại trong dạ dày. Hơn nữa việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

3. Bữa tối người Nhật không ăn quá muộn

Vì bận rộn, nhiều gia đình Việt ăn tối khá muộn, nhưng ăn tối càng khuya càng dễ gây tích tụ mỡ bụng, gây tăng cân, béo phì... đây đều là yếu tố gia tăng bệnh tim mạch.

Với Người Nhật, điều cấm kỵ đó là ăn tối muộn. Họ thường ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.

4. Bữa tối người Nhật chỉ ăn ít cơm

Người Nhật cũng ăn cơm mỗi bữa giống như người Việt nhưng họ lại có tỉ lệ béo phì rất thấp. Vì sao vậy? Vì mỗi bữa họ thường chỉ ăn kèm một chén cơm nhỏ khoảng 100g.

Thêm vào đó, cơm của người Nhật thường để nguội mới ăn, vì họ cho rằng khi cơm nguội thì cấu trúc của gạo sẽ thay đổi và hàm lượng tinh bột kháng sẽ tăng lên. Chất này không dễ tiêu hóa, khi vào trong cơ thể sẽ làm chậm sự hấp thụ glucose trong cơ thể. Chính vì vậy, lượng đường trong máu sẽ không tăng quá nhanh, giúp ổn định lượng đường trong máu.

