Nam thanh niên rùng mình kể lại phút kinh hoàng khi làm việc ở Campuchia: Bị giam lỏng, chích điện bỏ đói, đòi 5.000 USD chuộc

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 13/11, quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp), Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Đây là lần thứ 2 trong năm, lực lượng biên phòng tỉnh tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia. Trước đó, ngày 1-10-2025, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cũng đã tiếp nhận 38 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Ngày 13-11, Việt Nam tiếp nhận 57 công dân do nước bạn Campuchia trao trả. Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp

Trong số 57 công dân được trao trả lần này, có 45 nam và 12 nữ (trong đó có 3 người đang có quyết định truy nã) thuộc 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bước đầu điều tra, đa số trong số này có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia, bị phía bạn tạm giữ, sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng Việt Nam.

Chia sẻ trên báo Công an nhân dân, em N.T.T. (ngụ TP Cần Thơ) không kiềm được xúc động khi được trở về quê hương sau hơn hai tháng bôn ba xứ người. Tin lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", 8/2025, T. bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh đưa vào các công ty lừa đảo và bị ép buộc giả danh shipper với mức làm việc cường độ cao 18h/ngày. Làm không được việc, T. thường xuyên bị bỏ đói và cuối cùng là bán sang công ty khác.

Ảnh: Công an nhân dân

Một trường hợp bị thương tích ở chân được giải cứu. Ảnh: Công an nhân dân

T. rơm rớm nước mắt kể lại: "Tụi em không được cho ra ngoài, nửa bước chân cũng không. Nó giam lỏng rồi bắt em làm việc cả ngày lần đêm. Bọn chúng nói với em là bây giờ vô đây là đã tính hợp đồng, nghỉ là không được, phải đền tiền, trả tiền cho công ty mới được về. Nó đòi 5.000 USD tiền chuộc em về ".

Còn N.M.H (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp), cánh tay đã bị trật khớp sau thời gian bị các đối tượng lừa đảo trong khu Robot tra tấn vì không làm được việc. Cách đây hơn hai tháng, em H. lên mạng xã hội tìm việc, được một người giới thiệu công việc giữ xe ở Campuchia với thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Tin lời, em H. theo bọn chúng xuất cảnh qua đường tiểu ngạch. Khi vào hang ổ của chúng, em N. bị lấy hết giấy tờ cá nhân và còn bị ép buộc lên mạng xã hội làm quen nhiều người và hướng dẫn họ tải các App chứng khoán, App Game để lừa đảo.

Em H. bộc bạch: "Nó đánh rồi chích điện. Nó chửi, rồi nó nhốt, bỏ đói tụi em nếu không lừa được ai. Nữ thì có người bị cưỡng hiếp rồi mới bán đi khu khác làm. Em muốn về nhà thì nó đòi tiền chuộc. Nhà em nghèo quá làm gì có tiền mà chuộc".