Nữ nghệ sĩ 3 đời chồng từ Mỹ về nước, nhắc thẳng tên Hồng Đào, Việt Hương

Mới đây, nghệ sĩ Kiều Oanh khiến công chúng chú ý khi nói thẳng với truyền thông rằng Việt Hương chỉ là đàn em của mình.

Cô nói: "Có này Oanh xin đính chính xíu nhe, thật sự là Việt Hương nhỏ hơn Oanh, chị Hồng Đào mới là bậc tiền bối, còn Việt Hương là đàn em của Oanh, sau Oanh một bậc. Mình phải đính chính vì sợ nhiều người nghĩ lớn hơn là không phải".

Vậy Kiều Oanh là ai?

Kiều Oanh

Từ cái nôi cải lương trở thành danh hài đình đám

Trong diện mạo sân khấu phía Nam từ thập niên 1990 đến nay, Kiều Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả. Không đi theo hình mẫu đào đẹp truyền thống của cải lương, nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn bằng đài từ khỏe, khả năng ca ngâm, nhại giọng cùng lối diễn hài kết hợp hình thể.

Sinh ra và lớn lên tại An Giang, Kiều Oanh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được đào tạo chuyên ngành cải lương tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Đầu thập niên 1990, khi cải lương gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả, Kiều Oanh mở rộng hoạt động sang kịch nói và sân khấu hài, vốn phát triển mạnh tại TP.HCM thời điểm đó. Với nền tảng cải lương, cô nhanh chóng thích nghi và từng tham gia các sân khấu như Kịch Sài Gòn, IDECAF.

Trước khi được biết đến rộng rãi ở lĩnh vực hài, Kiều Oanh cũng ghi dấu qua nhiều vai diễn chính kịch và hài kịch. Với những cống hiến, cô từng giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 1995.

Ở lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, Kiều Oanh được khán giả biết đến qua vai cô đào hát Năm Xuân trong phim "Đất phương Nam" (1997). Dù là vai phụ, nhân vật vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tiết chế và giọng ca ngọt ngào, góp phần khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ miệt vườn trong bối cảnh Nam Bộ xưa.

Đầu những năm 2000, Kiều Oanh sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Cô hợp tác với các trung tâm ca nhạc lớn, đồng thời tham gia nhiều chương trình, tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ như Bảo Quốc, Lê Tín, Huỳnh Tiến Khoa.

Một số tiểu phẩm như "Chuyện bữa thứ bảy", "Vợ chồng già", "Trúng số"... giúp Kiều Oanh được khán giả hải ngoại biết đến qua lối diễn tự nhiên, nhịp hài nhanh và khả năng phối hợp với bạn diễn. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ hài Việt Nam hoạt động sớm tại thị trường hải ngoại.

Tài năng diễn xuất vượt trội trên sân khấu

Điểm đặc trưng trong lối diễn của Kiều Oanh là tốc độ, nhịp điệu và khả năng biến hóa. Cô có cách nhả chữ nhanh nhưng rõ kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm gương mặt, hình thể và giọng nói. Nền tảng cải lương cũng giúp nữ nghệ sĩ linh hoạt trong việc thay đổi giọng điệu, đưa vọng cổ, hò, lý vào các tiểu phẩm hài một cách tự nhiên.

Bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, khả năng ứng biến cũng là một lợi thế của Kiều Oanh. Cô có thể xử lý nhanh những tình huống phát sinh trên sân khấu, đồng thời tạo sự kết nối với bạn diễn và khán giả. Những yếu tố này góp phần hình thành phong cách riêng của nữ nghệ sĩ trong các chương trình hài.

Sau nhiều năm hoạt động, Kiều Oanh tiếp tục xuất hiện ở nhiều vai trò khác nhau khi thị trường giải trí thay đổi. Cô từng làm giám khảo, tham gia các chương trình như Cười Xuyên Việt, Thử Tài Siêu Nhí, Thử Thách Danh Hài... qua đó có cơ hội truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn cho các nghệ sĩ trẻ.

Trong đời sống riêng, Kiều Oanh khá kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và công việc. Sau nhiều thập niên hoạt động, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì việc biểu diễn và giữ mối liên hệ với sân khấu, từ cải lương đến kịch nói và hài.

Tình duyên lận đận tới bến đỗ hạnh phúc bên chồng ba

Kiều Oanh từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi gắn bó với NSƯT Hoàng Nhất. Người chồng đầu tiên của cô là một người ngoài ngành giải trí. Cuộc hôn nhân khá kín tiếng và sau đó kết thúc khi cả hai không có con chung.

Năm 2007, Kiều Oanh tái hôn với danh hài Lê Huỳnh và sang Mỹ định cư. Hai người từng là cặp đôi ăn ý trên sân khấu hài hải ngoại và có một con gái là Whitney Yến Khang. Sau đó, cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc. Kiều Oanh hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư, chủ yếu tập trung chăm sóc con gái.

Sau những biến động trong chuyện tình cảm, Kiều Oanh gắn bó với NSƯT Hoàng Nhất. Hai người có con gái Yến Xuân vào năm 2018 và duy trì cuộc sống gia đình khá kín tiếng.

Kiều Oanh từng chia sẻ cô may mắn khi có Hoàng Nhất đồng hành. Đặc biệt, thời điểm cô sinh con thứ hai bằng phương pháp mổ năm 2018, Hoàng Nhất là người trực tiếp chăm sóc vợ và các con. Khi Kiều Oanh chưa thể tự mình sinh hoạt, anh thay cô chăm sóc hai bé, từ thay tã, cho con uống sữa đến quan tâm Whitney Yến Khang, con riêng của vợ.

Ngoài công việc biểu diễn, vợ chồng Kiều Oanh dành nhiều thời gian cho các con, tôn trọng sở thích và tạo điều kiện để hai bé phát triển theo hướng riêng. Sau nhiều biến động trong cuộc sống, nữ nghệ sĩ hiện duy trì cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng bên chồng và hai con.