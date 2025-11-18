Bị bán 4 lần, qua 5 khu lừa đảo: Người đàn ông thoát ổ lừa đảo Campuchia kể lại chuyện kinh khủng nhất cuộc đời

Thảm kịch của anh Lục và 7 người bạn đồng hành khác bắt đầu từ một tin nhắn tuyển dụng tưởng chừng "béo bở": "Trang trí khách sạn ở Phnom Penh, cần gấp hơn 10 thợ mộc."

Đối với những người thợ quanh năm mưu sinh ở công trường, đây là một lời mời đầy cám dỗ. Điều khiến họ mất cảnh giác chính là sự "tự tin vào kinh nghiệm" và vỏ bọc "người quen giới thiệu". Theo Sina Finance, trong nhóm 8 người, có đến 6 người từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Họ tin rằng với tay nghề kỹ thuật lành nghề, việc kiếm 600 - 800 NDT/ngày (2,1 - 2,8 triệu VNĐ/ngày) ở Lào hay Campuchia là bình thường. Chính sự tự tin "chết người" này đã khiến họ bỏ qua các kênh môi giới chính quy và dễ dàng đồng ý lên đường.

Anh Lục, nạn nhân bị lừa sang Campuchia với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" từ lừa đảo tuyển dụng

Ngay khi cả nhóm 8 người đáp xuống sân bay Phnom Penh, Campuchia vào ngày 3 tháng 9, mọi thứ thay đổi đột ngột. "Người quen cũ" có ra đón, nhưng công việc đã hứa lập tức "biến mất". Cả nhóm bị cưỡng bức đưa thẳng đến Sihanoukville. Toàn bộ điện thoại và hộ chiếu bị tịch thu. "Giấc mơ mưu sinh" lập tức biến thành "ký sự kinh hoàng" khi họ nhận ra mình đã trở thành "tù nhân" trong một khu lừa đảo.

Ngay lập tức, chúng tiến hành "sàng lọc". Ba người thợ trong nhóm không biết gõ chữ (để lừa đảo qua mạng) liền bị coi là "vô dụng". Họ bị đấm đá, bị đánh đập tàn nhẫn bằng ống nhựa PVC rồi bị "trả hàng". Dù may mắn được về nước, một trong số họ bị thương quá nặng và đến nay vẫn phải nằm viện điều trị.

5 người còn lại, bao gồm anh Lục, rơi vào một bóng tối sâu hơn. Họ bị coi như "hàng hóa" và bắt đầu chuỗi ngày bị bán đi bán lại.

Trong 25 ngày tuyệt vọng, anh Lục bị bán qua 4 chủ khác nhau, lưu lạc qua 5 khu lừa đảo. Anh bị buộc phải sử dụng những chiếc điện thoại đặc chế (không sim, không camera) để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng theo kịch bản chúng đưa ra.

Trong lúc gần như tuyệt vọng, anh Lục đã may mắn tìm được cơ hội, mượn được điện thoại của người khác để bí mật liên lạc với gia đình cầu cứu.

Cuộc giải cứu cũng là một hành trình đầy máu và nước mắt. Gia đình anh Lục đầu tiên bị chính bọn lừa đảo lừa thêm 130.000 NDT (451 triệu VNĐ) với lời hứa "bồi thường để thoát thân". Sau đó, gia đình phải tốn 20.000 NDT (69 triệu VNĐ) để tìm người dò la vị trí của anh, và cuối cùng phải chi thêm 130.000 NDT (451 triệu VNĐ) nhờ các tình nguyện viên can thiệp, tháo gỡ quan hệ.

Tổng cộng, gia đình anh Lục đã tốn 280.000 NDT (khoảng 970 triệu đồng) để đổi lấy sự bình an cho con trai.

Hiện tại, anh Lục đã trở về Quảng Hán, quay lại với nghề thợ mộc. "Không bao giờ ra nước ngoài làm việc nữa," anh thề sau kiếp nạn kinh hoàng.

Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc. 4 người bạn đồng hành cùng anh Lục vẫn đang mất tích. Một gia đình đã nhận được yêu cầu đòi 250.000 NDT (868 triệu VNĐ) tiền chuộc. Những gia đình còn lại thậm chí không có bất kỳ tin tức chính xác nào về người thân. Mẹ của một nạn nhân, bà Hoàng, đang mắc bệnh ung thư, chỉ có thể nằm bệnh mòn mỏi chờ đợi tin con.

Câu chuyện của anh Lục là hình ảnh thu nhỏ của chuỗi lừa đảo: Dụ dỗ - Kiểm soát - Bán lại - Tống tiền. Bọn chúng lợi dụng khao khát lương cao của người lao động, dùng "người quen" để giảm cảnh giác, và dùng bạo lực để tước đoạt tự do.

"Những lời nói về việc kiếm tiền dễ dàng với lương cao ở Campuchia, về cơ bản đều là giả," anh Lục cay đắng thừa nhận khi trả lời phỏng vấn của truyền thông.

Sự trốn thoát may mắn của anh Lục là lời cảnh tỉnh được đổi bằng 280.000 NDT (970 triệu VNĐ) tiền chuộc. Sự mất tích của 4 người còn lại là lời nhắc nhở đẫm máu: Chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình lao động chính quy mới có thể tránh để "đường mưu sinh" biến thành "đường tuyệt mệnh".

Theo Sina