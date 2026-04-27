Chồng cũ Hồng Đào U70 tái hôn với người đẹp kém 37 tuổi, khẳng định vợ mới là "định mệnh"

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ gây nhiều tiếc nuối với Hồng Đào, nghệ sĩ Quang Minh bước vào giai đoạn sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện riêng tư.

Tuy nhiên, ở tuổi U70, nam nghệ sĩ bất ngờ công khai cuộc hôn nhân mới với người đẹp kém 37 tuổi - Tăng Khánh Chi, đồng thời gọi đây là "định mệnh" của cuộc đời mình. "Tôi và Tăng Khánh Chi là định mệnh", anh tâm sự với Ngôi sao.

Quang Minh tìm được hạnh phúc mới bên bà xã kém 37 tuổi Tăng Khánh Chi

Quang Minh và Tăng Khánh Chi quen nhau trong một sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của Cao Thái Sơn vào năm 2023. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ đã ly hôn và trải qua quãng thời gian dài sống một mình, thiếu vắng không khí gia đình.

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần trở nên thân thiết rồi phát triển tình cảm. Quang Minh từng chia sẻ rằng anh không nghĩ mình sẽ mở lòng thêm lần nữa, nhưng sự xuất hiện của Tăng Khánh Chi đã khiến mọi thứ thay đổi.

Trong cuộc sống thường ngày, sự khác biệt giữa hai người lại trở thành yếu tố gắn kết. Nếu Quang Minh tự nhận mình không giỏi nấu ăn, thì Tăng Khánh Chi lại đảm đang, khéo léo trong việc bếp núc. Những bữa cơm gia đình với các món quen thuộc như cà ri, mắm… đã giúp nam nghệ sĩ tìm lại cảm giác ấm áp sau nhiều năm sống một mình.

Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng cả hai đồng điệu trong lối sống và cách chăm sóc gia đình

Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2024, thời điểm Khánh Chi mang thai con trai đầu lòng. Họ đăng ký kết hôn chủ yếu nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý cho con, không đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới.

Tăng Khánh Chi dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng luôn đồng hành cùng chồng, thậm chí góp ý kịch bản và hỗ trợ công việc. Hiện tại, khi bận rộn với các dự án phim ảnh, Quang Minh yên tâm để vợ quán xuyến việc gia đình. Anh dành nhiều lời khen cho sự tháo vát của Khánh Chi, đặc biệt trong việc chăm sóc con trai nhỏ khi chồng vắng nhà.

Quang Minh khẳng định anh và vợ trẻ là định mệnh

Ở tuổi U70, Quang Minh đã lên kế hoạch lâu dài cho tổ ấm. Anh đang xây tặng vợ một căn nhà phố tại Nhà Bè để gia đình sinh sống, dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Theo Quang Minh, trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc mua đất hay định cư lâu dài tại Việt Nam, nhưng từ khi có con, anh mong muốn "an cư lạc nghiệp", để vợ con có cuộc sống ổn định.

Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn dự định đưa vợ con sang Mỹ khi con trai đến tuổi đi học, nhằm tạo điều kiện phát triển tốt hơn. Với Quang Minh, ở tuổi xế chiều, hạnh phúc không còn là những điều lớn lao mà nằm ở sự bình yên bên gia đình nhỏ.