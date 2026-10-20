Người khác kể một câu chuyện mình đã nghe rồi, đây là cách nhận diện người EQ!

Có những tình huống giao tiếp tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể khiến một người mất đi thiện cảm trong mắt người đối diện. Chẳng hạn, khi ai đó hào hứng kể lại một câu chuyện mà bạn đã nghe đến lần thứ hai, thứ ba, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Lập tức ngắt lời để thông báo rằng mình đã biết, im lặng chờ đối phương kể xong, hay vẫn chăm chú lắng nghe như thể đây là lần đầu tiên được nghe câu chuyện ấy?

Thoạt nhìn, đây chỉ là một tình huống xã giao bình thường. Tuy nhiên, cách mỗi người phản ứng có thể phần nào phản ánh khả năng thấu hiểu cảm xúc, kiểm soát phản ứng tức thời và duy trì kết nối trong giao tiếp. Người có kỹ năng cảm xúc tốt thường hiểu rằng một cuộc trò chuyện không đơn thuần là quá trình trao đổi thông tin. Đôi khi, điều quan trọng hơn cả nội dung câu chuyện chính là cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ và được người khác quan tâm.

Người EQ cao không vội ngắt lời chỉ để chứng minh mình đã biết

Hãy tưởng tượng một người bạn bất ngờ kể cho bạn nghe chuyện họ vừa gặp một đồng nghiệp khó tính, một lần đi du lịch đáng nhớ hay một tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống. Bạn nhận ra ngay câu chuyện ấy quen thuộc đến mức có thể nhớ được cả những chi tiết tiếp theo. Phản ứng tự nhiên nhất có thể là mỉm cười và nói: "Chuyện này cậu kể rồi mà!" hoặc "Tớ biết rồi, lần trước nghe cậu nói rồi".

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Về mặt thông tin, câu nói ấy không có gì sai. Bạn chỉ đơn giản muốn cho đối phương biết rằng mình đã nghe câu chuyện trước đó. Nhưng trong một số hoàn cảnh, việc chen ngang quá sớm có thể khiến người kể cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt khi họ đang hào hứng hoặc đã dành nhiều thời gian để dẫn dắt câu chuyện.

Người có EQ cao thường không quá vội vàng phản ứng theo suy nghĩ đầu tiên của mình. Họ có thể nhận ra rằng việc mình đã biết một câu chuyện không đồng nghĩa với việc người đối diện không còn lý do để kể lại nó. Thay vì lập tức ngắt lời, họ có xu hướng dành cho đối phương thêm một chút thời gian, quan sát tình huống và lựa chọn cách phản hồi phù hợp.

Điều này không có nghĩa là họ phải giả vờ ngạc nhiên, tỏ ra chưa từng nghe hay cố gắng diễn xuất để người kể vui lòng. Một người có khả năng quản lý cảm xúc tốt không nhất thiết phải che giấu suy nghĩ thật của mình. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ biết cách thể hiện suy nghĩ ấy mà không khiến người khác cảm thấy bị xem nhẹ.

Chẳng hạn, thay vì nói cụt lủn: "Biết rồi, kể mãi", họ có thể mỉm cười và đáp: "À, chuyện lần trước cậu kể đúng không? Hôm đó diễn biến thế nào rồi?". Cách phản hồi này vừa cho thấy họ nhớ câu chuyện, vừa mở ra cơ hội để người đối diện tiếp tục chia sẻ nếu có điều gì mới.

Trong giao tiếp, đôi khi chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, thông điệp truyền tải đã khác đi đáng kể. Cùng là việc thông báo rằng mình đã nghe câu chuyện, một cách nói có thể khiến đối phương cảm thấy bị ngắt quãng, trong khi cách còn lại vẫn giữ được sự tôn trọng và kết nối giữa hai người.

Người EQ cao biết lắng nghe nhưng không giả vờ quan tâm quá mức

Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp, nhưng lắng nghe không đồng nghĩa với việc phải tỏ ra hứng thú với mọi câu chuyện. Nếu đã nghe một câu chuyện nhiều lần, bạn hoàn toàn có thể cảm thấy ít hào hứng hơn so với lần đầu. Đó là phản ứng bình thường, không phải bằng chứng cho thấy bạn thiếu sự đồng cảm. Điều quan trọng là cách bạn xử lý cảm giác ấy.

Người có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt thường không để sự sốt ruột nhất thời quyết định toàn bộ phản ứng của mình. Họ có thể tiếp tục lắng nghe trong chừng mực phù hợp, đặt một câu hỏi ngắn hoặc phản hồi vào chi tiết đáng chú ý. Nếu không có đủ thời gian hoặc năng lượng để trò chuyện, họ cũng có thể nói rõ điều đó một cách lịch sự.

Chẳng hạn, khi đang bận làm việc mà một người quen bắt đầu kể lại câu chuyện bạn đã nghe, bạn không nhất thiết phải gác lại mọi việc và ngồi nghe đến cuối. Bạn có thể nói: "Tớ nhớ chuyện này cậu kể rồi. Giờ tớ cần hoàn thành việc đang làm, lát nữa rảnh mình nói tiếp nhé". Cách phản hồi ấy vừa thành thật về giới hạn của bản thân, vừa tránh khiến đối phương cảm thấy mình đang bị coi thường.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa sự tinh tế và việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Người EQ cao không phải lúc nào cũng đồng ý, nhẫn nhịn hay ưu tiên cảm xúc của người khác hơn nhu cầu của mình. Họ hiểu rằng một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng từ cả hai phía.

Nếu câu chuyện được kể lại quá nhiều lần khiến cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán, họ vẫn có thể khéo léo chuyển chủ đề. Nếu đối phương liên tục lặp lại một vấn đề mà không muốn nghe bất kỳ phản hồi nào, họ có thể đặt giới hạn. Điều họ cố gắng tránh là biến sự khó chịu của mình thành lời chê bai hoặc một hành động khiến người kia mất mặt không cần thiết.

Nói cách khác, EQ cao không nằm ở việc luôn tỏ ra dễ chịu, mà ở khả năng lựa chọn cách ứng xử phù hợp thay vì phản ứng bốc đồng.

Họ có thể hỏi thêm thay vì chỉ ngồi chờ câu chuyện kết thúc

Một phản ứng khác thường thấy ở người biết lắng nghe là chủ động tìm ra điểm mới trong một câu chuyện cũ. Họ không nhất thiết phải yêu cầu đối phương kể lại toàn bộ những gì mình đã biết, nhưng có thể đặt câu hỏi về diễn biến tiếp theo hoặc cảm xúc hiện tại của người kể.

Ví dụ, nếu một người bạn thường xuyên kể về mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn có thể nhớ rằng câu chuyện ấy đã xuất hiện trong những lần trò chuyện trước. Thay vì ngắt lời để thông báo điều đó, bạn có thể hỏi: "Thế sau hôm ấy hai người đã nói chuyện với nhau chưa?" hoặc "Bây giờ cậu còn thấy khó chịu về chuyện đó không?".

Những câu hỏi này không chỉ giúp cuộc trò chuyện tiến về phía trước mà còn cho thấy bạn nhớ những điều đối phương từng chia sẻ. Sự quan tâm được thể hiện qua việc bạn kết nối được những thông tin cũ với tình hình hiện tại, thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói.

Dẫu vậy, việc đặt câu hỏi cũng cần có chừng mực. Không phải ai kể chuyện cũng muốn được phân tích, tư vấn hay chất vấn. Đôi khi, người đối diện chỉ muốn kể lại một chuyện vui mà không cần bạn tìm ra bài học đằng sau nó. Một câu hỏi quá sâu hoặc quá riêng tư có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề hơn mong muốn ban đầu.

Vì thế, người giao tiếp tinh tế thường quan sát phản ứng của đối phương để điều chỉnh cách trò chuyện. Nếu người kể hào hứng mở rộng câu chuyện, họ có thể hỏi thêm. Nếu đối phương chỉ muốn chia sẻ thoáng qua, một lời đáp ngắn gọn, chân thành cũng đã đủ.

Điều quan trọng không phải là luôn tìm ra câu nói thông minh nhất, mà là nhận biết khi nào nên hỏi, khi nào nên lắng nghe và khi nào nên để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên.

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Khi câu chuyện lặp lại quá nhiều lần, họ vẫn biết cách chuyển hướng

Sự kiên nhẫn có giới hạn, và một cuộc trò chuyện tốt không thể chỉ dựa vào việc một người liên tục lắng nghe còn người kia liên tục nói. Nếu một câu chuyện đã được kể nhiều lần, không có thêm thông tin mới và đang chiếm quá nhiều thời gian, việc chuyển hướng là hoàn toàn hợp lý.

Người EQ cao có thể chủ động đưa cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác mà không làm người kể cảm thấy bị bác bỏ. Chẳng hạn, họ có thể nói: "Tớ nhớ chuyện này rồi, mà sau đó cậu có kể là đang định làm một việc khác nữa đúng không? Việc ấy đến đâu rồi?". Cách chuyển hướng này vừa khép lại phần thông tin đã quen thuộc, vừa mở ra một chủ đề mới có liên quan đến người đối diện.

Nếu cần kết thúc cuộc trò chuyện, họ cũng có thể nói thẳng nhưng không gay gắt: "Tớ nhớ cậu từng kể chuyện này. Giờ mình chuyển sang chuyện khác nhé, tớ muốn nghe xem dạo này cậu có gì mới không".

Cách nói này không bảo đảm rằng đối phương sẽ luôn vui vẻ đón nhận. Mỗi người có mức độ nhạy cảm và kỳ vọng khác nhau trong giao tiếp. Tuy nhiên, việc diễn đạt rõ ràng, không chế giễu và không cố tình làm người khác xấu hổ thường giúp giảm nguy cơ gây tổn thương không cần thiết.

Đặc biệt, nếu đối phương có thói quen lặp lại một câu chuyện do căng thẳng, lo âu hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống, phản ứng phù hợp có thể cần nhiều sự kiên nhẫn hơn. Dù vậy, không nên tự động suy đoán nguyên nhân tâm lý chỉ từ một hành vi đơn lẻ. Nếu tình trạng lặp lại gây ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ, hai bên vẫn có thể trao đổi trực tiếp về cảm nhận và giới hạn của mình.

Sau cùng, cách một người phản ứng khi nghe lại một câu chuyện quen thuộc chỉ là một lát cắt nhỏ trong giao tiếp, không đủ để kết luận toàn diện về EQ của họ. Một người có thể vô tình ngắt lời vì đang vội, mệt mỏi hoặc mất tập trung mà không có ý xem nhẹ người khác. Ngược lại, một người nói năng khéo léo cũng chưa chắc luôn thấu hiểu cảm xúc của đối phương trong những tình huống phức tạp hơn.

Dẫu vậy, đây vẫn là một tình huống đáng để mỗi người tự quan sát cách ứng xử của mình. Khi nhận ra mình đã nghe câu chuyện ấy rồi, bạn có thể lựa chọn ngắt lời ngay lập tức, tiếp tục lắng nghe trong chừng mực phù hợp hoặc nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Không có một công thức duy nhất đúng với mọi hoàn cảnh, nhưng sự tôn trọng, chân thành và khả năng điều chỉnh phản ứng luôn là những yếu tố quan trọng.