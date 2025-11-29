Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Công an phường Tân Tạo, TP.HCM vừa ra thông báo tìm người gửi đến Công an TP.HCM; Công an các xã, phường, đặc khu và nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, ngày 22/11, Công an phường Tân Tạo tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nhanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại nhà trọ trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, TP.HCM) về việc con trai là em Nguyễn Thái Hồ (16 tuổi) đã bỏ nhà đi từ ngày 20/11. Đến nay, gia đình không liên lạc được, tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Đặc điểm nhận dạng của em Hồ là cao 1m70, cân nặng 55kg, tóc đen, da trắng, không có hình xăm.

Theo gia đình, khoảng 17 giờ ngày 20/11, em mặc áo thun ngắn tay màu đen, áo khoác vải dù dài tay màu đen, quần jean dài màu xám đen và đeo một ba lô màu đen rời khỏi nhà trọ.

Hình ảnh của em Nguyễn Thái Hồ và thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo. Hình ảnh của em Nguyễn Thái Hồ và thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo.

Chia sẻ thêm với báo Công an nhân dân, bà Nguyễn Thị Nhanh cho biết, chiều 20/11, em Nguyễn Thái Hồ có nói với bà là đi về quê ở Cà Mau để lấy giấy tờ. Khi ra khỏi nhà lúc 17h chiều, em Nguyễn Thái Hồ có đem theo hai bộ đồ. Tới tối cùng ngày, bà Nhanh có gọi điện để hỏi con trai đã tới đâu rồi nhưng không được trả lời điện thoại mà chỉ nhận tin nhắn là gần tới, khi nào tới nhà sẽ cho bà Nhanh biết.

"Tới sáng 21/11, Hồ mới nhắn tin cho tôi báo tới hồi tối rồi. Từ lúc đó tới ngày 22/11, không ai trong nhà gọi điện được cho Hồ. Cho tới trưa 12h cùng ngày, Hồ mới gọi điện cho tôi nói là con đi làm ăn xa ở Trung Quốc. Quá ngạc nhiên, tôi mới hỏi con không mang giấy tờ thì làm sao con đi Trung Quốc được? Con bị người ta dụ bắt qua Campuchia rồi phải không? Không thấy con trả lời mà cứ ậm ừ, tôi mới nói tiếp là con về đi, nếu không mẹ sẽ báo Công an. Lúc này, con tôi mới nói là xin mẹ đừng báo Công an và em còn nói là người ta đã làm giấy tờ đổi họ tên của em hết rồi…", bà Nhanh thuật lại sự việc.

Cũng theo lời bà Nhanh thì trong mấy ngày qua, bà có đôi lần liên lạc qua Zalo được với con trai mình nhưng chỉ nghe con nói được mấy câu với thái độ bất thường, sợ hãi và không gian xung quanh tối đen… "Cho tới nay thì tôi mất liên lạc hoàn toàn với con mình, dù có gọi điện hay Zalo cũng đều không liên lạc được, khiến tôi rất lo lắng…", bà Nhanh bày tỏ sự lo lắng.

Theo thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo, thì đơn vị đã thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh; Công an các xã, phường, đặc khu TP Hồ Chí Minh và nhân dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh biết. Mọi thông tin liên quan đến cháu Nguyễn Thái Hồ, ai biết vui lòng liên hệ đến Công an phường Tân Tạo (SĐT: 028 3636.5362) hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (SĐT: 0879569243).