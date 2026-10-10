"Người mẹ của nửa showbiz Việt"

Ở tuổi 64, Hồng Đào đang có một năm hoạt động nghệ thuật vô cùng bận rộn khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh Việt Nam lẫn quốc tế. Không chỉ là sự xuất hiện đơn thuần, dù khác hình tượng, khác tính cách thì Hồng Đào vẫn đang phủ sóng phòng vé với vai diễn vô cùng đặc biệt: người mẹ.

Nhìn vào lịch trình phim ảnh của Hồng Đào trong năm 2026, không khó để hiểu vì sao khán giả đang yêu mến ví von là "người mẹ của nửa showbiz". Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm ế ẩm. Mối quan hệ giữa bà Mũi và con gái Kim Ánh do Hạ Anh thủ vai cũng là một trong những tuyến truyện đáng chú ý. Không phải kiểu người mẹ dịu dàng, bộc lộ tình thương bằng những lời nói ngọt ngào, bà Mũi mang vẻ gai góc, thực tế và nên có những hiểu lầm với con gái. Cô cũng nghiễm nhiên là mẹ chồng của Võ Tấn Phát trong phim này. Đây cũng là một trong những vai diễn có màu sắc khác biệt mà Hồng Đào lựa chọn trong năm nay.

Hồng Đào lạ mẹ của Hạ Anh, mẹ vợ của Võ Tấn Phát trong Lên Hương

Nếu Lên Hương đưa Hồng Đào đến với một người mẹ gai góc, Ngày Con Còn Mẹ lại mở ra câu chuyện gia đình với những mâu thuẫn gần gũi hơn. Trong bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, cô vào vai bà Tím, mẹ của Mây do Phương Anh Đào đảm nhận. Mối quan hệ giữa hai mẹ con không hề êm đềm khi Mây lớn lên với cảm giác mình không được mẹ yêu thương bằng anh trai. Bà Tím sẵn sàng hỗ trợ con trai trong công việc, cuộc sống nhưng lại khiến con gái cảm thấy bị bỏ quên. Những bất đồng tích tụ qua năm tháng đẩy hai mẹ con vào tình thế đối đầu, buộc họ phải nhìn lại cách mình yêu thương và đối xử với nhau.

Cô cũng là mẹ của Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ

Cũng trong năm 2026, Hồng Đào còn chuẩn bị tái xuất trong Người Mẹ Xấu. Lần này, người con trai của cô là Lạc, do Steven Nguyễn thủ vai. Trái ngược với hình tượng người mẹ "chính diện" nhưng có tính cách ngang ngược khiến con cái dễ hiểu lầm, Hồng Đào trong phim này lại đầy tật xấu, có các thói quen trộm cắp linh tinh, dấn thân vào giới giang hồ mà tác oai tác quái vì đã có cậu con trai giang hồ "bảo kê".

Sắp tới sẽ là mẹ của Steven Nguyễn trong Người Mẹ Xấu

Trước đó, tiếp nối tình mẫu tử đầy xung đột mà đầy tình cảm từ dự án trăm tỷ Mai, cái duyên làm mẹ của nam diễn viên Tuấn Trần lại được bảo chứng vững chắc trong Mang Mẹ Đi Bỏ. Với vai diễn này, cô là một người mẹ mắc bệnh Alzheimerm, cũng cùng mỹ nam điện ảnh lấy không ít nước mắt của khán giá. Có thể thấy mỗi nhân vật có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những lớp cảm xúc phức tạp của tình thân.

Hồng Đào cũng 2 lần là mẹ của Tuấn Trần

Vì vậy, khi hình ảnh Hồng Đào liên tục xuất hiện bên cạnh các mỹ nam, mỹ nữ của Vbiz trong vai mẹ, khán giả gọi cô là “người mẹ của nửa showbiz” là một cách nói vui dễ hiểu. Đồng thời, cách gọi này cũng cho thấy độ phủ sóng của nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại.

Nữ diễn viên phủ sóng màn ảnh rộng liên tục

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến Hồng Đào như một gương mặt chuyên trị vai mẹ. Trước khi trở thành người phụ nữ đứng phía cạnh những nhân vật trẻ trên màn ảnh, cô đã có nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tạo dựng tên tuổi từ sân khấu kịch và ghi dấu ấn bằng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Hồng Đào thuộc thế hệ nghệ sĩ kịch nổi bật của TP.HCM trong thập niên 1990, cùng thời với những tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân. Sau khi sang Mỹ định cư năm 1994, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời duy trì sự kết nối với khán giả trong nước. Trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều dự án như Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Phượng Khấu, Chị Dâu và Mai.

Đặc biệt, Mai là một dấu mốc đáng nhớ khi Hồng Đào góp mặt trong tác phẩm đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng. Vai diễn giúp cô tiếp tục đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ, bên cạnh những người đã quen thuộc với tên tuổi của nữ nghệ sĩ qua sân khấu và các dự án trước đó. Đầu năm 2025, cô cũng giành giải Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, đồng thời ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Giải Cánh diều lần thứ 23.

Năm 2026, cô 3 trở lại với màn ảnh rộng Việt Nam. Năm nay còn đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Hồng Đào trên hành trình hoạt động quốc tế khi góp mặt vào điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub, đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nữ doanh nhân quyền lực có liên hệ với thế giới cờ bạc quốc tế. Đây là hình tượng khác biệt rõ rệt so với những người mẹ giàu cảm xúc mà khán giả Việt thường thấy ở cô. Để chuẩn bị cho vai diễn, Hồng Đào còn học luật chơi poker, cách cầm bài và sử dụng chip nhằm thể hiện nhân vật thuyết phục hơn.