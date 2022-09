Người làm công bán hàng nghìn con vịt của chủ để lấy tiền tiêu xài

Nguyễn Văn Thúy làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thúy (SN 1980, thường trú xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thúy là người nuôi vịt thuê cho bà Nguyễn Thị Mai (trú tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ năm 2018 với số lượng trung bình từ 1.000 - 5.000 con vịt các loại.

Nhận thấy số vịt được giao nuôi ngày càng lớn, Thúy nảy sinh ý định ý định chiếm đoạt. Để thực hiện kế hoạch, từ ngày 19 - 27/8, lúc chuyển vịt đến nuôi tại một cánh đồng trên địa bàn xã An Bình (huyện Thoại Sơn), Thúy đã đem bán 1.915 con vịt với tổng số tiền trên 142 triệu đồng.

Số tiền bán vịt được Thúy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, đối tượng chuyển số vịt còn lại đến chỗ bà Mai tại tỉnh Đồng Tháp, đồng thời bỏ trốn. Phát hiện sự việc, bà Mai đã đến Công an xã An Bình (huyện Thoại Sơn) trình báo.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an phát hiện Thúy đang lẩn trốn tại thị trấn An Châu (huyện Châu Thành). Tại cơ quan công an, Thúy đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.