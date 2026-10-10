Nam diễn viên vừa qua đời trong tối 9/10 vì ung thư thực quản di căn sau 2 tháng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)

Sáng 10/10, tờ Thairath đưa tin, nam diễn viên kiêm nghệ sĩ kịch câm người Nhật Bản Kazuki Yano đã qua đời sau 2 tháng điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kazuki Yano đã phải chống chọi với nhiều căn bệnh cùng lúc, bao gồm ung thư thực quản đã di căn, giãn phế nang, nhiễm trùng phổi trái khiến tim hoạt động quá sức, hẹp động mạch vành.

Trước đó, bác sĩ phát hiện 1 khối u lớn có kích thước khoảng 10cm, khối u này đã chèn ép đường hô hấp khiến 1 bên phổi của nam nghệ sĩ không thể hoạt động. Vì vậy, Kazuki Yano được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt từ hồi tháng 8 vừa qua. Nhưng tới nay, nam diễn viên đã không thể chiến thắng bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 69.

Kazuki Yano qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư thực quản di căn, giãn phế nang, nhiễm trùng phổi trái khiến tim hoạt động quá sức, hẹp động mạch vành. Ảnh: Thairath

Nam nghệ sĩ được đưa vào phòng ICU từ tháng 8 năm nay. Ảnh: Thairath

Ngay trong tối 9/10, công ty quản lý đã đăng tải cáo phó của Kazuki Yano: “Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin, nam diễn viên Kazuki Yano đã ra đi thanh thản tại bệnh viện Vajira ở Bangkok (Thái Lan). Những thông tin liên quan tới lễ tang sẽ được thông báo đến quý vị trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn tất cả tình yêu thương, sự quan tâm và những lời động viên mà mọi người đã dành cho Kazuki Yano trong suốt thời gian qua”.

Còn nhớ trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân hồi tháng 8 năm nay, Kazuki Yano đã có những dòng thông báo gây lo lắng về tình hình sức khỏe của bản thân: “Giờ đây, ngay cả việc đi lại bình thường cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Bệnh viện thông báo tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Các tế bào phế nang trong phổi đã bị phá hủy nên tình trạng hiện tại khá nghiêm trọng. Hôm nay là ngày thứ 4 tôi nhập viện rồi. Bác sĩ đã tiêm lấy máu ở nhiều nơi trên cơ thể tôi. Đếm sơ sơ thì tôi đã phải lấy máu không dưới 20 lần, đó là chưa kể truyền dịch và các mũi tiêm khác nữa. Hiện tại, có vẻ như bác sĩ đã quyết định chuyển tôi vào phòng ICU. Lý do được đưa ra là các triệu chứng tiến triển quá nhanh”.

Bài đăng cuối cùng của Kazuki Yano đã khiến cho công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: X

Kazuki Yano sinh năm 1957, là nam diễn viên kiêm nghệ sĩ kịch câm đến từ Nhật Bản. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng tại Thái Lan sau khi tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm ăn khách ở quốc gia này, trong đó không thể không nhắc tới những bộ phim như Seasons Change, Tàu Điện Tình Yêu, Huyền Thoại Vua Naresuan,...